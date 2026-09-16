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Révélé : pourquoi Gabriel, la star d’Arsenal, a échappé au carton rouge pour son COUP DE PIED À LA TÊTE sur Emi Martinez lors du choc contre Chelsea, alors que le panel de la Premier League a rendu un verdict « unanime »
Le panel soutient l’arbitre après la controverse du début de derby
Le choc s’est produit seulement cinq minutes après le début de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Chelsea le 6 septembre. Lors d’un cafouillage chaotique dans la surface de réparation, la chaussure de Gabriel a touché la tête de Martinez, obligeant l’Argentin à recevoir immédiatement des soins médicaux.
L’arbitre Chris Kavanagh a choisi de ne pas expulser le défenseur central brésilien, sa vue étant masquée par plusieurs joueurs dans une surface bondée. L’équipe de la VAR a examiné l’action, mais a choisi de ne pas recommander un visionnage au bord du terrain, permettant au jeu de se poursuivre malgré les protestations des joueurs de Chelsea.
Le Key Match Incident Panel (KMI) de la Premier League a désormais examiné ce choc. Les cinq membres ont voté pour soutenir les officiels sur le terrain, disculpant le défenseur d’Arsenal de toute conduite violente.
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Le verdict officiel met en lumière une lutte confuse pour un ballon libre
Pour expliquer sa décision unanime, le KMI a pointé du doigt l’encombrement de la surface de réparation comme principal facteur atténuant.
« Le panel a soutenu à l’unanimité la décision de l’arbitre de ne pas sortir de carton rouge », a confirmé le panel via le site officiel de la Premier League. « Plusieurs joueurs étaient au sol à se disputer le ballon libre, et le geste de Gabriel n’a pas été considéré comme un acte de conduite violente ou de faute grave. »
Cette décision préserve le bilan de Gabriel, qui n’a jamais reçu de carton rouge direct en 265 apparitions avec Arsenal. Depuis son arrivée en provenance de Lille en 2020, il a accumulé 32 cartons jaunes et subi deux expulsions, toutes deux consécutives à un deuxième avertissement.
Les consultants sidérés par une échappatoire « chanceuse »
Malgré l’autorisation officielle, l’ancien capitaine de Manchester United Wayne Rooney a vivement condamné le geste dans Match of the Day, sur la BBC. Il a estimé que les ralentis mettaient en évidence un geste extrêmement dangereux qui est resté impuni.
« On ne le voit pas vraiment au premier regard, mais ensuite, quand on voit un ralenti et qu’ils le passent au ralenti, a déclaré Rooney après le match. Martinez a le ballon dans les mains et Gabriel lui met un coup de pied à la tête, il balance la jambe et va bien trop haut. Il a énormément de chance de rester sur le terrain. »
Son collègue consultant Ashley Young a partagé cette incompréhension, remettant totalement en cause le processus de vérification du VAR. Young a ajouté : « Je suis d’accord. Quand le ballon est au sol et que Martinez l’a, Gabriel lève tellement haut le pied. Je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas allé au VAR ou s’ils l’ont vraiment bien étudié, parce qu’il est loin du ballon. Il s’en est tiré sur ce coup-là. »
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Arsenal poursuit son sans-faute pendant que Chelsea peine
Ce sursis a permis à l’équipe de Mikel Arteta de réussir une remontée cruciale et de préserver son début de saison parfait. Après que Morgan Rogers, recrue à 117 M£, a stupéfié l’Emirates au bout de deux minutes, Kai Havertz a égalisé face à son ancien club avant que le capitaine Martin Odegaard n’inscrive le but de la victoire à la 50e minute.
Alors que les champions en titre poursuivent leur parcours sans faute dans la course au titre avec quatre victoires en quatre matches, le Chelsea de Xabi Alonso reste miné par ses fragilités défensives. Le club londonien, pourtant très dépensier, en est désormais à 20 matches consécutifs de Premier League sans clean sheet, un problème auquel il doit remédier de toute urgence.
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