Malgré un début de nouvelle saison réussi, l’organisation tactique du Real Madrid aurait pu être sensiblement différente si Mourinho avait obtenu ses cibles prioritaires. Le technicien portugais aurait identifié un besoin clair de renforts dans l’entrejeu, mais le club n’a pas été en mesure de recruter les profils précis qu’il avait demandés.

Selon The Athletic, Fernandez était la cible privilégiée de Mourinho au Real Madrid lors d’un été marqué par des négociations à fort enjeu et des occasions manquées. L’international argentin était considéré comme le moteur idéal pour accompagner la transition du milieu de terrain voulue par Mourinho, en offrant ce mélange d’impact défensif et de vision créative que l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter apprécie particulièrement.



