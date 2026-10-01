Vers la fin de l'année 2025, la direction sportive du FC Barcelone a officiellement étudié une piste menant au Croate de 24 ans, selon Mundo Deportivo. Flick recherchait activement des renforts polyvalents, et Gvardiol correspondait parfaitement au profil tactique recherché. Le géant catalan appréciait sa domination physique, sa capacité à défendre dans les grands espaces et son immense sérénité à la relance. Surtout, sa capacité à passer sans difficulté du poste de défenseur central à celui d'arrière gauche aurait apporté une énorme flexibilité au système blaugrana.

Cependant, leur première approche s'est immédiatement heurtée à un mur. Gvardiol n'avait absolument aucune envie de quitter la Premier League. Dans le même temps, Manchester City a fait savoir très clairement qu'il ne faciliterait un transfert en aucune circonstance, considérant le joueur comme une pièce maîtresse de son projet.



