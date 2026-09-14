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Révélé : pourquoi la sensation barcelonaise Lamine Yamal « n’était pas heureux » à la Coupe du monde malgré le sacre mondial de l’Espagne
Une déception persistante malgré une gloire mondiale
Yamal a réalisé une campagne spectaculaire avec son club comme avec sa sélection, confirmant son statut de l’un des plus grands talents du football mondial. Le joueur de 19 ans a signé 24 buts et 18 passes décisives avec Barcelone la saison dernière, remportant au passage la Liga et la Supercoupe d’Espagne.
Son accomplissement le plus marquant est venu sur la scène internationale, avec le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde. Cependant, le phénomène adolescent n’a inscrit qu’un seul but et délivré zéro passe décisive en huit apparitions durant le tournoi. Malgré ce trophée suprême remporté avec sa nation, ces statistiques offensives individuelles discrètes l’ont laissé profondément insatisfait.
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Yamal revient sur ses difficultés individuelles
En revenant sur son passage dans le tournoi, Yamal a écarté l’idée qu’une blessure persistante soit la raison principale de sa frustration. L’attaquant a plutôt mis en avant ses propres exigences extrêmement élevées.
« Après avoir remporté la Coupe du monde, je n’étais pas content. C’est vrai pour la blessure, mais ça n’a rien à voir avec ça », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Universo Valdano. « Je sais que si la Coupe du monde se rejouait, j’aurais été tout aussi performant si je n’avais pas eu cette blessure. »
L’international espagnol a toutefois souligné son importance tactique, expliquant qu’il libérait souvent des espaces pour ses coéquipiers. « J’ai fait beaucoup de choses que les gens n’ont pas vues. Par exemple, je pense que c’est incroyable pour un entraîneur d’avoir un joueur capable d’attirer trois défenseurs », a-t-il ajouté.
Malgré la reconnaissance de sa contribution globale au parcours vers le titre, Yamal a finalement estimé ne pas avoir été à la hauteur de son potentiel. « Je n’étais pas content de ma propre performance parce que je sais qu’un autre joueur évoluant à mon niveau aurait fait une grande Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Mais moi, j’aurais pu faire plus. J’ai aidé l’équipe, mais j’attends vraiment la prochaine avec impatience. »
Une faim insatiable d’écrire l’histoire du football
À seulement 19 ans, Yamal possède déjà un palmarès impressionnant, avec un championnat d’Europe, une Coupe du monde, trois titres en Liga, deux Supercoupes d’Espagne et une Coupe du Roi. Pourtant, cette réussite précoce remarquable n’a fait que renforcer son envie de laisser une trace durable.
Comparant sa trajectoire à celle des plus grandes icônes du sport, la star du FC Barcelone a clairement fait savoir que la complaisance n’était pas une option. « Il y a eu de grandes stars dans le football, comme Leo [Messi], Cristiano [Ronaldo] ou Diego [Maradona], que je n’ai pas pu voir jouer, mais jamais personne n’a autant gagné aussi tôt », a souligné Yamal. « Prenez Pelé, par exemple : il a bien gagné beaucoup à un jeune âge, mais pas aussi récemment. »
Il a adressé un avertissement clair à tous les critiques qui doutent de sa motivation intacte. « Certaines personnes pensent que, simplement parce que j’ai gagné des choses à un moment donné, je vais lever le pied, mais je sais que j’ai encore mille choses à faire pour entrer dans l’histoire du football », a-t-il conclu.
- Nicolo Campo
En consolidant son héritage en club et en sélection nationale
Yamal va désormais canaliser cette frustration dans ses prochains rendez-vous avec Barcelone et l’équipe d’Espagne. Sa place parmi l’élite mondiale étant déjà assurée, le défi consiste désormais à maintenir son incroyable rendement sur la scène nationale tout en le transposant aux grands matches à élimination directe sur la scène internationale.
Alors que ses adversaires adaptent de plus en plus leurs dispositifs défensifs pour l’arrêter, l’adolescent doit continuer à faire évoluer son jeu. Son objectif ultime reste clair : conserver sa forme dominante en club tout en se préparant à livrer une performance sans compromis, susceptible de marquer sa carrière, lors de la prochaine Coupe du monde.
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