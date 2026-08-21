Révélé : pourquoi Jose Mourinho affirme qu’il ne recruterait JAMAIS la sensation du FC Barcelone Lamine Yamal pour le Real Madrid

Dans un été qui a vu la capitale espagnole s’agiter autour du retour du légendaire technicien portugais, Mourinho n’a pas perdu de temps pour tracer les lignes de bataille. Malgré les impressionnants trois titres de Liga remportés par Yamal au début de sa carrière, auxquels s’ajoutent des sacres à l’Euro et à la Coupe du monde, l’entraîneur du Real Madrid est catégorique : le joueur de 19 ans n’a pas sa place dans ses plans.

Yamal a totalisé 42 contributions décisives en 45 matches la saison dernière, s’imposant comme l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2026. Cependant, interrogé par El Chiringuito sur son envie d’attirer au Bernabéu le phénomène du Barça, Mourinho a été direct : « Non. C’est un grand joueur, sans aucun doute, un jeune joueur avec un potentiel incroyable. Être champion d’Europe et du monde à son âge, ce n’est pas normal, mais nous avons ici un effectif de très haut niveau ; je ne ferais de place à personne. Ce sont mes garçons maintenant. Et mes joueurs sont les meilleurs. »



