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JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-season Atletico MadridGetty
Muhammad Zaki
Traduit par

Révélé : pourquoi le phénomène de 15 ans JJ Gabriel veut quitter Manchester United alors que sa famille livre un verdict accablant sur le déclin du club

J. Gabriel
Manchester United
Premier League
Chelsea
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga

Manchester United fait face à une crise majeure au sein de son prestigieux centre de formation, puisque la sensation adolescente JJ Gabriel a informé le club de son souhait de quitter Old Trafford. Le prodige de 15 ans serait prêt à tourner le dos à Manchester United après que son entourage a livré une évaluation cinglante de la situation actuelle du club par rapport à l’élite européenne.

  • À la recherche d’une porte de sortie d’Old Trafford

    La sensation adolescente a stupéfié les dirigeants de Manchester United en soumettant récemment une demande officielle de désinscription. Gabriel, qui est au club depuis l’âge de 11 ans, souhaite voir son contrat actuel résilié avant son expiration à la fin de la saison. Cependant, Manchester United a fermement rejeté cette démarche, dans l’espoir de conserver un joueur qui a impressionné pendant la pré-saison avec l’équipe première.

    Les tensions auraient atteint leur paroxysme après l’absence de Gabriel lors des récents matches de l’équipe première. Le jeune joueur n’a pas été retenu dans le groupe pour l’éclatante victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah, ainsi que pour l’élimination décevante 3-2 en Carabao Cup face à Brighton. Alors que son 16e anniversaire approche, le 6 octobre, la perspective de le voir signer un contrat de bourse semble désormais de plus en plus lointaine.


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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Pourquoi JJ Gabriel veut quitter Manchester United ?

    Le désir de Gabriel de quitter le navire est profondément ancré dans l’évaluation faite par son entourage de la place actuelle de Manchester United. Selon le Daily Mail, sa famille estime que le club mancunien a pris un retard considérable sur des équipes comme Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid. Elle est déterminée à ce que l’attaquant poursuive sa formation aux côtés de ce qui se fait de mieux dans le football.

    Cette ambition a rapidement attiré l’attention de certains des plus grands clubs du continent. Des discussions préliminaires auraient déjà eu lieu avec Barcelone et le Real Madrid, le passeport irlandais de l’UE de Gabriel facilitant la voie à un éventuel transfert en Espagne. Le Bayern Munich suit également la situation de près, tandis que des agents s’activent pour obtenir la représentation de l’adolescent très convoité.

    Si le jeune joueur préfère rester en Angleterre, Chelsea mène actuellement la course sur le plan national. Un transfert à Stamford Bridge serait compliqué par l’interdiction de neuf mois qui frappe actuellement le club londonien concernant l’enregistrement de joueurs d’académie, ce qui obligerait Gabriel à attendre janvier pour signer officiellement.


  • Un club en transition

    Le verdict brutal de la famille sur le déclin de Manchester United reflète les dures réalités auxquelles l’équipe première est confrontée sur le terrain. Les Red Devils n’ont plus remporté le titre de Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Leur campagne nationale actuelle a démarré de manière calamiteuse, ce qui ne fait qu’accentuer les frustrations des jeunes talents en quête d’un environnement stable.

    Manchester United végète à la 12e place après un récent match nul 1-1 contre Fulham, avec une seule victoire lors de ses cinq premières rencontres de championnat. Ajoutée à leur élimination précoce de la Carabao Cup, la situation générale autour d’Old Trafford est très loin des standards d’élite attendus par l’entourage de Gabriel.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Carrick prêche la patience

    Manchester United doit désormais gérer un bras de fer délicat avec l’un de ses plus grands espoirs, tout en sachant qu’un conflit amer pourrait facilement éclater le mois prochain. L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a publiquement exhorté la pépite du centre de formation à prendre son mal en patience, en insistant sur la nécessité de protéger l’adolescent d’une immense pression extérieure.

    « Je pense que c’est un jeune garçon, JJ, et je pense qu’il est important que nous ne disions certainement rien ici », a récemment expliqué Carrick. « Je pense que l’exposition, l’examen minutieux et tout le reste, il faut faire attention, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. »