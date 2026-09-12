Révélé : pourquoi Bruno Fernandes a été contraint de jouer 90 minutes contre Sabah alors que le capitaine de Manchester United a été aperçu en train de boiter avant le derby de Manchester

Fernandes a connu un début de nouvelle saison éprouvant, en disputant chaque minute des quatre premiers matches de Manchester United. Le joueur de 32 ans reste une pièce maîtresse de l'équipe de Carrick, avec quatre buts inscrits sur cette période, dont une réalisation capitale lors de la récente victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah FK à Old Trafford. Cependant, cette charge de travail prolongée semble avoir eu des effets immédiats, des images virales d'après-match montrant le capitaine boiter lourdement aux côtés du staff médical en quittant le stade.

Carrick a reconnu que, même s'il avait l'intention de faire tourner son effectif, le scénario du match contre Sabah a dicté que Fernandes devait rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. L'entraîneur est parfaitement conscient des exigences physiques imposées à son capitaine talismanique, mais il a insisté sur le fait que la décision de le laisser sur le terrain relevait de la nécessité pendant le match.



