Après la fermeture du mercato estival, Manchester United a officiellement soumis son effectif professionnel à la Premier League pour la saison 2026-2027. Le règlement du championnat stipule strictement que les effectifs ne peuvent pas dépasser 25 joueurs seniors. En outre, les clubs sont autorisés à compter au maximum 17 joueurs ne répondant pas aux critères établis des « homegrown ».

Pour être considéré comme homegrown, un joueur doit avoir été enregistré par un club en Angleterre ou au pays de Galles pendant trois saisons complètes avant ses 21 ans. Manchester United a bien inscrit huit joueurs homegrown, dont Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw et Mason Mount, ainsi que 15 autres ne répondant pas à ces critères, afin de compléter l'effectif senior de Michael Carrick.