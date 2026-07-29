Le Bayern Munich ne perd pas de temps pour sécuriser l’avenir de son attaquant vedette. Après la fin de la Coupe du monde, le géant bavarois a clairement indiqué que Kane restait au cœur de ses ambitions. Selon Sport Bild, le club prépare une offre de contrat formelle qui prolongerait son séjour à l’Allianz Arena au moins jusqu’en 2029. Avec un salaire actuel d’environ 25 millions d’euros par an, Kane devrait continuer à faire partie des joueurs les mieux payés du club, sans aucune baisse de salaire prévue malgré son âge.

Les négociations devraient être menées par le directeur sportif Max Eberl et le PDG Jan-Christian Dreesen, l’homme qui avait initialement fait venir le capitaine de l’Angleterre à Munich. Du côté du joueur, son père Pat et son frère Charlie défendront ses intérêts à la table des négociations.



