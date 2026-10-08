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Révélé : ce que Manchester City a dit à Gianluigi Donnarumma après le verdict de culpabilité dans l’affaire de violation financière, alors que son agent sort du silence
Manchester City se veut rassurant malgré les répercussions financières
Manchester City a récemment été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règlements financiers par une commission indépendante. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le football anglais, jetant le doute sur l’avenir de plusieurs stars de premier plan à l’Etihad Stadium. Cependant, le club clame son innocence et a officiellement fait appel de cette décision.
Le verdict est tombé au début de la trêve internationale, ce qui a momentanément protégé l’effectif d’une intense pression médiatique. En l’absence de conférences de presse ou de matches programmés au cours des deux dernières semaines, le football national revient désormais au premier plan tandis que le géant mancunien tente de gérer cette situation sans précédent en dehors du terrain.
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Raiola insiste, rien ne change pour Donnarumma
Malgré l'incertitude entourant le statut de City dans l'élite, le représentant de Donnarumma, Enzo Raiola, assure que le gardien reste totalement imperturbable. Le portier est arrivé à Manchester l'été dernier et s'est déjà entretenu directement avec la direction du club.
« Le chaos à Manchester City va-t-il changer quoi que ce soit ? Non, rien ne changera pour nous ni pour Gigio », a déclaré Raiola à Radio Napoli Centrale. « Des informations sortent périodiquement. Le club a parlé avec Gigio et tout le monde est calme. »
Raiola a ajouté que l'attention immédiate restait portée sur le terrain, déclarant : « Maintenant, il y a des matches importants contre Liverpool et le PSG, puis la justice sportive suivra son cours. Mais Gigio a reçu des garanties de Manchester City. »
Les rivaux tournent autour tandis que City clame son innocence
L’ambiance au sein de l’Etihad reste combative. Le président Khaldoon Al Mubarak a exhorté l’effectif à se concentrer uniquement sur les prochaines échéances, tandis que le directeur général Ferran Soriano a publiquement réaffirmé que le club est totalement innocent et prêt à contester les accusations. Cependant, un sombre nuage continue de planer sur les accomplissements de Manchester City depuis son premier sacre en Premier League en 2012.
Les clubs rivaux préparent déjà leurs propres réponses. Selon The Telegraph, Liverpool, Manchester United, Arsenal et Tottenham ont tous été informés du verdict de culpabilité avant le reste de la ligue. Ces quatre clubs ont déjà adressé à Manchester City des notifications juridiques afin de préserver leur droit de réclamer une compensation financière.
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Un accueil hostile attend à Anfield
L’équipe d’Enzo Maresca occupe actuellement la tête de la Premier League avec un bilan parfait de 100 % de victoires, mais sa dynamique s’apprête à passer un test sévère. Le premier rendez-vous national de City depuis le verdict sera un déplacement redoutable à Anfield pour affronter Liverpool, où une atmosphère incroyablement hostile est attendue.
Maresca doit également attendre avec nervosité des nouvelles de la condition physique d’Erling Haaland, qui avait été dispensé de ses obligations médiatiques avec la presse norvégienne le mois dernier. Le prolifique attaquant a demandé à être remplacé lors du dernier match international de la Norvège et est immédiatement rentré à Manchester, ce qui ajoute une nouvelle inquiétude sur le plan des blessures avant une série de matches cruciale.
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