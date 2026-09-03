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Révélé : pourquoi le transfert de rêve de Pablo Garcia à Arsenal s’est effondré le jour de la date limite, alors que le Racing Santander passe à l’action
Arsenal rate le coche le jour de la clôture du mercato
Arsenal est passé tout près de recruter Garcia du Betis dans les derniers instants du mercato. Le joueur de 20 ans aurait été tout proche de rejoindre le nord de Londres avant que le Racing Santander ne boucle une opération à 4,3 millions de livres sterling.
Arsenal avait prévu de recruter ce prometteur attaquant de couloir droit et de l’envoyer immédiatement en prêt afin qu’il acquière de l’expérience en équipe première. Cependant, le Racing Santander a finalement obtenu un accord de copropriété permanent.
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« Les choses ont changé »
Le directeur sportif du Racing Santander, Chema Aragon, a confirmé à quel point Arsenal était proche d’obtenir la signature de Garcia. Il a révélé que le club de Premier League menait la course jusqu’aux toutes dernières heures du mercato.
« Il semblait que c’était bouclé avec Arsenal, puis nous sommes aussi intervenus avec un prêt », a expliqué Aragon à la presse. « Hier, les choses ont changé, et ce qui semblait être un prêt s’est transformé en accord de copropriété.
« Je décrirais Pablo Garcia comme Raul Gonzalez Blanco, ce qu’il a avant tout, c’est le sens du but, cet instinct de tueur, et il la met généralement au fond. Ma plus grande inquiétude était de perdre cette capacité à marquer pendant un certain temps après la blessure d’Andres Martin. Quand la véritable opportunité de signer ce joueur (Garcia) s’est présentée, nous n’avons pas hésité une seconde. »
Quitte son club formateur en larmes
Ce transfert met un terme chargé d’émotion aux 14 années passées par Garcia au Betis. L’attaquant a rejoint le club à l’âge de cinq ans, mais a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Manuel Pellegrini la saison dernière.
Garcia n’a été titularisé que deux fois en Liga et une fois en Ligue Europa lors du précédent exercice. Après avoir quitté le centre d’entraînement en larmes mardi, il a publié une lettre ouverte pleine d’émotion à l’attention des supporters du Betis.
« Je suis arrivé au Betis quand j’avais cinq ans. Je pars après presque quatorze ans à grandir avec ces treize rayures », a écrit Garcia. « Ici, j’ai appris à jouer, à rivaliser, à perdre, à gagner et à rêver. J’ai gravi toutes les catégories du centre de formation du Betis jusqu’à réaliser le rêve de débuter avec l’équipe première.
« J’ai vécu des buts et des moments spéciaux qui resteront toujours avec moi. Le Betis est ma maison depuis que je suis enfant. Et maintenant, même s’il est temps d’avancer, il y a une chose qui ne change pas. Je suis arrivé en tant que supporter du Betis et je pars en tant que footballeur. »
- Getty Images Sport
Combler le vide à Santander
Pour Garcia, ce transfert représente une opportunité cruciale de s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première en Espagne. Il devra avoir un impact immédiat dans son nouveau club. Le joueur de 20 ans va désormais chercher à s'adapter rapidement à son nouvel environnement. Il pourrait faire ses débuts lorsque Santander affrontera le Rayo Vallecano en Liga ce week-end.
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