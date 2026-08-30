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Révélé : pourquoi Emiliano Martinez a rejeté des offres rivales pour boucler son transfert à 7,5 millions de livres à Chelsea, au milieu de liens avec la Juventus
Chelsea conclut une bonne affaire pour une gagnante de la Coupe du monde
Chelsea a rapidement renforcé son secteur des gardiens en recrutant Martinez en provenance d’Aston Villa pour 7,5 millions de livres sterling à prix réduit. Le joueur de 33 ans poussait pour un départ tout au long du mercato estival, ce qui a conduit Villa à valider son départ après l’arrivée de Zion Suzuki en provenance de Parme.
Chelsea prévoyait initialement de maintenir Robert Sanchez comme gardien titulaire. Cependant, la prestation peu convaincante de l’Espagnol lors de la première journée de Premier League contre Fulham a poussé les dirigeants du club à changer d’avis, accélérant leur recherche d’un numéro un fiable.
Bien qu’il ait été tout proche de rejoindre le géant italien Juventus plus tôt lors du mercato, Martinez a écarté les autres offres. Selon The Guardian, l’ancien joueur d’Arsenal était déterminé à rejoindre l’ouest de Londres, fortement influencé par l’opportunité d’évoluer dans le dispositif tactique d’Alonso.
- Getty Images Sport
Martinez dévoile ses ambitions à Stamford Bridge
S’exprimant sur le site officiel de Chelsea, le gardien vétéran a exprimé son immense satisfaction après avoir finalisé son transfert. « Je suis ravi d’être dans ce club », a déclaré Martinez. « Rejoindre Chelsea, pour moi et ma famille, a été une décision facile à prendre et je suis tout simplement aux anges. J’ai hâte de commencer. »
L’Argentin a également mis en avant son fort esprit de compétition, en précisant clairement qu’il s’attend à lutter pour les grands titres sous les ordres d’Alonso. « Je veux réussir ici. Je suis quelqu’un qui veut gagner dans tout ce que je fais et je veux apporter cela ici, dans ce club, parce que c’est un club qui gagne des titres, donc je pense que c’est une bonne association. »
Une rétrogradation brutale pour Sanchez
L’arrivée de Martinez, qui a signé un contrat de trois ans, rebat immédiatement les cartes dans la hiérarchie à Stamford Bridge. Il devrait intégrer directement le onze de départ, modifiant complètement la donne pour les gardiens déjà en place.
Sanchez fait désormais face à un avenir sombre dans l’ouest de Londres. L’ancien joueur de Brighton a en effet été relégué au rang de troisième choix, tandis que le jeune Belge Mike Penders est appelé à être la principale doublure de Martinez.
Chelsea vise une nette amélioration après une décevante 10e place la saison dernière. Avec Alonso désormais à la tête de l’équipe, la direction du club attend de cet effectif remanié qu’il lutte sérieusement pour une qualification en Ligue des champions.
- AFP
Sanchez se dirige vers la sortie
Avec Martinez dans les buts, Chelsea va désormais se concentrer sur la situation immédiate de Sanchez. L'Espagnol a été totalement mis à l'écart et doit trouver un nouveau club avant la fermeture du mercato. Le rapport du Guardian ajoute que ses représentants étudient déjà des intérêts venus de clubs en Angleterre, en Europe continentale et en Arabie saoudite.
Sur le terrain, Alonso pourrait offrir des débuts immédiats à sa nouvelle recrue à 7,5 millions de livres sterling. Martinez a été enregistré avant la date limite de vendredi, selon le journaliste du Daily Mail Kieran Gill, ce qui le rend apte à postuler pour le match de dimanche contre Brighton.
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