Révélé : pourquoi le FC Barcelone et le Real Madrid manquent la journée d’ouverture de la Liga

La Liga fait son retour ce week-end dans un format particulier, avec seulement six rencontres lors de la journée d'ouverture. Fait notable, les géants de l'élite espagnole, Barcelone et Madrid, ne seront pas en action. Le Deportivo Alaves reçoit Getafe lors du match d'ouverture samedi soir, avant un Séville-Rayo Vallecano. Le Racing Santander, l'Espanyol, le Deportivo La Coruna et l'Atletico Madrid joueront également dans le cadre d'un calendrier de reprise échelonné.

Ce week-end d'ouverture inhabituel est le résultat d'un accord entre la Liga et le syndicat des joueurs espagnols, l'AFE. Cet accord impose une pause obligatoire aux joueurs dont les sélections nationales ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde.