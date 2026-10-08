Des figures influentes du football anglais estiment que City pourrait se faufiler en Ligue des champions la saison prochaine. Cela pourrait arriver malgré d’éventuelles sanctions sévères infligées par la Premier League. Le club de Manchester a été reconnu coupable de 114 chefs d’accusation pour des infractions financières entre 2009 et 2018.

Les propriétaires ont manipulé les comptes à hauteur de plus de 900 millions de livres sterling durant cette période. Ce chiffre stupéfiant leur a permis de contourner les limites dans les compétitions nationales et européennes. City fait actuellement appel des verdicts et clame son innocence totale. Le club risque toutefois encore d’importantes sanctions, notamment des retraits de points, une relégation, voire une exclusion pure et simple du football.