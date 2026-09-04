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Révélé : comment Anthony Gordon a conquis le vestiaire de Barcelone après son transfert de 70 millions de livres depuis Newcastle
Un impact immédiat en Catalogne
Gordon a bouclé un transfert très médiatisé au FC Barcelone au début du mercato estival, dans le cadre d'une opération estimée à environ 69,3 millions de livres sterling. Malgré l'immense pression liée à son statut de recrue phare, le joueur de 25 ans a évité de se comporter comme une superstar et s'est au contraire parfaitement intégré au groupe d'Hansi Flick. Selon SPORT, ses nouveaux coéquipiers ont été bluffés par son humilité et son professionnalisme.
L'international anglais a confirmé cette attitude positive par de superbes performances sur le terrain. Gordon a démarré sur les chapeaux de roue avec deux passes décisives en 25 minutes pour ses débuts contre Elche. Il a ensuite enchaîné en créant un autre but lors d'une large victoire 5-2 contre le Rayo Vallecano, grâce à une audacieuse talonnade.
En dehors du terrain, Gordon fait aussi de grands progrès pour s'immerger dans la culture locale. Après avoir parlé espagnol lors de sa présentation officielle en mai, l'ailier suit actuellement des cours intensifs de langue. Il tient également à apprendre le catalan afin de se faire encore davantage apprécier par la direction du club et les supporters.
- AFP
Gordon explique la transition espagnole
Passer de la Premier League à la Liga a nécessité une adaptation, mais Gordon estime bien s’adapter à ces exigences différentes. Il pense que l’élite anglaise se nourrit du chaos, alors que son nouvel environnement exige bien plus de précision.
« Je ne vais pas nier que la Premier League est incroyablement intense, a déclaré Gordon. Le rythme est incessant, il y a des duels physiques partout, de longs dégagements, des corners et beaucoup de contacts. C’est pour cela que de nombreux joueurs anglais estiment qu’il s’agit du meilleur championnat du monde. »
Cependant, l’attaquant s’est empressé de souligner les exigences tactiques rigoureuses du football espagnol. Il a noté que les erreurs techniques sont rarement pardonnées en Liga par rapport à ce qu’il connaissait en Angleterre.
« En Angleterre, parfois, l’intensité peut masquer les erreurs, a-t-il ajouté. Ici, un mauvais contrôle ou un manque de concentration dans votre placement peut vous punir immédiatement. Les espaces sont plus réduits, les décisions doivent être plus rapides et tout doit être plus propre. »
Quitter St James' Park derrière soi
Revenant sur son adaptation, Gordon a salué la patience tactique de ses coéquipiers. Il a expliqué comment Barcelone a systématiquement démantelé le bloc défensif du Rayo Vallecano grâce à la précision des passes de Pedri et Lamine Yamal, en contraste avec le football direct souvent observé en Angleterre.
Sa réussite en Espagne marque un net tournant après trois ans et demi productifs à Newcastle. Gordon a quitté St James' Park avec un bilan de 39 buts et 28 passes décisives en 152 apparitions avec Newcastle United.
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La nouvelle ère de Newcastle sous Jaissle
Alors que Gordon s’épanouit dans le système exigeant de Flick, son ancien club gère lui aussi un nouveau départ. Newcastle a tenté de remplacer l’ailier avec l’arrivée de Bazoumana Toure, 20 ans, mais la nouvelle recrue attend actuellement de connaître des titularisations régulières en Premier League, derrière Harvey Barnes et Anthony Elanga.
Sous la direction de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle, Newcastle est resté invaincu lors de ses premières rencontres de championnat. Après un match nul 2-2 contre Liverpool et une nette victoire 2-0 face à Tottenham, le club cherchera à maintenir sa bonne dynamique lorsque Bournemouth se rendra à Tyneside ce week-end.
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