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Révélé : pourquoi Jose Mourinho est prêt à laisser Vinicius Jr sur le banc avant le Clasico crucial du Real Madrid contre Barcelone
Mourinho envisage un repos à court terme
Mourinho se prépare à prendre une décision forte de composition pour le prochain match du Real Madrid contre Villarreal, le 10 octobre. Selon Defensa Central, l'entraîneur portugais va sortir Vinicius Jr de son onze de départ dans une volonté délibérée d'aider le Brésilien à retrouver son étincelle dévastatrice.
L'attaquant connaît un début de nouvelle saison étonnamment frustrant, peinant à peser sur les matches avec son flair offensif habituel. Son dribble en un contre un, sa marque de fabrique, ainsi que son implication globale dans les séquences du Real Madrid dans le dernier tiers du terrain, ont nettement diminué. En conséquence, Mourinho est prêt à intervenir avant que la situation ne fasse complètement dérailler le rythme de l'attaquant.
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Le contrecoup de la Coupe du monde se fait sentir
Les difficultés de l’ailier sur la scène nationale semblent étroitement liées à un blocage mental persistant après une désillusion en sélection. Lors de la récente victoire 4-2 du Brésil en amical contre l’Australie, le milieu d’Arsenal Bruno Guimaraes a laissé à Vinicius un penalty à la 80e minute pour l’aider à retrouver le moral, un geste que la star du Real Madrid a énormément apprécié.
Après la rencontre, l’attaquant a parlé avec franchise de son état d’esprit fragile et a remercié ses coéquipiers en sélection pour leur solidarité.
« Bruno Guimaraes est notre tireur de penalty quand Raphinha ne joue pas, et je pensais qu’il voudrait le tirer, mais il sait que j’ai besoin d’un peu de confiance en ce moment, maintenant, a expliqué Vinicius. Mes coéquipiers savent que j’ai besoin de confiance en ce moment. Perdre une Coupe du monde, c’est dur et difficile à accepter, et revenir n’est jamais facile. »
Pas de panique au Real Madrid
Malgré la mise à l’écart qui se profile contre Villarreal et son aveu d’une crise de confiance, il n’y a absolument aucune panique en interne concernant le statut de l’ailier au Bernabéu. Mourinho continue de considérer l’attaquant comme un pilier indispensable de son projet sportif et n’a aucune intention de l’écarter sur le long terme.
Le staff madrilène croit fermement qu’une période prolongée sur la touche ne ferait qu’endommager davantage la confiance du joueur. À la place, cette prochaine absence est traitée comme une remise à zéro très spécifique et de courte durée. L’immense profondeur offensive du club lui permet d’opérer cette rotation de luxe sans sacrifier de manière significative sa puissance de feu en attaque.
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En route vers le Clasico
L’objectif principal derrière ce repos temporaire est de s’assurer que l’attaquant soit à 100 % pour le premier Clasico crucial de la saison contre Barcelone, le 25 octobre.
Après le match contre Villarreal, le plan est que le Brésilien retrouve immédiatement sa place dans le onze de départ. Des titularisations attendues contre la Roma, Séville et le RB Leipzig serviront d’étapes essentielles pour reconstruire correctement sa condition physique en match, répéter les efforts en situation réelle et retrouver son allant offensif avant d’affronter son grand rival national.
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