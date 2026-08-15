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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Yosua Arya

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Révélé : pourquoi le FC Barcelone et le Real Madrid manquent la journée d’ouverture de la Liga

LaLiga
Real Madrid
FC Barcelone

La Liga reprend ce week-end avec une première journée unique en son genre, limitée à six matches, mais le tenant du titre, Barcelone, et son rival, le Real Madrid, n’y participeront pas. Un accord de repos obligatoire à la suite des demi-finales de la Coupe du monde a contraint au report de quatre rencontres à la fin du mois d’août.

  • Week-end d’ouverture partagé pour la Liga

    La Liga fait son retour ce week-end dans un format particulier, avec seulement six rencontres lors de la journée d'ouverture. Fait notable, les géants de l'élite espagnole, Barcelone et Madrid, ne seront pas en action. Le Deportivo Alaves reçoit Getafe lors du match d'ouverture samedi soir, avant un Séville-Rayo Vallecano. Le Racing Santander, l'Espanyol, le Deportivo La Coruna et l'Atletico Madrid joueront également dans le cadre d'un calendrier de reprise échelonné.

    Ce week-end d'ouverture inhabituel est le résultat d'un accord entre la Liga et le syndicat des joueurs espagnols, l'AFE. Cet accord impose une pause obligatoire aux joueurs dont les sélections nationales ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde.

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    L’accord avec le syndicat force un ajustement du calendrier

    La Liga avait initialement insisté pour lancer la saison 2026-2027 le 15 août, malgré un coup d’envoi plus tardif dans les autres grands championnats européens. Cependant, l’AFE s’y est opposée afin de protéger le droit au repos des joueurs dans le cadre de sa convention collective, selon The Athletic.

    La victoire de l’Espagne contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, signifiait que des stars comme Lamine Yamal, du FC Barcelone, et Marc Cucurella, du Real Madrid, avaient besoin de plus de temps pour récupérer. Après des mois de débat, les clubs de La Liga ont accepté à l’unanimité, le 9 juin, de scinder la première journée. La fédération espagnole de football a approuvé le calendrier le 30 juin, même si le Real Madrid n’a envoyé de représentants à aucune des deux réunions.

  • Les stars de la Coupe du monde bénéficient d’une période de récupération prolongée

    Plusieurs stars importantes viennent tout juste de reprendre l’entraînement de pré-saison après leurs engagements internationaux estivaux. Le quatuor du Barça Yamal, Pedri, Dani Olmo et Pau Cubarsi n’a repris l’entraînement que mercredi.

    La situation est identique à Madrid. Cucurella a manqué la victoire 1-0 du Real Madrid en amical contre le Deportivo mercredi soir, tout comme Jude Bellingham, Kylian Mbappe et Aurelien Tchouameni.

    Ce repos supplémentaire donne aux Blaugrana plus de temps pour se préparer avant de lancer la défense de leur titre à Elche le dimanche 23 août. Jose Mourinho fera ses débuts lors de son deuxième passage sur le banc du Real Madrid à l’Espanyol le samedi 22 août.

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    Un calendrier d’août chargé se profile

    Les rencontres reportées des deux poids lourds ont été reprogrammées pour la fin du mois d’août. Le Barça recevra l’Athletic Club au Camp Nou le jeudi 27 août, tandis que Madrid accueillera la Real Sociedad au Bernabéu le mercredi 26 août. Ce démarrage échelonné garantit que des matches de Liga auront lieu presque chaque jour entre le 15 et le 31 août.

    Répartir les matches sur la fin du mois d’août aide aussi à s’adapter aux conditions climatiques locales. Les températures élevées dans de nombreuses villes espagnoles rendent les coups d’envoi en soirée essentiels pour la santé et la sécurité des joueurs.

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