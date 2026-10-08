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Révélé : les QUATRE exigences hallucinantes formulées par JJ Gabriel à Manchester United avant sa surprenante demande de départ
United refuse la demande de départ de son prodige
Manchester United a rejeté une demande officielle des représentants de JJ Gabriel visant à annuler l’enregistrement de l’adolescent. Le prodige de 16 ans était considéré comme l’une des futures pierres angulaires du club, avec une trajectoire claire vers l’équipe première déjà établie. Selon le Manchester Evening News, United a déployé des efforts considérables pour qu’il se sente valorisé, en organisant une présentation à Sir Alex Ferguson et en tenant une réunion avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim afin de lui exposer son avenir.
Malgré sa présence avec l’équipe senior de Michael Carrick durant la pré-saison et sa participation régulière aux entraînements de l’équipe première, le clan Gabriel a choisi de pousser pour un départ soudain. La demande de résiliation de contrat a laissé United lutter pour conserver un talent qui a remporté le prix de Joueur de la saison en U18 Premier League lors du dernier exercice et qui a entamé la nouvelle campagne avec un triplé en UEFA Youth League.
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Exigences en matière de numéros d’équipe et d’entraînement avec les seniors
Bien que United ait gardé les discussions privées, des informations indiquent que le clan de Gabriel a posé des conditions strictes pour rester à Manchester. Selon ESPN, le club avait initialement accepté une demande visant à attribuer au teenager le numéro 77 pour la saison en cours. Manchester United a également pris la mesure inhabituelle de demander à la Premier League d'autoriser le joueur de 16 ans à porter « Gabriel JR » dans le dos.
Sky Sports affirme que la famille de Gabriel a aussi posé une ligne rouge concernant sa routine quotidienne à Carrington. Le milieu offensif aurait reçu pour instruction de ne pas reprendre la pré-saison avec le reste de l'équipe U21. À la place, ses représentants voulaient qu'il s'entraîne exclusivement avec l'équipe première, jugeant inacceptable pour ce jeune talent très apprécié un retour dans le cadre de l'académie.
Ultimatums sur le temps de jeu et exigences salariales énormes
Les exigences des représentants de Gabriel s’étendaient aussi à son implication compétitive. Le Manchester Evening News a rapporté que son entourage avait demandé une garantie d’un minimum de 20 minutes de temps de jeu sur trois rencontres spécifiques contre Sabah, Brighton et Bournemouth. United a fermement rejeté cet ultimatum, ce qui a conduit à l’omission de l’adolescent à la fois de la liste A de la Ligue des champions et du groupe pour le match de Carabao Cup.
Les attentes financières se sont révélées être un autre obstacle majeur. The Times rapporte que le Bayern Munich suit de près la situation, mais reste très réticent à répondre aux exigences salariales à sept chiffres de l’adolescent. Si Gabriel était resté à Manchester, il aurait été éligible pour signer un précontrat, mais les ultimatums substantiels de son entourage, tant sur le plan financier que sportif, ont complètement bloqué les négociations.
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Stage de préparation en Catalogne au milieu de l’intérêt européen
United refusant de résilier son enregistrement, Gabriel est officiellement empêché de rejoindre un autre club anglais rival avant l’été prochain. Pour forcer la situation, l’adolescent s’est installé à l’étranger afin d’entretenir sa condition physique. Le prodige de 16 ans s’entraînerait avec un préparateur privé au British School Stadium de Castelldefels, Barcelone.
Un transfert lucratif en Europe reste sa porte de sortie la plus probable, à condition qu’il possède un passeport européen par l’intermédiaire de ses parents. Barcelone serait désireux de tirer parti de ses visites fréquentes dans la ville, tandis que des poids lourds comme le Real Madrid et le Bayern Munich continuent de suivre ce bras de fer.
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