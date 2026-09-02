Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Révélé : la cible estivale manquée de Jose Mourinho alors que Manchester City a devancé le Real Madrid pour conclure un transfert retentissant

J. Mourinho
Real Madrid
E. Fernandez
Chelsea
Premier League
Manchester City
LaLiga

Le Real Madrid a peut-être vécu un mercato estival productif, mais l’ombre de ce qui aurait pu être plane toujours sur le Santiago Bernabéu. Si le Real Madrid a bien commencé la saison, des informations ont révélé que la cible privilégiée de Jose Mourinho pour renforcer le milieu de terrain était la star de Chelsea Enzo Fernandez, qui a rejoint Manchester City.

  • L’échec de la quête d’un milieu de terrain par le Special One

    Malgré un début de nouvelle saison réussi, l’organisation tactique du Real Madrid aurait pu être sensiblement différente si Mourinho avait obtenu ses cibles prioritaires. Le technicien portugais aurait identifié un besoin clair de renforts dans l’entrejeu, mais le club n’a pas été en mesure de recruter les profils précis qu’il avait demandés.

    Selon The Athletic, Fernandez était la cible privilégiée de Mourinho au Real Madrid lors d’un été marqué par des négociations à fort enjeu et des occasions manquées. L’international argentin était considéré comme le moteur idéal pour accompagner la transition du milieu de terrain voulue par Mourinho, en offrant ce mélange d’impact défensif et de vision créative que l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter apprécie particulièrement.


    • Publicité
  • Enzo Fernandez Man City GFXGetty/GOAL

    Manchester City remporte la course pour Fernandez

    Alors que le Real Madrid hésitait, Manchester City a agi avec une efficacité clinique pour s’attacher l’un des talents les plus convoités du football mondial. Le champion de Premier League a bouclé une opération d’un montant de près de 150 millions d’euros pour attirer le milieu de terrain loin de Stamford Bridge, mettant ainsi fin à tout espoir de Mourinho de faire venir le joueur dans la capitale espagnole.

    Ce transfert revêt une importance historique majeure, puisque l’international argentin est devenu le premier joueur à avoir connu, au cours de sa carrière, deux transferts supérieurs à 100 millions d’euros. Pour le Real Madrid, voir sa cible prioritaire rejoindre un rival direct en Ligue des champions est une pilule amère à avaler, surtout au regard des qualités techniques qu’il aurait apportées au système tactique de Mourinho.

  • Les démentis du club et le facteur Rodri

    Dans un curieux rebondissement de ce feuilleton, le Real Madrid s’est rapidement empressé de prendre ses distances avec les informations le liant aussi étroitement au vainqueur de la Coupe du monde 2022. La direction du Bernabéu est même allée jusqu’à publier un communiqué officiel affirmant qu’elle n’avait aucun intérêt pour le joueur, une démarche probablement destinée à préserver le moral de l’effectif actuel et à minimiser la frustration du staff technique.

    La frustration de Mourinho a été aggravée par l’incapacité du club à s’attacher les services d’autres cibles espagnoles de premier plan. Le Real Madrid a également été fortement associé à un mouvement pour Rodri, un autre patron du milieu de terrain qui correspond au profil d’un joueur de Mourinho. Cependant, l’international espagnol a finalement choisi de retourner dans son pays avec Barcelone, limitant encore davantage les options à la disposition du staff madrilène.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Jude Bellingham of Real Madrid celebrates scoring his team’s first goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    La stabilité actuelle alors que Bellingham monte en puissance

    Heureusement pour les fidèles madrilènes, l’effectif actuel a été à la hauteur du défi lors des premières semaines de la saison. L’absence d’un nouveau milieu de terrain vedette a permis à Jude Bellingham d’assumer encore plus de responsabilités, la star anglaise faisant preuve d’une initiative remarquable aussi bien dans les phases offensives que défensives.

    Bellingham a trouvé ses automatismes avec Eduardo Camavinga, apportant une solidité très nécessaire dans l’entrejeu et veillant à ce que le Real Madrid reste compétitif au plus haut niveau malgré l’absence de recrues estivales dans ce secteur précis.