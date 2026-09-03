AFP
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Révélé : les DEUX raisons pour lesquelles Mikel Arteta a bloqué le transfert de Malick Fofana à Arsenal le jour de la date limite avant son départ pour Sunderland
Les inquiétudes d’Arteta concernant l’intensité de la Premier League
Alors qu’Arsenal cherchait désespérément à renforcer sa ligne d’attaque après les départs de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli, Arteta n’était pas convaincu par le profil de Fofana.
Selon The Athletic, Arteta avait des réserves concernant la capacité de l’ailier de 21 ans à s’adapter aux exigences physiques éprouvantes et à l’intensité élevée de la Premier League. Malgré les qualités techniques indéniables et la vitesse de Fofana, le staff craignait qu’il ait du mal à avoir un impact immédiat sur les matches, comme l’exige une équipe qui joue le titre.
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Contraintes financières et règlements de l’UEFA
Au-delà de l’adéquation tactique, Arsenal devait aussi composer avec un contexte financier complexe. Lyon était désireux de vendre le jeune joueur pour un montant aux alentours de 30 millions de livres sterling afin de lever des fonds essentiels après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Cependant, le club du nord de Londres n’était prêt à envisager qu’un prêt afin d’éviter la possibilité d’enfreindre les strictes limites de dépenses imposées par l’UEFA.
Le blocage entre un transfert définitif et un départ temporaire a effectivement mis fin à l’intérêt d’Arsenal. Le club était déjà passé à côté de cibles de premier plan comme Morgan Rogers et Vinicius Junior, tandis qu’une tentative ambitieuse de dernière minute pour Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid, n’a pas non plus abouti après que l’Argentin a exprimé son manque de désir de revenir en Angleterre.
Sunderland remporte la course pour le jeune talent belge
Alors qu’Arsenal se retirait, une remarquable bataille sur le marché des transferts s’est jouée entre Sunderland et Crystal Palace pour la signature de Fofana. Sunderland a finalement remporté la course de manière spectaculaire, en menant l’opération à bien malgré une tentative de détournement tardive de Crystal Palace. L’équipe de Regis Le Bris est parvenue à sauver le deal en offrant une commission plus élevée aux représentants du joueur, s’assurant finalement les services de l’ailier rapide avec un contrat complet de cinq ans.
La direction de Sunderland a exprimé une immense fierté d’avoir obtenu la signature d’un joueur qui avait auparavant attiré l’attention de géants européens comme Liverpool et Chelsea. Ce transfert représente un coup important pour le club de Wearside, qui s’offre ainsi un talent de premier plan considéré comme l’un des prospects les plus enthousiasmants de Ligue 1.
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Le directeur du football salue le potentiel de Fofana
Revenant sur cette arrivée réussie, le directeur du football de Sunderland, Florent Ghisolfi, n’a pas tari d’éloges sur le nouveau venu. « Malick a toutes les qualités pour s’épanouir en Premier League. C’est un joueur au potentiel énorme et Sunderland AFC lui offrira le cadre idéal pour continuer à se développer et à s’épanouir », a déclaré Ghisolfi lors de sa présentation officielle.
Ghisolfi a ensuite expliqué comment l’ailier s’intègre dans le dispositif tactique de l’équipe, en déclarant : « Il évolue sur le côté gauche et viendra compléter la polyvalence des autres joueurs de couloir que nous avons au club, qui peuvent jouer sur les deux ailes. Nous sommes ravis d’accueillir Malick au club et nous avons hâte de l’accompagner dans les prochaines étapes de sa carrière. »
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