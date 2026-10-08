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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
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Révélé : comment Manchester City pourrait quand même jouer la Ligue des champions même s’il est relégué de Premier League

Manchester City
Ligue des Champions
Premier League

Manchester City pourrait, à la surprise générale, conserver son statut en Ligue des champions la saison prochaine même si la Premier League le frappe de lourdes sanctions, comme une relégation. Des personnalités influentes du football s’inquiètent de plus en plus du fait que le club puisse exploiter une faille dans le système de licences de l’UEFA pour continuer à jouer en Europe.

  • Manchester City risque de lourdes sanctions

    Des figures influentes du football anglais estiment que City pourrait se faufiler en Ligue des champions la saison prochaine. Cela pourrait arriver malgré d’éventuelles sanctions sévères infligées par la Premier League. Le club de Manchester a été reconnu coupable de 114 chefs d’accusation pour des infractions financières entre 2009 et 2018.

    Les propriétaires ont manipulé les comptes à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling durant cette période. Ce chiffre stupéfiant leur a permis de contourner les limites dans les compétitions nationales et européennes. City fait actuellement appel des verdicts et clame son innocence totale. Le club risque toutefois encore d’importantes sanctions, notamment des retraits de points, une relégation, voire une exclusion pure et simple du football.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    La faille du règlement de la Ligue des champions

    Malgré la menace d’un désastre sur le plan national, des responsables influents du football estiment que City pourrait quand même disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Selon BBC Sport, City peut se qualifier en remportant la compétition cette saison.

    Il n’existe aucun mécanisme automatique permettant d’exclure un club des compétitions européennes s’il se qualifie par le mérite sportif. Cette perspective a provoqué une vive inquiétude parmi les dirigeants du football. Ils estiment qu’il serait inacceptable que City récolte les lucratives retombées du football européen de très haut niveau s’il reçoit une lourde sanction.

    Le problème immédiat concerne la licence de l’UEFA nécessaire pour participer aux compétitions européennes. GiveMeSport a révélé que la licence de City « avait été soulevée » comme préoccupation majeure. Le média a ajouté qu’une solution « nécessiterait le type de réflexion coordonnée qui a un peu fait défaut jusqu’à présent ».

  • Problèmes de licence de la FA et de l’UEFA

    La Football Association (FA) délivre les licences européennes, en déléguant cette responsabilité à la Premier League. Cependant, l’instance dirigeante ne peut pas refuser une licence si un club remplit tous les critères minimums.

    Les licences sont attribuées sur la base des performances financières actuelles. Ce détail précis rend totalement incertain le fait de savoir si les autorités pourraient légitimement refuser à City son accès aux compétitions européennes.

    Ce scénario potentiel laisse un vide immense dans la gouvernance du football. Manchester City pourrait ainsi être relégué dans les divisions inférieures tout en accueillant, en semaine, l’élite des clubs européens.

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Dans l’attente du verdict final

    Aucune sanction n’a été prononcée à ce stade, car City fait appel des verdicts. La procédure judiciaire en cours signifie que le club continue pour l’instant de fonctionner normalement.

    Si City remporte la Ligue des champions cette saison, la pression se déplacera directement sur l’UEFA et la FA. Les dirigeants du football exigeront des clarifications pour savoir si un club sanctionné sur le plan national peut rester en Europe. Jusqu’à la conclusion de l’appel, City continuera de se battre sur tous les fronts pour sécuriser son avenir national et continental.

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