Manchester United a rejeté une demande officielle des représentants de JJ Gabriel visant à annuler l’enregistrement de l’adolescent. Le prodige de 16 ans était considéré comme l’une des futures pierres angulaires du club, avec une trajectoire claire vers l’équipe première déjà établie. Selon le Manchester Evening News, United a déployé des efforts considérables pour qu’il se sente valorisé, en organisant une présentation à Sir Alex Ferguson et en tenant une réunion avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim afin de lui exposer son avenir.

Malgré sa présence avec l’équipe senior de Michael Carrick durant la pré-saison et sa participation régulière aux entraînements de l’équipe première, le clan Gabriel a choisi de pousser pour un départ soudain. La demande de résiliation de contrat a laissé United lutter pour conserver un talent qui a remporté le prix de Joueur de la saison en U18 Premier League lors du dernier exercice et qui a entamé la nouvelle campagne avec un triplé en UEFA Youth League.



