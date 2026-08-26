Getty Images Sport
Traduit par
Révélé : pourquoi le retour « fou » de Jose Mourinho au Real Madrid a laissé le Portugal sous le choc
Mourinho fait son retour au Real Madrid
Mourinho est de retour à Madrid, prenant les rênes au Santiago Bernabéu 13 ans après son départ initial. Le légendaire entraîneur portugais arrive avec un enthousiasme intact, avec une mission claire : restaurer la domination nationale et européenne.
Le Real Madrid a traversé deux saisons consécutives sans trophée, poussant les dirigeants du club à se tourner vers un visage bien connu. L’objectif principal de Mourinho sera d’effacer le souvenir de ces années sans titre et de ramener des trophées dans la capitale espagnole.
- Getty Images Sport
Les médias portugais stupéfaits par ce transfert
Cette nomination a provoqué une onde de choc considérable dans le pays natal de Mourinho. L’entraîneur arrive à Madrid directement après un passage décevant à la tête de Benfica, ce qui pousse beaucoup de monde à se demander pourquoi l’un des plus grands clubs du monde a choisi un coach qui a récemment eu du mal à répondre aux attentes. Le journaliste portugais Luis Cristovao, qui a suivi de près le passage de Mourinho à Lisbonne, a fait part de son incrédulité totale face à cette décision.
« Après ce qu’il a fait ici, ce qui n’a pas été spectaculaire, ni particulièrement positif, revenir à Madrid est fou. C’est complètement inattendu », a expliqué Cristovao, comme le rapporte Mundo Deportivo.
Le manager légendaire a-t-il changé ?
Lors de sa présentation, Mourinho a renvoyé une image plus calme et plus conciliante, en net contraste avec sa personnalité réputée combative. Cristovao souligne qu’un phénomène similaire s’était produit lorsqu’il avait rejoint Benfica pour la première fois, porté par un désir de se réinstaller au sommet.
« Il a changé parce qu’il a traversé beaucoup de choses et que, d’une certaine manière, il a quitté l’élite du football mondial », a observé le journaliste. « Ici, quand il est arrivé, nous avons eu exactement le même ressenti. Il semblait changé, il semblait être quelqu’un d’autre. Plus amical et plus calme.
« Une chose est son arrivée, et une tout autre quand la situation, les questions et les matches deviennent plus difficiles autour de lui. Et là, je vous dirais que oui, c’est un Mourinho avec plus d’années, mais au fond, c’est le même Mourinho. »
- Getty Imaes
Redonner sa gloire au Bernabéu
Mourinho est désormais confronté à la lourde tâche de ramener le Real Madrid sur la voie des titres. Après avoir lancé la saison par une victoire 2-1 contre l’Espanyol, Madrid visera maintenant un nouveau succès face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu lors de son prochain match de Liga.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles