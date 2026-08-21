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Révélé : pourquoi Jose Mourinho affirme qu’il ne recruterait JAMAIS la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal pour le Real Madrid
Mourinho snobe le prodige du Barça
Dans un été qui a vu la capitale espagnole s’agiter autour du retour du légendaire technicien portugais, Mourinho n’a pas perdu de temps pour tracer les lignes de bataille. Malgré les impressionnants trois titres de Liga remportés par Yamal au début de sa carrière, auxquels s’ajoutent des sacres à l’Euro et à la Coupe du monde, l’entraîneur du Real Madrid est catégorique : le joueur de 19 ans n’a pas sa place dans ses plans.
Yamal a totalisé 42 contributions décisives en 45 matches la saison dernière, s’imposant comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2026. Cependant, interrogé par El Chiringuito sur son envie d’attirer au Bernabéu le phénomène du Barça, Mourinho a été direct : « Non. C’est un grand joueur, sans aucun doute, un jeune joueur avec un potentiel incroyable. Être champion d’Europe et du monde à son âge, ce n’est pas normal, mais nous avons ici un effectif de très haut niveau ; je ne ferais de place à personne. Ce sont mes garçons maintenant. Et mes joueurs sont les meilleurs. »
- Laci Perenyi
L’ascension de Yan Diomande
Une partie de la confiance de Mourinho découle du propre investissement massif du club cet été. Le Real Madrid a récemment obtenu la signature de Yan Diomande en provenance du RB Leipzig pour un montant pouvant atteindre le record de 140 M€. L'international ivoirien est attendu au poste d'ailier droit cette saison, tandis que Vinicius Junior poursuit sa domination sur le flanc opposé après avoir rejeté un transfert lucratif vers Arsenal.
En évoquant l'ancien espoir du RB Leipzig, Mourinho a expliqué : « Trouver un joueur de couloir [comme Diomande] qui est rapide, agressif et capable de jouer sur les deux ailes n'est pas facile, c'est extrêmement difficile. En plus de cela, il est jeune, a une marge de progression et a de nombreuses années devant lui au Real Madrid... J'analyse le profil du joueur et ce qu'il peut apporter à mon équipe, et sur cette base, j'ai dit : “Oui, je le veux.” »
Le changement tactique de Flick au FC Barcelone
Tandis que Mourinho prépare ses Galactiques, Barcelone gère un changement de génération sous les ordres de Hansi Flick. Après les départs très médiatisés de Robert Lewandowski au Chicago Fire et de Ferran Torres au Paris Saint-Germain, Yamal devrait assumer encore plus de responsabilités.
Malgré cette rivalité féroce, Mourinho a tout de même offert un rare moment d’éloge au travail effectué à Barcelone. Interrogé sur l’état actuel de l’équipe de Flick, l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United a reconnu : « Oui, c’est le cas. Ils font un travail brillant. Flick, Deco, et évidemment les joueurs... J’aime ce que je vois. »
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Bataille pour la suprématie en Liga
La campagne à venir s’annonce comme l’une des plus compétitives de mémoire récente, avec Yamal et Diomande comme représentants de la prochaine génération d’icônes mondiales. Le Real Madrid est désespéré à l’idée de détrôner Barcelone après que Flick a mené le club à des titres nationaux consécutifs.
Alors que la saison 2026-27 débute, la pression sera sur Diomande pour justifier son énorme prix et donner raison à Mourinho d’avoir ignoré l’adolescent le plus cher du monde. Pour Yamal, le défi sera de poursuivre sa trajectoire historique et de montrer exactement à l’entraîneur du Real Madrid ce qui lui échappe.
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