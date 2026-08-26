Révélé : pourquoi le retour « fou » de Jose Mourinho au Real Madrid a laissé le Portugal sous le choc

Lors de sa présentation, Mourinho a renvoyé une image plus calme et plus conciliante, en net contraste avec sa personnalité réputée combative. Cristovao souligne qu’un phénomène similaire s’était produit lorsqu’il avait rejoint Benfica pour la première fois, porté par un désir de se réinstaller au sommet.

« Il a changé parce qu’il a traversé beaucoup de choses et que, d’une certaine manière, il a quitté l’élite du football mondial », a observé le journaliste. « Ici, quand il est arrivé, nous avons eu exactement le même ressenti. Il semblait changé, il semblait être quelqu’un d’autre. Plus amical et plus calme.

« Une chose est son arrivée, et une tout autre quand la situation, les questions et les matches deviennent plus difficiles autour de lui. Et là, je vous dirais que oui, c’est un Mourinho avec plus d’années, mais au fond, c’est le même Mourinho. »