Getty Images Sport
Traduit par
Révélé : le Bayern Munich prêt à prolonger le contrat d'Harry Kane jusqu'en 2029, avec la star offensive ouverte à un changement de rôle
Investir dans l’excellence
Le Bayern Munich ne perd pas de temps pour sécuriser l’avenir de son attaquant vedette. Après la fin de la Coupe du monde, le géant bavarois a clairement indiqué que Kane restait au cœur de ses ambitions. Selon Sport Bild, le club prépare une offre de contrat formelle qui prolongerait son séjour à l’Allianz Arena au moins jusqu’en 2029. Avec un salaire actuel d’environ 25 millions d’euros par an, Kane devrait continuer à faire partie des joueurs les mieux payés du club, sans aucune baisse de salaire prévue malgré son âge.
Les négociations devraient être menées par le directeur sportif Max Eberl et le PDG Jan-Christian Dreesen, l’homme qui avait initialement fait venir le capitaine de l’Angleterre à Munich. Du côté du joueur, son père Pat et son frère Charlie défendront ses intérêts à la table des négociations.
- Getty Images
De grosses offres rejetées
La décision d’entamer ces discussions intervient dans un contexte de fort intérêt venu de l’étranger, preuve que la cote de Kane reste extrêmement élevée sur le marché mondial. Barcelone et Al-Hilal, club de Saudi Pro League, se seraient renseignés sur la disponibilité de l’attaquant, mais le joueur n’a montré aucun intérêt pour un transfert.
Plutôt que de chercher un nouveau défi, Kane se concentre sur son héritage en Allemagne. Il a choisi de repousser les discussions jusqu’après une saison éprouvante et la Coupe du monde afin de rester concentré sur le terrain, mais il a désormais fait savoir qu’il était prêt à signer un nouveau contrat. Le capitaine de l’Angleterre profite actuellement de vacances en famille dans les Caraïbes et devrait retrouver le groupe de Vincent Kompany début août, moment auquel les discussions contractuelles débuteront officiellement.
L’évolution de l’attaquant
L’un des aspects les plus intrigants des négociations à venir concerne l’évolution possible du rôle de Kane au sein de l’équipe. Alors qu’il approche des dernières années de sa carrière au plus haut niveau, l’attaquant de 33 ans serait disposé à adopter un rôle plus créatif, de meneur de jeu. Le rapport ajoute que Kane a le Mondial 2030 clairement en ligne de mire, et qu’adapter son jeu dès maintenant constitue un élément clé de son plan pour évoluer au plus haut niveau le plus longtemps possible.
Il est entendu que Kompany apprécie l’idée de disposer d’une ligne d’attaque polyvalente. Même si Kane prolonge son séjour, le rapport suggère que le club n’a pas exclu de recruter un autre attaquant d’élite lors des prochains mercatos. La vision de l’entraîneur repose sur un système fluide avec deux menaces offensives de très haut niveau, permettant à Kane de décrocher davantage et d’influencer le jeu grâce à son exceptionnelle qualité de passe.
- Getty Images Sport
Les trophées avant les records
Les trophées restent le principal moteur de l’engagement de Kane à Munich. Si la perspective de battre le record de buts d’Alan Shearer en Premier League demeure un sujet récurrent pour les médias, l’attaquant est installé en Bavière et pleinement intégré à la culture du club. Son objectif principal est d’ajouter les titres de Bundesliga et de la Ligue des champions à son palmarès, plutôt que de se concentrer sur des jalons statistiques individuels en Angleterre.
Alors que l’effectif se prépare pour la nouvelle saison, le règlement de la situation contractuelle de Kane apportera un énorme coup de pouce à la stabilité du club. Éviter un possible feuilleton autour d’un transfert permet à la direction de se concentrer sur de nouveaux recrutements, avec la certitude que son point d’ancrage en attaque est assuré pour un avenir prévisible.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles