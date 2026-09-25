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Federico Chiesa LiverpoolGetty Images
Yosua Arya
Traduit par

Révélé : comment l'Inter Milan a failli signer Federico Chiesa de Liverpool lors d'une surprenante offensive de transfert estivale

Mercato
F. Chiesa
Inter
Liverpool
Roma
Serie A
Premier League

Federico Chiesa est passé tout près d’un départ de Liverpool pour l’Inter lors du mercato estival, selon de nouveaux rapports. Un potentiel retour en Serie A a finalement capoté en raison d’un effet domino brisé sur le marché des transferts impliquant la Roma, laissant l’attaquant mis à l’écart bloqué dans le Merseyside.

  • Le plan secret de l’Inter pour l’été

    L’Inter a posé les bases d’une offensive sensationnelle pour recruter l’indésirable de Liverpool Chiesa lors du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, les discussions en coulisses étaient nettement plus avancées que ce que le monde du football pensait jusque-là.

    Le géant italien avait identifié le joueur de 28 ans comme une option à moindre coût pour renforcer son secteur offensif. L’Inter était discrètement confiant quant à la possibilité de boucler un accord pour sortir l’attaquant de son cauchemar anglais. Cependant, l’opération dépendait entièrement de départs qui, au final, ne se sont pas concrétisés avant la clôture du mercato.

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  • FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

    L’effet domino brisé du mercato

    Romano, s'exprimant via Tuttomercatoweb, affirme que l'Inter avait identifié Chiesa comme remplaçant direct de Luis Henrique. Le club était pleinement prêt à laisser partir le Brésilien si la Roma concrétisait son intérêt avec une offre officielle.

    L'incapacité de la Roma à conclure un accord a fait s'effondrer toute la chaîne du transfert au tout dernier moment. Par conséquent, Henrique est resté chez son employeur actuel seulement un an après son arrivée en provenance de Marseille pour 22,8 M€ plus des bonus. Ce maintien inattendu a immédiatement fermé la porte au retour très attendu de Chiesa dans son pays natal.

  • Tient bon à Anfield

    Malgré sa situation périlleuse en club, Chiesa reste catégorique : il ne veut pas quitter Liverpool. L’ailier a énormément peiné à obtenir un temps de jeu significatif depuis son transfert très médiatisé en provenance de la Juventus en 2024.

    Pourtant, l’international italien a refusé d’envisager un départ prématuré lors du mercato estival. Sa farouche détermination à faire ses preuves sur les bords de la Mersey n’a jusqu’ici guère porté ses fruits. Au lieu de cela, il a été totalement écarté du groupe professionnel tandis que ses coéquipiers disputent de multiples compétitions nationales et européennes.

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  • Federico ChiesaGetty Images

    Quel avenir pour Chiesa ?

    Le refus inébranlable de Chiesa de partir l’a contraint à faire face à une dure réalité cette saison. L’attaquant a été écarté sans ménagement de la liste de Liverpool pour la Ligue des champions, un message clair indiquant qu’il n’a pas sa place dans les plans immédiats du club.

    Un départ en janvier apparaît désormais comme la solution la plus logique pour toutes les parties concernées. Le mercato hivernal représente une bouée de sauvetage essentielle pour relancer une carrière qui stagne. Si l’avant-centre finit enfin par céder et accepter que son chapitre en Premier League doive se refermer, un transfert cet hiver reste plus que probable.