Révélé : les DEUX raisons pour lesquelles Mikel Arteta a bloqué le transfert de Malick Fofana à Arsenal le jour de la date limite avant son départ pour Sunderland

Alors qu’Arsenal cherchait désespérément à renforcer sa ligne d’attaque après les départs de Leandro Trossard et Gabriel Martinelli, Arteta n’était pas convaincu par le profil de Fofana.

Selon The Athletic, Arteta avait des réserves concernant la capacité de l’ailier de 21 ans à s’adapter aux exigences physiques éprouvantes et à l’intensité élevée de la Premier League. Malgré les qualités techniques indéniables et la vitesse de Fofana, le staff craignait qu’il ait du mal à avoir un impact immédiat sur les matches, comme l’exige une équipe qui joue le titre.



