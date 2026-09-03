Révélé : pourquoi le transfert de rêve de Pablo Garcia à Arsenal s’est effondré le jour de la date limite, alors que le Racing Santander passe à l’action

Ce transfert met un terme chargé d’émotion aux 14 années passées par Garcia au Betis. L’attaquant a rejoint le club à l’âge de cinq ans, mais a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier sous les ordres de Manuel Pellegrini la saison dernière.

Garcia n’a été titularisé que deux fois en Liga et une fois en Ligue Europa lors du précédent exercice. Après avoir quitté le centre d’entraînement en larmes mardi, il a publié une lettre ouverte pleine d’émotion à l’attention des supporters du Betis.

« Je suis arrivé au Betis quand j’avais cinq ans. Je pars après presque quatorze ans à grandir avec ces treize rayures », a écrit Garcia. « Ici, j’ai appris à jouer, à rivaliser, à perdre, à gagner et à rêver. J’ai gravi toutes les catégories du centre de formation du Betis jusqu’à réaliser le rêve de débuter avec l’équipe première.

« J’ai vécu des buts et des moments spéciaux qui resteront toujours avec moi. Le Betis est ma maison depuis que je suis enfant. Et maintenant, même s’il est temps d’avancer, il y a une chose qui ne change pas. Je suis arrivé en tant que supporter du Betis et je pars en tant que footballeur. »