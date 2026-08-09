Révélé : pourquoi le milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones a été laissé de côté pour le match amical contre Monaco au milieu des liens avec un transfert à l'Inter Milan

La décision d’écarter Jones du groupe pour l’avant-dernier match amical de l’été n’était pas, comme certains le craignaient, un signal direct d’un départ imminent du club. Il s’agissait plutôt d’un choix tactique motivé par la gestion de sa condition physique après un calendrier éprouvant lors de la récente tournée du club aux États-Unis. Selon Liverpool Echo, Jones a été laissé de côté à titre purement préventif après que le joueur de 25 ans a signalé un léger souci physique lors des séances d’entraînement précédant le match contre Monaco.

Si la blessure ne serait pas grave, son timing suscite naturellement des interrogations compte tenu du statut actuel du joueur au sein de l’effectif. Sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola, Jones a beaucoup travaillé pour s’adapter à un nouveau système tactique, en cumulant un temps de jeu important durant la très médiatisée tournée américaine. Cependant, la récurrence des problèmes physiques continue de hanter le club du Merseyside, rappelant aux supporters la crise de blessures qui a plombé une grande partie de la saison précédente.