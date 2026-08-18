Révélé : comment Cesc Fabregas a convaincu Trevoh Chalobah de quitter Chelsea pour le projet « ambitieux » de Côme plutôt que l’Inter

Malgré le fort intérêt du champion d’Italie en titre, l’Inter, plus tôt dans le mercato, Chalobah a estimé que le projet à Côme offrait une opportunité unique de construire un héritage. Le joueur de 27 ans, qui a alterné entre titularisations et passages hors de l’équipe première sous plusieurs entraîneurs à Stamford Bridge, a estimé que ce transfert était la bonne étape pour son développement.

« Il (Fabregas) a énormément compté. Il m’a expliqué ce qu’il voulait, la manière dont il voit le club et la façon dont il me voit m’intégrer dans ce club, ainsi que la manière dont je peux aider, avec beaucoup d’expérience, de puissance physique aussi, et du leadership », a déclaré Chalobah dans un entretien accordé à BBC Sport.

« Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, c’était une décision très réfléchie et difficile. Mais je me suis dit, comme je l’ai dit, que la trajectoire de ce club et la direction qu’il prend, le fait de parler avec l’entraîneur, et l’envie de faire partie de cette histoire... Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce nouveau chapitre dans la belle histoire qui est la mienne jusqu’à présent », a-t-il ajouté.