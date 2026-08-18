Dans un été dominé par l’avenir du meilleur milieu défensif du monde, il a été révélé que le Real Madrid avait tenté de perturber la poursuite de Barcelone avec une offre initiale très loin des attentes de Manchester City.

Selon El Chiringuito TV, les Merengue ont formulé une proposition décrite comme presque dérisoire, certaines estimations indiquant que l’offre initiale était inférieure à 40 M€. Si Florentino Perez tenait à faire revenir le joueur de 30 ans dans la capitale espagnole, l’engagement financier proposé ne reflétait ni le statut de Rodri en tant que lauréat du Ballon d’Or 2024 ni son rôle central dans le récent succès international de l’Espagne.

L’écart entre les deux géants espagnols était frappant, puisque Madrid a finalement atteint un plafond d’environ 45 M€. À Manchester City, où Rodri avait remporté 13 trophées majeurs, un tel montant était jugé insuffisant pour un joueur de son calibre, indépendamment de son âge ou de sa récente convalescence après une blessure au ligament croisé antérieur.