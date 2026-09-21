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Révélé : pourquoi le phénomène de 15 ans JJ Gabriel veut quitter Manchester United alors que sa famille livre un verdict accablant sur le déclin du club
À la recherche d’une porte de sortie d’Old Trafford
La sensation adolescente a stupéfié les dirigeants de Manchester United en soumettant récemment une demande officielle de désinscription. Gabriel, qui est au club depuis l’âge de 11 ans, souhaite voir son contrat actuel résilié avant son expiration à la fin de la saison. Cependant, Manchester United a fermement rejeté cette démarche, dans l’espoir de conserver un joueur qui a impressionné pendant la pré-saison avec l’équipe première.
Les tensions auraient atteint leur paroxysme après l’absence de Gabriel lors des récents matches de l’équipe première. Le jeune joueur n’a pas été retenu dans le groupe pour l’éclatante victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah, ainsi que pour l’élimination décevante 3-2 en Carabao Cup face à Brighton. Alors que son 16e anniversaire approche, le 6 octobre, la perspective de le voir signer un contrat de bourse semble désormais de plus en plus lointaine.
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Pourquoi JJ Gabriel veut quitter Manchester United ?
Le désir de Gabriel de quitter le navire est profondément ancré dans l’évaluation faite par son entourage de la place actuelle de Manchester United. Selon le Daily Mail, sa famille estime que le club mancunien a pris un retard considérable sur des équipes comme Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid. Elle est déterminée à ce que l’attaquant poursuive sa formation aux côtés de ce qui se fait de mieux dans le football.
Cette ambition a rapidement attiré l’attention de certains des plus grands clubs du continent. Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec Barcelone et le Real Madrid, le passeport irlandais de l’UE de Gabriel facilitant la voie à un éventuel transfert en Espagne. Le Bayern Munich suit également la situation de près, tandis que des agents s’activent pour obtenir la représentation de l’adolescent très convoité.
Si le jeune joueur préfère rester en Angleterre, Chelsea mène actuellement la course sur le plan national. Un transfert à Stamford Bridge serait compliqué par l’interdiction de neuf mois qui frappe actuellement le club londonien concernant l’enregistrement de joueurs d’académie, ce qui obligerait Gabriel à attendre janvier pour signer officiellement.
Un club en transition
Le verdict brutal de la famille sur le déclin de Manchester United reflète les dures réalités auxquelles l’équipe première est confrontée sur le terrain. Les Red Devils n’ont plus remporté le titre de Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Leur campagne nationale actuelle a démarré de manière calamiteuse, ce qui ne fait qu’accentuer les frustrations des jeunes talents en quête d’un environnement stable.
Manchester United végète à la 12e place après un récent match nul 1-1 contre Fulham, avec une seule victoire lors de ses cinq premières rencontres de championnat. Ajoutée à leur élimination précoce de la Carabao Cup, la situation générale autour d’Old Trafford est très loin des standards d’élite attendus par l’entourage de Gabriel.
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Carrick prêche la patience
Manchester United doit désormais gérer un bras de fer délicat avec l’un de ses plus grands espoirs, tout en sachant qu’un conflit amer pourrait facilement éclater le mois prochain. L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a publiquement exhorté la pépite du centre de formation à prendre son mal en patience, en insistant sur la nécessité de protéger l’adolescent d’une immense pression extérieure.
« Je pense que c’est un jeune garçon, JJ, et je pense qu’il est important que nous ne disions certainement rien ici », a récemment expliqué Carrick. « Je pense que l’exposition, l’examen minutieux et tout le reste, il faut faire attention, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. »
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