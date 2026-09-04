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Révélé : pourquoi Kobbie Mainoo a été laissé en dehors de la liste de Manchester United pour la Premier League 2026-2027
United soumet son effectif officiel
Après la fermeture du mercato estival, Manchester United a officiellement soumis son effectif professionnel à la Premier League pour la saison 2026-2027. Le règlement du championnat stipule strictement que les effectifs ne peuvent pas dépasser 25 joueurs seniors. En outre, les clubs sont autorisés à compter au maximum 17 joueurs ne répondant pas aux critères établis des « homegrown ».
Pour être considéré comme homegrown, un joueur doit avoir été enregistré par un club en Angleterre ou au pays de Galles pendant trois saisons complètes avant ses 21 ans. Manchester United a bien inscrit huit joueurs homegrown, dont Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw et Mason Mount, ainsi que 15 autres ne répondant pas à ces critères, afin de compléter l'effectif senior de Michael Carrick.
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L’absence de Mainoo expliquée
Malgré le vivier de talents retenu, un nom brillait par son absence sur la liste officielle de l’effectif : Mainoo. Le milieu de terrain a connu son lot de contretemps récemment, après avoir été relégué au second plan par Ruben Amorim durant la première moitié de la saison dernière, avant que Carrick ne lui redonne un rôle important.
Cependant, il n’y a absolument rien de suspect derrière l’absence de Mainoo. Comme il est né après le début de l’année 2005, il est officiellement considéré comme un joueur de moins de 21 ans pour cette saison. Les joueurs de cette tranche d’âge n’ont pas besoin d’être inscrits dans le groupe standard de 25 joueurs et sont automatiquement autorisés à jouer en Premier League. Leny Yoro, qui fêtera ses 21 ans en novembre, est soumis à la même règle et ne figure pas non plus dans l’effectif principal, sans que cela n’affecte sa disponibilité.
La nouvelle génération est prête
Avec Mainoo et Yoro bien éligibles, une riche réserve de jeunes talents figure également sur la liste des U21, avec des perspectives variées en équipe première. Ayden Heaven, Tyler Fletcher, Shea Lacey, Harry Amass et la recrue estivale Tynan Thompson sont tous techniquement U21 et disponibles pour une sélection.
Les supporters espéreront aussi voir le latéral gauche paraguayen Diego Leon franchir un cap, tandis que le récent arrivant Cristian Orozco est un autre espoir très prometteur à suivre. Fait intéressant, Kai Rooney, fils de l’icône d’Old Trafford Wayne Rooney, est classé pour la première fois comme joueur U21 après être devenu scholar de première année cet été. Le propre fils de Carrick, Jacey, le rejoint dans la phase initiale du programme d’apprentissage.
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L’effectif de Manchester United en Premier League
Gardiens : Karl Darlow*, Tom Heaton*, Senne Lammens, Dermot Mee*
Défenseurs : Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Harry Maguire*, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Luke Shaw*
Milieux : Carlos Baleba, Bruno Fernandes, Mason Mount*, Andrey Santos, Youri Tielemans, Manuel Ugarte
Attaquants : Amad Diallo*, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford*, Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee
* - classé comme formé localement
Effectif des moins de 21 ans :
Gardiens : Cameron Byrne-Hughes, Jake Ford, Charlie Hardy, Elyh Harrison**, Fred Heath, Solomon Honor**, Kit Margetson, Will Murdock, Zachary Watson
Défenseurs : Harry Amass, Dan Armer, Harley Emsden-James, Idris Fabiyi, Ayden Heaven, Yuel Helafu, Gazimagamed Ibragimov, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Connor Laurie, Diego Leon, Rafe McCormack, Albert Mills, Reece Munro, Jayden Ngwashi, Samuel O’Brien, James Overy, Dante Plunkett, Jacob Watson, Leny Yoro
Milieux : Nathaniel Junior Brown, Jaume Camacho Sidos, Jacey Carrick, Edson De Jonge-Seiros, Jacob Devaney**, Jayce Fitzgerald**, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Amir Ibragimov, Sekou Kone**, Kobbie Mainoo, Finley McAllister, Jay McEvoy, Harlem McLaughlin, Jack Moorhouse**, Jodie Nganga, Cristian Orozco, Jariyah Shah, Pharell Silvester, Jim Thwaites, Emmanuel Ziro
Attaquants : Noah Ajayi, Neithan Barbosa, Gabriele Biancheri, Enzo Kana Biyik, Shea Lacey, Samuel Lusale, Bendito Mantato, Ashton Missin, Camron Mpofu, Victor Musa, Chido Obi**, Kai Rooney, Tynan Thompson, Ethan Wheatley**
**- actuellement prêté
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