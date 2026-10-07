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Révélé : pourquoi Mikel Merino est « frustré » malgré ses exploits décisifs pour l’Espagne, alors que la star d’Arsenal envoie un message appuyé à Luis de la Fuente et Mikel Arteta
Impact décisif depuis le banc
L’Espagne s’est retrouvée menée très tôt à Split après l’ouverture du score d’Ivan Perisic pour les locaux. Alors que son équipe peinait à faire sauter le verrou d’une Croatie solide, soutenue par 32 000 supporters bruyants, le sélectionneur Luis de la Fuente s’est tourné vers son banc à la mi-temps, remplaçant Alex Baena par Merino.
Ce changement s’est révélé être une décision inspirée. Le joueur de 30 ans a renversé le match en inscrivant un doublé, dont le but décisif à la 88e minute, pour arracher les trois points.
Cette nouvelle intervention prolonge son impressionnante série en tant que remplaçant décisif. Elle fait suite à des buts cruciaux inscrits en sortie de banc contre le Portugal, la Belgique et la Tchéquie lors de précédents rassemblements internationaux, confirmant son statut de joueur capable de faire basculer un match.
- AFP
Merino exprime sa frustration de ne pas débuter
Malgré le fait qu’il réponde continuellement présent lorsqu’on fait appel à lui, le milieu de terrain d’Arsenal a reconnu ouvertement la difficulté de sa situation actuelle dans l’effectif. S’exprimant auprès de TVE après le coup de sifflet final, il a livré une évaluation honnête de sa situation tout en célébrant son doublé décisif.
« Je suis très heureux de pouvoir aider l’équipe, encore un match dans lequel c’était à mon tour de marquer en sortant du banc », a expliqué Merino. « J’irai là-bas avec la meilleure attitude possible, même si je suis frustré de ne pas pouvoir jouer davantage… mais cette équipe est une famille et cela se voit toujours. »
Le sélectionneur national n’a pas tardé à couvrir de louanges le héros du match en réponse. De la Fuente a insisté sur le fait que le milieu polyvalent mérite une reconnaissance bien plus large pour ses exploits réguliers.
« C’est un honneur d’entraîner un joueur comme lui », a déclaré le sélectionneur de l’Espagne. « Il a clairement montré pourquoi je l’aurais porté dans mes bras jusqu’à la Coupe du monde. Dans un autre pays, il serait davantage apprécié, j’espère que cela changera. »
Terrain hostile et récompenses individuelles
Cette victoire en remontant a été rendue encore plus impressionnante par l’environnement intimidant autour du terrain. Merino a souligné la résilience mentale dont l’Espagne a dû faire preuve pour surmonter à la fois ce retard initial et le public acquis à la cause adverse à Split.
« C’était un match très difficile dans un stade très compliqué avec une ambiance incroyable, a-t-il poursuivi. Nous savions que venir ici allait être difficile et, évidemment, avec leur premier but et les supporters qui les poussaient vraiment, c’était dur. Mais cette équipe n’abandonne jamais, se bat jusqu’au bout et, heureusement pour nous, nous avons gagné. »
Au-delà du triomphe collectif, cette performance a validé l’engagement constant du milieu de terrain dans l’ombre. Il a admis que voir enfin ses efforts se traduire par des buts était un immense soulagement.
« Marquer des buts importants compte beaucoup pour moi. C’est une grande récompense pour tout le travail fourni, a ajouté l’Espagnol. Parfois, ces moments où l’on travaille dur ne s’accompagnent pas d’une récompense, et pour moi, elle prend maintenant la forme de buts. Je suis vraiment heureux non seulement pour les buts, mais aussi pour l’aide que j’apporte à l’équipe. »
- Every Second Media
La lutte pour gagner du temps de jeu continue
La lutte pour s’assurer une place de titulaire régulière reste le principal défi de Merino à son retour dans le nord de Londres. S’il a participé aux cinq rencontres d’Arsenal en Premier League cette saison, chacune de ses apparitions en championnat est uniquement intervenue en tant que remplaçant.
Mikel Arteta lui a accordé des titularisations dans les compétitions de coupe, avec à la clé un but contre Ipswich en Carabao Cup et une apparition en Ligue des champions face à Naples. Cependant, les derniers exploits de Merino en sélection ajouteront sans aucun doute de la pression sur son entraîneur en club pour lui donner une place permanente dans le onze de départ.
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