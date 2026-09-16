Le choc s’est produit seulement cinq minutes après le début de la victoire 2-1 d’Arsenal contre Chelsea le 6 septembre. Lors d’un cafouillage chaotique dans la surface de réparation, la chaussure de Gabriel a touché la tête de Martinez, obligeant l’Argentin à recevoir immédiatement des soins médicaux.

L’arbitre Chris Kavanagh a choisi de ne pas expulser le défenseur central brésilien, sa vue étant masquée par plusieurs joueurs dans une surface bondée. L’équipe de la VAR a examiné l’action, mais a choisi de ne pas recommander un visionnage au bord du terrain, permettant au jeu de se poursuivre malgré les protestations des joueurs de Chelsea.

Le Key Match Incident Panel (KMI) de la Premier League a désormais examiné ce choc. Les cinq membres ont voté pour soutenir les officiels sur le terrain, disculpant le défenseur d’Arsenal de toute conduite violente.



