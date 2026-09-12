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Muhammad Zaki

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Révélé : pourquoi Bruno Fernandes a été contraint de jouer 90 minutes contre Sabah alors que le capitaine de Manchester United a été aperçu en train de boiter avant le derby de Manchester

B. Fernandes
Manchester United
M. Carrick
Manchester United vs Manchester City
Manchester City
Premier League
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Ligue des Champions

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a été contraint d'expliquer sa gestion de Bruno Fernandes après que le capitaine du club a été aperçu en train de boiter à la suite de la victoire en milieu de semaine contre Sabah. Malgré plusieurs changements effectués dans son équipe pendant ce match de Ligue des champions, le meneur de jeu portugais est resté sur le terrain pendant toute la durée de la rencontre.

  • Le facteur fatigue pour le capitaine de Manchester United

    Fernandes a connu un début de nouvelle saison éprouvant, en disputant chaque minute des quatre premiers matches de Manchester United. Le joueur de 32 ans reste une pièce maîtresse de l'équipe de Carrick, avec quatre buts inscrits sur cette période, dont une réalisation capitale lors de la récente victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK à Old Trafford. Cependant, cette charge de travail prolongée semble avoir eu des effets immédiats, des images virales d'après-match montrant le capitaine boiter lourdement aux côtés du staff médical en quittant le stade.

    Carrick a reconnu que, même s'il avait l'intention de faire tourner son effectif, le scénario du match contre Sabah a dicté que Fernandes devait rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. L'entraîneur est parfaitement conscient des exigences physiques imposées à son capitaine talismanique, mais il a insisté sur le fait que la décision de le laisser sur le terrain relevait de la nécessité pendant le match.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Carrick explique le dilemme du remplacement

    Interrogé sur la décision de laisser Fernandes sur le terrain alors que d’autres avaient été remplacés, Carrick a mis en avant les limites des règles actuelles en matière de remplacements ainsi que les besoins tactiques de l’équipe durant la seconde période. « Nous n’avions que cinq remplacements ! Nous devions prendre certaines décisions sur la manière dont cela allait se présenter », a déclaré Carrick. « Mais, bien sûr, il est comme n’importe qui d’autre. Il a énormément joué, mais je pense que nous faisons progresser le groupe et l’effectif afin de pouvoir gérer cela de différentes manières. »

    L’entraîneur de United s’est empressé d’adresser une promesse au joueur, reconnaissant qu’une pause est nécessaire pour assurer sa longévité au cours d’une saison chargée. Carrick a détaillé la situation précise face à Sabah, ajoutant : « Ce soir, c’était simplement l’une de ces situations où il fallait prendre des décisions, et il a fini par rester sur le terrain. »


  • Des inquiétudes défensives et le statut de Shaw

    Fernandes n'est pas le seul casse-tête de sélection auquel Carrick est confronté avant le choc à fort enjeu de dimanche contre Manchester City. Luke Shaw était un absent notable du groupe qui a affronté Sabah, ce qui soulève des questions sur son état de préparation pour le derby. Carrick s'est montré prudent en donnant une mise à jour sur l'état de l'international anglais, déclarant : « Nous devrons voir. Nous avons simplement un peu pris soin de lui avant ce soir. Il n'était pas tout à fait prêt à 100 %, donc nous n'avons pas pris de risque. Nous verrons comment il se sent au cours des prochains jours. »

    L'absence potentielle de Shaw serait un coup dur important pour Manchester United, qui se prépare à affronter une équipe de City redoutablement efficace dans le dernier tiers du terrain. Carrick doit trouver l'équilibre entre le besoin de stabilité défensive et la réalité de l'état physique de ses joueurs.


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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gérer la charge de Rashford et Sesko

    Si les blessures sont une source d’inquiétude, Carrick a pu donner des nouvelles plus positives concernant Marcus Rashford, qui a lui aussi manqué le match en milieu de semaine. L’entraîneur a confirmé que l’absence de Rashford était purement tactique, afin de s’assurer qu’il reste au meilleur de sa forme physique pour le week-end. « Un peu pour ça, oui, et aussi pour essayer de répartir un peu la charge, jusqu’à un certain point », a expliqué Carrick lorsqu’on lui a demandé si cette décision était prise par précaution.

    Carrick a souligné l’importance d’intégrer de nouveaux talents comme Benjamin Sesko, qui a profité de la rotation contre Sabah. « Nous avons de bonnes options, donc nous essayons de garder tout le monde frais, tout en permettant à Ben d’avoir de bonnes minutes ce soir et de le remettre dans le rythme », a conclu l’entraîneur.

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