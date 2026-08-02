Révélé : pourquoi Mateus Fernandes a rejeté Manchester United alors que la star de Tottenham à 85 M£ détaille comment Roberto De Zerbi a bouclé le transfert grâce à une promesse familiale unique

Fernandes a expliqué comment l’insistance sans relâche de Roberto De Zerbi l’a convaincu de choisir Tottenham plutôt qu’un possible transfert à Manchester United. Le joueur de 22 ans, arrivé dans le cadre d’un transfert au montant vertigineux de 85 millions de livres sterling, a expliqué que l’attention portée par l’entraîneur à sa famille a été un facteur décisif. Le milieu portugais a souligné que le lien émotionnel noué lors de ces discussions avait davantage pesé que les autres offres sur la table.

« La manière dont il [De Zerbi] a parlé avec moi et ma famille a été très importante pour moi », a déclaré Fernandes dans un entretien accordé à The Athletic. « Il m’appelait tous les jours, donc je suis très heureux de travailler avec lui, et j’espère que nous pourrons faire de grandes choses.

« Il s’agissait surtout de [créer] un lien, parce que mon père et ma mère ne parlent pas très bien anglais. C’était davantage une question de sentiments. Il m’a dit qu’il prendrait soin de moi, qu’il serait mon deuxième père en Angleterre. Je suis très heureux de travailler avec lui. »







