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Révélé : comment Cesc Fabregas a convaincu Trevoh Chalobah de quitter Chelsea pour le projet « ambitieux » de Côme plutôt que l’Inter
Le facteur Fabregas dans le transfert en Serie A
Chalobah a officiellement mis fin à son long parcours avec Chelsea, en bouclant un transfert définitif vers le club italien de Côme pour un montant fixe de 30 M€ plus des bonus. Le défenseur a révélé que l’entraîneur principal de Côme, Fabregas, avait été la figure clé pour le convaincre de repousser l’intérêt de l’Inter et de rejoindre l’équipe du Giuseppe Sinigaglia.
- Getty Images Sport
Choisir l’histoire plutôt que les géants
Malgré le fort intérêt du champion d’Italie en titre, l’Inter, plus tôt dans le mercato, Chalobah a estimé que le projet à Côme offrait une opportunité unique de construire un héritage. Le joueur de 27 ans, qui a alterné entre titularisations et passages hors de l’équipe première sous plusieurs entraîneurs à Stamford Bridge, a estimé que ce transfert était la bonne étape pour son développement.
« Il (Fabregas) a énormément compté. Il m’a expliqué ce qu’il voulait, la manière dont il voit le club et la façon dont il me voit m’intégrer dans ce club, ainsi que la manière dont je peux aider, avec beaucoup d’expérience, de puissance physique aussi, et du leadership », a déclaré Chalobah dans un entretien accordé à BBC Sport.
« Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, c’était une décision très réfléchie et difficile. Mais je me suis dit, comme je l’ai dit, que la trajectoire de ce club et la direction qu’il prend, le fait de parler avec l’entraîneur, et l’envie de faire partie de cette histoire... Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de ce nouveau chapitre dans la belle histoire qui est la mienne jusqu’à présent », a-t-il ajouté.
Dernier adieu à Stamford Bridge
Chalobah quitte Chelsea après être arrivé au club chez les moins de 9 ans, lui qui a disputé 151 matches officiels avec les Blues. Malgré les difficultés de ces dernières saisons, notamment un prêt temporaire à Crystal Palace avant d’être finalement rappelé, il reste un fervent supporter de Chelsea. Il a dit son immense fierté concernant son parcours, depuis le centre de formation jusqu’aux trophées remportés, comme la Coupe du monde des clubs, avec l’équipe première.
« J’ai toujours voulu jouer pour Chelsea, quelles que soient les circonstances », a ajouté l’international anglais. « J’ai toujours cru que je pouvais y arriver. Je suis reconnaissant pour chaque contretemps, chaque défi, chaque trophée que j’ai gagné. J’y ai remporté quelques titres et c’est un club où j’ai progressé et énormément appris.
« En arrivant comme un jeune garçon et en partant comme un homme, je suis vraiment heureux de ma carrière là-bas. Je ferai toujours flotter le drapeau bleu. Je les soutiendrai, je les regarderai cette saison et ils auront toujours une place dans mon cœur. »
- Getty Images Sport
Réflexions sur la Coupe du monde et la résilience
Le transfert en Italie intervient après un été durant lequel Chalobah a été appelé tardivement en équipe d’Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026. Même si l’Angleterre a subi une douloureuse élimination en demi-finale, elle a terminé le tournoi sur une bonne note avec une victoire 6-4 contre la France lors du match pour la troisième place.
Revenant sur cette fin en demi-teinte, Chalobah a conclu : « Personne ne veut terminer troisième. Vous n’êtes qu’à un pas de la finale. Cela a évidemment été difficile pour les joueurs. Ça nous a touchés pendant quelques jours. Vous savez à quel point les gars ont travaillé dur, à quel point ils croyaient que nous pouvions la gagner. Et oui, nous étions si proches. Mais nous allons apprendre de cela et être fiers de ce que nous avons fait et accompli. »
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