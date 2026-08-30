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Révélé : le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, se confie sur une situation « embarrassante » dans le vestiaire après avoir soudainement remplacé Harry Maguire comme capitaine permanent
Un changement soudain de direction
Erik ten Hag a pris la décision audacieuse de retirer le brassard de capitaine de Manchester United à Maguire avant la saison 2023-2024, après une période difficile pour le défenseur anglais. L'ancien entraîneur a finalement confié ce rôle prestigieux à Fernandes, qui avait souvent porté le brassard à titre intérimaire.
Malgré l'honneur de diriger durablement Manchester United, la transition ne s'est pas faite sans difficultés. Fernandes a désormais expliqué que les suites immédiates de cette décision de l'entraîneur avaient créé une atmosphère gênante, en grande partie parce qu'il n'avait pas évoqué ce changement soudain avec son coéquipier au préalable.
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Lisser une transition « awkward »
L’international portugais a reconnu que la proposition initiale de Ten Hag l’avait quelque peu pris au dépourvu. S’exprimant auprès de LIFEJACKET, Fernandes a détaillé la tension immédiate, déclarant : « Pour être honnête, [quand] on m’a demandé si je voulais être le capitaine du club, c’était un peu gênant pour moi parce qu’évidemment, je n’en avais pas parlé à Harry. »
Cependant, Maguire est rapidement intervenu pour désamorcer la situation. Ten Hag avait déjà informé le défenseur central de sa décision, ce qui a permis à Maguire d’aller parler directement à son successeur. « Mais il le savait déjà avant moi, donc je pense que l’entraîneur lui en a parlé avant de m’en parler », a ajouté Fernandes. « Donc il a été très bien ; il est venu m’en parler, et il m’a dit que s’il devait perdre le brassard, il irait à quelqu’un comme moi.
« Donc ça m’a rendu un peu plus détendu par rapport à la situation, aussi parce que lui et moi avions une relation très proche avant, parce qu’il était déjà capitaine, et j’étais capitaine quand il n’était pas là. »
Maintenir un front uni
Le lien entre les deux joueurs semble être resté intact malgré la dimension publique du changement de capitaine. Fernandes a souligné que leur relation de travail n’en a pas souffert, les deux joueurs continuant à assumer leurs responsabilités quant aux exigences de l’équipe.
« Donc nous savions que cela permettrait de maintenir la communication [sur] les choses que nous devions régler dans le vestiaire, ou quoi que ce soit », a poursuivi Fernandes. « Et cela n’a pas changé depuis, parce qu’évidemment j’ai le brassard, mais j’ai toujours fait comprendre à Harry qu’il faisait aussi partie du brassard de capitaine, parce que je pense qu’il mérite ce respect au vu de tout ce qu’il a fait pour le club et de tout ce qu’il a aussi fait pour moi depuis mon arrivée au club. »
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Manchester United veut rebondir contre Ipswich
Fernandes et Maguire vont désormais tourner leur attention vers le prochain défi de Manchester United sous la direction du nouvel entraîneur principal Michael Carrick. Manchester United affrontera Ipswich Town dimanche, avec l’objectif de réagir après une humiliante défaite 2-0 contre Hull City lors du week-end d’ouverture.
Alors que Manchester United a besoin d’une réaction, le leadership de Fernandes sera crucial tandis que Carrick cherche à lancer de manière positive son mandat permanent et à guider l’équipe vers un premier résultat de la saison dont elle a grand besoin.
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