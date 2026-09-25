L’Inter a posé les bases d’une offensive sensationnelle pour recruter l’indésirable de Liverpool Chiesa lors du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, les discussions en coulisses étaient nettement plus avancées que ce que le monde du football pensait jusque-là.

Le géant italien avait identifié le joueur de 28 ans comme une option à moindre coût pour renforcer son secteur offensif. L’Inter était discrètement confiant quant à la possibilité de boucler un accord pour sortir l’attaquant de son cauchemar anglais. Cependant, l’opération dépendait entièrement de départs qui, au final, ne se sont pas concrétisés avant la clôture du mercato.