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Révélé : comment l'Inter Milan a failli signer Federico Chiesa de Liverpool lors d'une surprenante offensive de transfert estivale
Le plan secret de l’Inter pour l’été
L’Inter a posé les bases d’une offensive sensationnelle pour recruter l’indésirable de Liverpool Chiesa lors du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, les discussions en coulisses étaient nettement plus avancées que ce que le monde du football pensait jusque-là.
Le géant italien avait identifié le joueur de 28 ans comme une option à moindre coût pour renforcer son secteur offensif. L’Inter était discrètement confiant quant à la possibilité de boucler un accord pour sortir l’attaquant de son cauchemar anglais. Cependant, l’opération dépendait entièrement de départs qui, au final, ne se sont pas concrétisés avant la clôture du mercato.
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L’effet domino brisé du mercato
Romano, s'exprimant via Tuttomercatoweb, affirme que l'Inter avait identifié Chiesa comme remplaçant direct de Luis Henrique. Le club était pleinement prêt à laisser partir le Brésilien si la Roma concrétisait son intérêt avec une offre officielle.
L'incapacité de la Roma à conclure un accord a fait s'effondrer toute la chaîne du transfert au tout dernier moment. Par conséquent, Henrique est resté chez son employeur actuel seulement un an après son arrivée en provenance de Marseille pour 22,8 M€ plus des bonus. Ce maintien inattendu a immédiatement fermé la porte au retour très attendu de Chiesa dans son pays natal.
Tient bon à Anfield
Malgré sa situation périlleuse en club, Chiesa reste catégorique : il ne veut pas quitter Liverpool. L’ailier a énormément peiné à obtenir un temps de jeu significatif depuis son transfert très médiatisé en provenance de la Juventus en 2024.
Pourtant, l’international italien a refusé d’envisager un départ prématuré lors du mercato estival. Sa farouche détermination à faire ses preuves sur les bords de la Mersey n’a jusqu’ici guère porté ses fruits. Au lieu de cela, il a été totalement écarté du groupe professionnel tandis que ses coéquipiers disputent de multiples compétitions nationales et européennes.
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Quel avenir pour Chiesa ?
Le refus inébranlable de Chiesa de partir l’a contraint à faire face à une dure réalité cette saison. L’attaquant a été écarté sans ménagement de la liste de Liverpool pour la Ligue des champions, un message clair indiquant qu’il n’a pas sa place dans les plans immédiats du club.
Un départ en janvier apparaît désormais comme la solution la plus logique pour toutes les parties concernées. Le mercato hivernal représente une bouée de sauvetage essentielle pour relancer une carrière qui stagne. Si l’avant-centre finit enfin par céder et accepter que son chapitre en Premier League doive se refermer, un transfert cet hiver reste plus que probable.
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