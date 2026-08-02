Goal.com
En direct€50
Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Révélé : pourquoi Mateus Fernandes a rejeté Manchester United alors que la star de Tottenham à 85 M£ détaille comment Roberto De Zerbi a bouclé le transfert grâce à une promesse familiale unique

Mercato
M. Fernandes
Manchester United
Tottenham
Premier League

La nouvelle recrue de Tottenham, Mateus Fernandes, s’est confiée sur les attentions personnelles qui l’ont conduit à repousser Manchester United au profit d’un transfert dans le nord de Londres. Le milieu de terrain portugais a rejoint les Spurs dans le cadre d’une opération retentissante plus tôt cet été, ce qui constitue une victoire importante pour le club sur le marché des transferts.

  • La touche personnelle de De Zerbi fait la différence

    Fernandes a expliqué comment l’insistance sans relâche de Roberto De Zerbi l’a convaincu de choisir Tottenham plutôt qu’un possible transfert à Manchester United. Le joueur de 22 ans, arrivé dans le cadre d’un transfert au montant vertigineux de 85 millions de livres sterling, a expliqué que l’attention portée par l’entraîneur à sa famille a été un facteur décisif. Le milieu portugais a souligné que le lien émotionnel noué lors de ces discussions avait davantage pesé que les autres offres sur la table.

    « La manière dont il [De Zerbi] a parlé avec moi et ma famille a été très importante pour moi », a déclaré Fernandes dans un entretien accordé à The Athletic. « Il m’appelait tous les jours, donc je suis très heureux de travailler avec lui, et j’espère que nous pourrons faire de grandes choses.

    « Il s’agissait surtout de [créer] un lien, parce que mon père et ma mère ne parlent pas très bien anglais. C’était davantage une question de sentiments. Il m’a dit qu’il prendrait soin de moi, qu’il serait mon deuxième père en Angleterre. Je suis très heureux de travailler avec lui. »



    • Publicité
  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    L’opération de recrutement nocturne de Porro

    Alors que l’entraîneur lui a apporté une sécurité affective, le champion du monde Pedro Porro a joué le rôle de recruteur en chef officieux. Porro et Fernandes avaient déjà joué ensemble au Sporting CP, et le défenseur était déterminé à retrouver son ami. Fernandes a raconté un échange amusant : il avait manqué un appel de l’international espagnol parce qu’il dormait, avant de découvrir un message insistant à son réveil.

    Fernandes a révélé le contenu de ce message : « Il m’a appelé un jour, je n’ai pas répondu parce que je dormais. Il m’a dit, en portugais : “Allez Mateus, tu dois jouer avec nous, on te veut. C’est moi qui ai dit à l’entraîneur de te faire venir.” Puis, quand tout a été réglé, j’ai un peu parlé avec lui du club, de la mentalité dans l’équipe, et des coéquipiers aussi. C’est un joueur important. C’est l’un des meilleurs arrières droits du monde. C’est un type formidable. »


  • Impact immédiat et exploits de pré-saison

    L'investissement ressemble déjà à de l'argent bien dépensé après les débuts de rêve de Fernandes contre MK Dons. Le milieu de terrain a inscrit une volée sensationnelle lors de sa première apparition, qu'il a ensuite décrite comme la plus belle frappe de sa carrière. « C'était super, non ? C'était de loin mon but préféré de ma carrière », a-t-il déclaré. « Le deuxième, c'était la saison dernière. Je dois faire ça plus souvent, frapper de l'extérieur de la surface. Je sais que je peux le faire. »

    Malgré les premiers exploits de Fernandes, De Zerbi s'est montré prudent avec la condition physique de sa nouvelle star pendant le reste de la tournée de pré-saison. Après avoir manqué la victoire contre Chelsea, l'entraîneur s'est empressé de calmer les inquiétudes concernant une éventuelle blessure. « Mateus Fernandes peut être disponible dès maintenant pour jouer, mais nous ne voulons prendre aucun risque avec lui », a confirmé De Zerbi.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Celui qui a échappé au Real Madrid

    Le coup réussi de Tottenham est d’autant plus impressionnant au vu du niveau de concurrence pour s’attacher ses services plus tôt dans le mercato. Il est apparu que le Real Madrid a renoncé à Fernandes après que Jorge Mendes eut initialement trouvé un accord avec le club espagnol.

    Cela a ouvert la porte à un passage à l’action de Tottenham, le club étant désireux de se reconstruire après une campagne nationale désastreuse. Tottenham a terminé 17e la saison dernière, De Zerbi assurant son maintien lors de la dernière journée, aux dépens directs de l’ancien club de Fernandes, West Ham. Après avoir désormais enchaîné deux relégations consécutives avec West Ham et Southampton, le milieu de terrain sera désespéré d’aider son nouvel entraîneur à remonter au classement et à enfin trouver un peu de stabilité dans le nord de Londres.

Jeux d'amitié des clubs
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Getafe crest
Getafe
GET
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG