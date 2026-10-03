Révélé : pourquoi Jose Mourinho est prêt à laisser Vinicius Jr sur le banc avant le Clasico crucial du Real Madrid contre Barcelone

Les difficultés de l’ailier sur la scène nationale semblent étroitement liées à un blocage mental persistant après une désillusion en sélection. Lors de la récente victoire 4-2 du Brésil en amical contre l’Australie, le milieu d’Arsenal Bruno Guimaraes a laissé à Vinicius un penalty à la 80e minute pour l’aider à retrouver le moral, un geste que la star du Real Madrid a énormément apprécié.

Après la rencontre, l’attaquant a parlé avec franchise de son état d’esprit fragile et a remercié ses coéquipiers en sélection pour leur solidarité.

« Bruno Guimaraes est notre tireur de penalty quand Raphinha ne joue pas, et je pensais qu’il voudrait le tirer, mais il sait que j’ai besoin d’un peu de confiance en ce moment, maintenant, a expliqué Vinicius. Mes coéquipiers savent que j’ai besoin de confiance en ce moment. Perdre une Coupe du monde, c’est dur et difficile à accepter, et revenir n’est jamais facile. »



