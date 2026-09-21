Révélé : pourquoi le phénomène de 15 ans JJ Gabriel veut quitter Manchester United alors que sa famille livre un verdict accablant sur le déclin du club

Le désir de Gabriel de quitter le navire est profondément ancré dans l’évaluation faite par son entourage de la place actuelle de Manchester United. Selon le Daily Mail, sa famille estime que le club mancunien a pris un retard considérable sur des équipes comme Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid. Elle est déterminée à ce que l’attaquant poursuive sa formation aux côtés de ce qui se fait de mieux dans le football.

Cette ambition a rapidement attiré l’attention de certains des plus grands clubs du continent. Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec Barcelone et le Real Madrid, le passeport irlandais de l’UE de Gabriel facilitant la voie à un éventuel transfert en Espagne. Le Bayern Munich suit également la situation de près, tandis que des agents s’activent pour obtenir la représentation de l’adolescent très convoité.

Si le jeune joueur préfère rester en Angleterre, Chelsea mène actuellement la course sur le plan national. Un transfert à Stamford Bridge serait compliqué par l’interdiction de neuf mois qui frappe actuellement le club londonien concernant l’enregistrement de joueurs d’académie, ce qui obligerait Gabriel à attendre janvier pour signer officiellement.



