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Révélé : pourquoi le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones a été laissé de côté pour le match amical contre Monaco au milieu des liens avec un transfert à l'Inter Milan
Une précaution liée à une blessure explique l’absence de Jones
La décision d’écarter Jones du groupe pour l’avant-dernier match amical de l’été n’était pas, comme certains le craignaient, un signal direct d’un départ imminent du club. Il s’agissait plutôt d’un choix tactique motivé par la gestion de sa condition physique après un calendrier éprouvant lors de la récente tournée du club aux États-Unis. Selon Liverpool Echo, Jones a été laissé de côté à titre purement préventif après que le joueur de 25 ans a signalé un léger souci physique lors des séances d’entraînement précédant le match contre Monaco.
Si la blessure ne serait pas grave, son timing suscite naturellement des interrogations compte tenu du statut actuel du joueur au sein de l’effectif. Sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, Jones a beaucoup travaillé pour s’adapter à un nouveau système tactique, en cumulant un temps de jeu important durant la très médiatisée tournée américaine. Cependant, la récurrence des problèmes physiques continue de hanter le club du Merseyside, rappelant aux supporters la crise de blessures qui a plombé une grande partie de la saison précédente.
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Liens de transfert et incertitude contractuelle
Au-delà des préoccupations immédiates liées à sa blessure, le récit autour de Jones est fortement influencé par son avenir à long terme à Liverpool. Le milieu de terrain entre actuellement dans la dernière année de son contrat, une situation qui force souvent la main d’un club sur le marché des transferts. Sans un rôle de titulaire garanti dans le milieu de terrain privilégié par Iraola, l’idée grandit que le joueur formé au club pourrait être ouvert à un nouveau défi ailleurs.
L’Inter s’est imposé comme le principal prétendant à sa signature, le géant de Serie A l’ayant, selon certaines informations, identifié comme une cible prioritaire pour renforcer ses options au milieu en vue de la prochaine saison italienne. Des informations indiquent que l’Inter a déjà soumis deux offres officielles pour le joueur de Liverpool, même si les deux propositions ont été rapidement rejetées par la direction des Reds, car elles ne répondaient pas à l’évaluation interne du club concernant le joueur.
Iraola fait face à des problèmes de forme physique de plus en plus nombreux
La situation de Jones est révélatrice d’un problème plus large auquel fait face Iraola alors qu’il aborde sa première pré-saison à la tête du géant de Premier League. L’entraîneur espagnol a hérité d’un effectif qui reste miné par divers pépins physiques et des absences de longue durée, ce qui complique sa capacité à mettre en place un nouveau style de jeu. En dehors de Jones, Liverpool est actuellement privé des services de Hugo Ekitike et de Conor Bradley, tous deux étant attendus indisponibles dans un avenir prévisible.
En outre, le secteur défensif a été fortement amoindri par l’absence persistante de Jeremy Jacquet, qui n’a pas encore joué pendant les matches de préparation estivaux, ainsi que par la blessure récente du polyvalent Joe Gomez. L’attente du retour à une pleine forme de Giovanni Leoni n’a fait qu’ajouter à l’inquiétude en coulisses au centre d’entraînement AXA.
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En se projetant sur la nouvelle saison
Malgré le bruit entourant son possible départ et la frustration liée à un léger pépin physique, Jones reste une figure importante dans le vestiaire de Liverpool. Sa polyvalence et ses qualités techniques ont été saluées par les entraîneurs qui se sont succédé, et son statut de joueur formé au club apporte une valeur supplémentaire à la composition de l’effectif. L’espoir au sein du club est que cette dernière mesure de précaution suffise à le voir reprendre l’entraînement dans les prochains jours, ce qui lui permettrait de participer aux dernières étapes de la pré-saison avant le début de la compétition. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir s’il reste à Liverpool ou s’il ouvre un nouveau chapitre en Italie.
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