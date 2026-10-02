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tonaliGetty Images
Yosua Arya
Traduit par

Révélé : l’agent de Sandro Tonali admet que la star était « triste » après son départ choc de l’AC Milan, alors que les secrets du transfert émergent

S. Tonali
Milan AC
Newcastle
Tottenham
Premier League
Serie A

Le départ très médiatisé de Sandro Tonali de l’AC Milan a provoqué une onde de choc en Serie A, mais la transition vers la vie en Premier League a été loin d’être fluide pour l’international italien. Son représentant a désormais levé le voile sur le poids émotionnel qu’a eu ce transfert pour le milieu de terrain lors de ses débuts dans le nord-est de l’Angleterre.

  • Les difficultés initiales de Tonali en Premier League révélées

    Tonali a eu du mal à s’adapter à la vie en Angleterre après avoir quitté Milan pour Newcastle. L’international italien a grandi en supportant Milan et a joué un rôle crucial dans leur sacre en Serie A.

    Lorsque Newcastle a offert 67 M€ pour s’attacher ses services à l’été 2023, le milieu de terrain a hésité à accepter la proposition. Son agent, Riso, a désormais révélé que le joueur avait passé ses premières semaines en Premier League dans une profonde tristesse après ce transfert.

  • Sandro Tonali Newcastle 2025-26Getty

    L’agent détaille les raisons du départ de Milan

    Riso affirme que la décision de quitter l’Italie a été motivée par un changement d’atmosphère à Milan. L’agent a estimé que le club perdait son identité historique, ce qui les a poussés à chercher ailleurs.

    « Nous avons fait le premier pas parce que nous avons compris que Milan devenait différent », a déclaré Riso au podcast Colpi da Maestro. « Je connais bien Milan, et cela ne procurait pas les mêmes sensations que ce club historique. En parlant avec Sandro, nous avons considéré qu’aller en Premier League représentait un défi fascinant. Il a eu le courage de partir, parce qu’il était l’un des joueurs les plus importants de l’équipe championne du Scudetto, mais c’était un visionnaire. »

  • Surmonter la tristesse des débuts en Premier League

    S’adapter à un nouvel environnement a toujours été un processus lent pour Tonali. Le milieu de terrain avait déjà eu du mal à avoir un impact immédiat lors de sa première année à Milan après avoir franchi un palier en quittant Brescia. Malgré sa tristesse initiale à Newcastle United, il a fini par s’installer et à prouver sa valeur sur le terrain.

    « C’était très difficile pour lui, lors des premières semaines il était triste, mais il a su gérer les choses et laisser sa marque, comme toujours », a expliqué Riso.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Transfert record à Tottenham

    Le succès final de Tonali à Newcastle a ouvert la voie à un autre transfert colossal. Trois ans après son arrivée en Angleterre, Tottenham a déboursé la somme vertigineuse de 108 M€ pour faire venir l’Italien dans le nord de Londres.

    Riso a reconnu l’immense pression qui accompagnait un transfert aussi médiatisé à Tottenham Hotspur. « C’était un transfert fou par les chiffres, mais aussi par la responsabilité », a admis l’agent.

    Au final, le représentant estime que Tonali est exactement là où il doit être. Si son départ initial d’Italie a été douloureux, le joueur a désormais pleinement adopté sa nouvelle réalité en Premier League.