Gordon a bouclé un transfert très médiatisé au FC Barcelone au début du mercato estival, dans le cadre d'une opération estimée à environ 69,3 millions de livres sterling. Malgré l'immense pression liée à son statut de recrue phare, le joueur de 25 ans a évité de se comporter comme une superstar et s'est au contraire parfaitement intégré au groupe d'Hansi Flick. Selon SPORT, ses nouveaux coéquipiers ont été bluffés par son humilité et son professionnalisme.

L'international anglais a confirmé cette attitude positive par de superbes performances sur le terrain. Gordon a démarré sur les chapeaux de roue avec deux passes décisives en 25 minutes pour ses débuts contre Elche. Il a ensuite enchaîné en créant un autre but lors d'une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, grâce à une audacieuse talonnade.

En dehors du terrain, Gordon fait aussi de grands progrès pour s'immerger dans la culture locale. Après avoir parlé espagnol lors de sa présentation officielle en mai, l'ailier suit actuellement des cours intensifs de langue. Il tient également à apprendre le catalan afin de se faire encore davantage apprécier par la direction du club et les supporters.



