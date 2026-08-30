L’international portugais a reconnu que la proposition initiale de Ten Hag l’avait quelque peu pris au dépourvu. S’exprimant auprès de LIFEJACKET, Fernandes a détaillé la tension immédiate, déclarant : « Pour être honnête, [quand] on m’a demandé si je voulais être le capitaine du club, c’était un peu gênant pour moi parce qu’évidemment, je n’en avais pas parlé à Harry. »

Cependant, Maguire est rapidement intervenu pour désamorcer la situation. Ten Hag avait déjà informé le défenseur central de sa décision, ce qui a permis à Maguire d’aller parler directement à son successeur. « Mais il le savait déjà avant moi, donc je pense que l’entraîneur lui en a parlé avant de m’en parler », a ajouté Fernandes. « Donc il a été très bien ; il est venu m’en parler, et il m’a dit que s’il devait perdre le brassard, il irait à quelqu’un comme moi.

« Donc ça m’a rendu un peu plus détendu par rapport à la situation, aussi parce que lui et moi avions une relation très proche avant, parce qu’il était déjà capitaine, et j’étais capitaine quand il n’était pas là. »



