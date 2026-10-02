Révélé : l’agent de Sandro Tonali admet que la star était « triste » après son départ choc de l’AC Milan, alors que les secrets du transfert émergent

Tonali a eu du mal à s’adapter à la vie en Angleterre après avoir quitté Milan pour Newcastle. L’international italien a grandi en supportant Milan et a joué un rôle crucial dans leur sacre en Serie A.

Lorsque Newcastle a offert 67 M€ pour s’attacher ses services à l’été 2023, le milieu de terrain a hésité à accepter la proposition. Son agent, Riso, a désormais révélé que le joueur avait passé ses premières semaines en Premier League dans une profonde tristesse après ce transfert.