Révélé : pourquoi Mikel Merino est « frustré » malgré ses exploits décisifs pour l’Espagne, alors que la star d’Arsenal envoie un message appuyé à Luis de la Fuente et Mikel Arteta

L’Espagne s’est retrouvée menée très tôt à Split après l’ouverture du score d’Ivan Perisic pour les locaux. Alors que son équipe peinait à faire sauter le verrou d’une Croatie solide, soutenue par 32 000 supporters bruyants, le sélectionneur Luis de la Fuente s’est tourné vers son banc à la mi-temps, remplaçant Alex Baena par Merino.

Ce changement s’est révélé être une décision inspirée. Le joueur de 30 ans a renversé le match en inscrivant un doublé, dont le but décisif à la 88e minute, pour arracher les trois points.

Cette nouvelle intervention prolonge son impressionnante série en tant que remplaçant décisif. Elle fait suite à des buts cruciaux inscrits en sortie de banc contre le Portugal, la Belgique et la Tchéquie lors de précédents rassemblements internationaux, confirmant son statut de joueur capable de faire basculer un match.



