Révélé : pourquoi la sensation barcelonaise Lamine Yamal « n’était pas heureux » à la Coupe du monde malgré le sacre mondial de l’Espagne

En revenant sur son passage dans le tournoi, Yamal a écarté l’idée qu’une blessure persistante soit la raison principale de sa frustration. L’attaquant a plutôt mis en avant ses propres exigences extrêmement élevées.

« Après avoir remporté la Coupe du monde, je n’étais pas content. C’est vrai pour la blessure, mais ça n’a rien à voir avec ça », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Universo Valdano. « Je sais que si la Coupe du monde se rejouait, j’aurais été tout aussi performant si je n’avais pas eu cette blessure. »

L’international espagnol a toutefois souligné son importance tactique, expliquant qu’il libérait souvent des espaces pour ses coéquipiers. « J’ai fait beaucoup de choses que les gens n’ont pas vues. Par exemple, je pense que c’est incroyable pour un entraîneur d’avoir un joueur capable d’attirer trois défenseurs », a-t-il ajouté.

Malgré la reconnaissance de sa contribution globale au parcours vers le titre, Yamal a finalement estimé ne pas avoir été à la hauteur de son potentiel. « Je n’étais pas content de ma propre performance parce que je sais qu’un autre joueur évoluant à mon niveau aurait fait une grande Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Mais moi, j’aurais pu faire plus. J’ai aidé l’équipe, mais j’attends vraiment la prochaine avec impatience. »



