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Révélé : le Real Madrid a formulé une offre « dérisoire » pour Rodri avant que Barcelone ne remporte la course à la star de Manchester City
L’offre au rabais de Madrid pour le vainqueur du Ballon d’Or
Dans un été dominé par l’avenir du meilleur milieu défensif du monde, il a été révélé que le Real Madrid avait tenté de perturber la poursuite de Barcelone avec une offre initiale très loin des attentes de Manchester City.
Selon El Chiringuito TV, les Merengue ont formulé une proposition décrite comme presque dérisoire, certaines estimations indiquant que l’offre initiale était inférieure à 40 M€. Si Florentino Perez tenait à faire revenir le joueur de 30 ans dans la capitale espagnole, l’engagement financier proposé ne reflétait ni le statut de Rodri en tant que lauréat du Ballon d’Or 2024 ni son rôle central dans le récent succès international de l’Espagne.
L’écart entre les deux géants espagnols était frappant, puisque Madrid a finalement atteint un plafond d’environ 45 M€. À Manchester City, où Rodri avait remporté 13 trophées majeurs, un tel montant était jugé insuffisant pour un joueur de son calibre, indépendamment de son âge ou de sa récente convalescence après une blessure au ligament croisé antérieur.
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La détermination de Barcelone fait aboutir l’accord
Pendant que le Real Madrid hésitait, le FC Barcelone a agi avec conviction pour s’assurer que Hansi Flick obtienne sa cible prioritaire pour la nouvelle ère au Spotify Camp Nou. La direction blaugrana a reconnu le besoin urgent d’une présence expérimentée au milieu de terrain, notamment après la blessure de Frenkie de Jong. Pour devancer la concurrence, le FC Barcelone a convenu d’un montage d’une valeur de 60 M€ en paiements garantis, avec 11 M€ supplémentaires structurés à travers divers bonus liés aux performances.
Ce transfert représente un signal fort pour Flick, qui considérait Rodri comme la pièce essentielle pour apporter du leadership et de la stabilité aux côtés des jeunes talents émergents du club. En s’attachant l’international espagnol avec un contrat jusqu’en 2030, le FC Barcelone a effectivement comblé le vide laissé par les figures légendaires du passé avec un joueur qui comprend les subtilités du football espagnol.
Rodri explique pourquoi il a choisi le Barça
S’exprimant lors de sa présentation officielle, Rodri s’est montré remarquablement franc au sujet de l’intérêt qu’il a suscité ailleurs, confirmant que le Santiago Bernabéu était bien une destination potentielle avant qu’il ne s’engage avec le FC Barcelone.
« Je voudrais dire que je suis très heureux d’être ici. C’est un jour spécial, un nouveau chapitre important dans ma carrière. Cela a été une décision difficile », a expliqué Rodri. « D’abord parce que quitter City, c’était quitter un club qui m’a tout donné, où j’ai été immensément heureux, et envers lequel je serai toujours reconnaissant. Je les remercie d’avoir facilité mon départ. »
Les mots du milieu de terrain soulignent que, si le Real Madrid a bel et bien tenté sérieusement de le recruter, c’est le projet sportif du FC Barcelone qui a été décisif. Rodri a noté que son arrivée au Spotify Camp Nou a toujours été sa priorité absolue une fois qu’il est devenu clair qu’il quitterait Manchester.
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Cap sur une nouvelle ère en Catalogne
Les formalités du transfert étant désormais bouclées, Rodri devrait rapidement être intégré au groupe professionnel. Il a déjà dissipé les inquiétudes concernant son état physique, précisant qu’une récente opération du dos n’était qu’une intervention ambulatoire et qu’il est totalement prêt à être opérationnel immédiatement.
La prochaine étape pour la nouvelle recrue sera sa première apparition devant les supporters à domicile, prévue à l’occasion du traditionnel Trophée Joan Gamper. Barcelone affrontera l’équipe égyptienne d’Al Ahly, un cadre idéal pour que Rodri soit officiellement présenté au public du Camp Nou avant le début de la campagne de Liga.
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