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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Révélé : comment Barcelone a échoué dans sa surprenante tentative de recruter la star de Manchester City Josko Gvardiol, avec une alternative en Serie A identifiée

Mercato
J. Gvardiol
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Barcelone aurait lancé une tentative audacieuse pour éloigner Josko Gvardiol de Manchester City, alors que Hansi Flick cherchait à renforcer ses options défensives. L’international croate a été identifié comme la recrue de rêve pour solidifier l’arrière-garde blaugrana, mais Manchester City est resté ferme pour conserver son précieux atout à l’Etihad Stadium.

  • La quête défensive du Barça tourne court

    Vers la fin de l'année 2025, la direction sportive du FC Barcelone a officiellement étudié une piste menant au Croate de 24 ans, selon Mundo Deportivo. Flick recherchait activement des renforts polyvalents, et Gvardiol correspondait parfaitement au profil tactique recherché. Le géant catalan appréciait sa domination physique, sa capacité à défendre dans les grands espaces et son immense sérénité à la relance. Surtout, sa capacité à passer sans difficulté du poste de défenseur central à celui d'arrière gauche aurait apporté une énorme flexibilité au système blaugrana.

    Cependant, leur première approche s'est immédiatement heurtée à un mur. Gvardiol n'avait absolument aucune envie de quitter la Premier League. Dans le même temps, Manchester City a fait savoir très clairement qu'il ne faciliterait un transfert en aucune circonstance, considérant le joueur comme une pièce maîtresse de son projet.


  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    City a repoussé les avances du Barça

    En coulisses, la position de Manchester City était sans équivoque. Le club de l’Etihad préparait déjà un contrat nettement revalorisé pour récompenser la forme exceptionnelle du défenseur. Cette puissance financière a immédiatement dissuadé Barcelone de tenter une guerre d’enchères réaliste, puisque City n’avait aucune intention de laisser filer son atout le plus précieux ni de faciliter les négociations.

    La situation sportive de Gvardiol ne laissait elle aussi aucune place au doute. Il était devenu un titulaire indispensable pendant le mandat de Pep Guardiola et a conservé ce rôle incontesté dans le onze de départ après l’arrivée d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal. La combinaison de minutes garanties, d’ambitions de titre et d’une offre lucrative de prolongation signifiait que la prise de renseignements de Barcelone était vouée à l’échec dès le départ.


  • L’enquête financière imminente n’a pas réussi à forcer un départ

    La tentative de Barcelone de tâter le terrain est intervenue alors que Manchester City évoluait sous l’ombre pesante d’une énorme enquête de Premier League. Au moment de l’intérêt du club catalan, City faisait face à 115 chefs d’accusation financiers concernant un prétendu système de financement déguisé conçu pour gonfler artificiellement les revenus.

    Malgré les lourdes implications de l’affaire en cours, qui n’a débouché que récemment sur un verdict de culpabilité sans précédent contre le club, les turbulences extra-sportives n’ont pas déstabilisé l’effectif. City a nié avec vigueur les accusations tout au long de la procédure, et l’incertitude institutionnelle persistante n’a jamais suffi à pousser Gvardiol vers la sortie lorsque Barcelone s’est manifesté.


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    Nouveaux contrats et nouvelles cibles

    Le feuilleton a connu son épilogue définitif à la fin du mois de juillet lorsque Gvardiol a signé une prolongation XXL. Ce nouvel accord le lie à Manchester jusqu'à l'été 2031, avec à la clé une augmentation salariale substantielle qui met définitivement fin aux espoirs de Barcelone de tenter une offensive à l'avenir.

    Par conséquent, le géant espagnol a entièrement reporté son attention sur la Serie A. Le défenseur central de l'Inter Alessandro Bastoni s'est désormais imposé comme la principale alternative de Flick. Barcelone devra agir avec détermination sur le marché italien s'il veut enfin s'offrir le renfort défensif de très haut niveau dont son effectif a désespérément besoin.

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