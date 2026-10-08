Manchester City a récemment été reconnu coupable d’avoir enfreint 114 règlements financiers par une commission indépendante. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le football anglais, jetant le doute sur l’avenir de plusieurs stars de premier plan à l’Etihad Stadium. Cependant, le club clame son innocence et a officiellement fait appel de cette décision.

Le verdict est tombé au début de la trêve internationale, ce qui a momentanément protégé l’effectif d’une intense pression médiatique. En l’absence de conférences de presse ou de matches programmés au cours des deux dernières semaines, le football national revient désormais au premier plan tandis que le géant mancunien tente de gérer cette situation sans précédent en dehors du terrain.



