Chelsea a rapidement renforcé son secteur des gardiens en recrutant Martinez en provenance d’Aston Villa pour 7,5 millions de livres sterling à prix réduit. Le joueur de 33 ans poussait pour un départ tout au long du mercato estival, ce qui a conduit Villa à valider son départ après l’arrivée de Zion Suzuki en provenance de Parme.

Chelsea prévoyait initialement de maintenir Robert Sanchez comme gardien titulaire. Cependant, la prestation peu convaincante de l’Espagnol lors de la première journée de Premier League contre Fulham a poussé les dirigeants du club à changer d’avis, accélérant leur recherche d’un numéro un fiable.

Bien qu’il ait été tout proche de rejoindre le géant italien Juventus plus tôt lors du mercato, Martinez a écarté les autres offres. Selon The Guardian, l’ancien joueur d’Arsenal était déterminé à rejoindre l’ouest de Londres, fortement influencé par l’opportunité d’évoluer dans le dispositif tactique d’Alonso.



