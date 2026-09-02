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Révélé : la cible estivale manquée de Jose Mourinho alors que Manchester City a devancé le Real Madrid pour conclure un transfert retentissant
L’échec de la quête d’un milieu de terrain par le Special One
Malgré un début de nouvelle saison réussi, l’organisation tactique du Real Madrid aurait pu être sensiblement différente si Mourinho avait obtenu ses cibles prioritaires. Le technicien portugais aurait identifié un besoin clair de renforts dans l’entrejeu, mais le club n’a pas été en mesure de recruter les profils précis qu’il avait demandés.
Selon The Athletic, Fernandez était la cible privilégiée de Mourinho au Real Madrid lors d’un été marqué par des négociations à fort enjeu et des occasions manquées. L’international argentin était considéré comme le moteur idéal pour accompagner la transition du milieu de terrain voulue par Mourinho, en offrant ce mélange d’impact défensif et de vision créative que l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter apprécie particulièrement.
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Manchester City remporte la course pour Fernandez
Alors que le Real Madrid hésitait, Manchester City a agi avec une efficacité clinique pour s’attacher l’un des talents les plus convoités du football mondial. Le champion de Premier League a bouclé une opération d’un montant de près de 150 millions d’euros pour attirer le milieu de terrain loin de Stamford Bridge, mettant ainsi fin à tout espoir de Mourinho de faire venir le joueur dans la capitale espagnole.
Ce transfert revêt une importance historique majeure, puisque l’international argentin est devenu le premier joueur à avoir connu, au cours de sa carrière, deux transferts supérieurs à 100 millions d’euros. Pour le Real Madrid, voir sa cible prioritaire rejoindre un rival direct en Ligue des champions est une pilule amère à avaler, surtout au regard des qualités techniques qu’il aurait apportées au système tactique de Mourinho.
Les démentis du club et le facteur Rodri
Dans un curieux rebondissement de ce feuilleton, le Real Madrid s’est rapidement empressé de prendre ses distances avec les informations le liant aussi étroitement au vainqueur de la Coupe du monde 2022. La direction du Bernabéu est même allée jusqu’à publier un communiqué officiel affirmant qu’elle n’avait aucun intérêt pour le joueur, une démarche probablement destinée à préserver le moral de l’effectif actuel et à minimiser la frustration du staff technique.
La frustration de Mourinho a été aggravée par l’incapacité du club à s’attacher les services d’autres cibles espagnoles de premier plan. Le Real Madrid a également été fortement associé à un mouvement pour Rodri, un autre patron du milieu de terrain qui correspond au profil d’un joueur de Mourinho. Cependant, l’international espagnol a finalement choisi de retourner dans son pays avec Barcelone, limitant encore davantage les options à la disposition du staff madrilène.
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La stabilité actuelle alors que Bellingham monte en puissance
Heureusement pour les fidèles madrilènes, l’effectif actuel a été à la hauteur du défi lors des premières semaines de la saison. L’absence d’un nouveau milieu de terrain vedette a permis à Jude Bellingham d’assumer encore plus de responsabilités, la star anglaise faisant preuve d’une initiative remarquable aussi bien dans les phases offensives que défensives.
Bellingham a trouvé ses automatismes avec Eduardo Camavinga, apportant une solidité très nécessaire dans l’entrejeu et veillant à ce que le Real Madrid reste compétitif au plus haut niveau malgré l’absence de recrues estivales dans ce secteur précis.
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