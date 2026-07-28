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Révélé : Benjamin Sesko se remet encore d’une blessure au tibia alors que l’attaquant de Man Utd manque les deux premiers matchs de pré-saison
Manquant les matchs d’ouverture de l’été
Sesko est parfaitement dans les temps pour revenir d’une blessure au tibia avant le début de la nouvelle saison de Premier League. L’attaquant de 23 ans a manqué les deux premiers matches amicaux de pré-saison de United contre Wrexham et Rosenborg alors qu’il continue de suivre un programme de rééducation strict. The Sun affirme que sa guérison progresse parfaitement comme prévu. Le staff technique n’avait jamais prévu que l’international slovène participe à ces premiers matches d’exhibition, choisissant plutôt de se concentrer entièrement sur sa condition physique.
- AFP
Soignant un problème persistant au tibia
Sesko gérait déjà une douleur au tibia avant d’aggraver la blessure lors de la passionnante victoire 3-2 de United contre Liverpool le 3 mai. Le club est resté particulièrement vague quant à la gravité du problème à ce moment-là.
Par conséquent, l’équipe médicale a décidé de le laisser au repos pour les trois derniers matches de la saison dernière. Heureusement pour United, ces matches de fin de saison devraient être les seules rencontres compétitives que l’attaquant manquera. Le talentueux attaquant officiellement est revenu à l’entraînement en extérieur la semaine dernière et franchit des étapes importantes vers un rétablissement complet.
Zirkzee intervient au milieu des rumeurs de départ
Le temps passé par Sesko sur la touche a permis à Joshua Zirkzee de se mettre en évidence et d’être titularisé contre Wrexham et Rosenborg. Le joueur de 25 ans a mené l’attaque malgré la forte préférence de United pour le vendre pendant la fenêtre de transfert actuelle. Obtenir une vente permanente est actuellement considéré comme très improbable. Les Red Devils exigeraient une indemnité d’environ 21 millions de livres sterling pour éviter d’enregistrer une perte financière sur un joueur qu’ils ont signé pour 36,5 M£ en juillet 2024. Cependant, un retour en prêt en Serie A reste une issue très probable. Zirkzee a suscité un intérêt important de la part d’un certain nombre de clubs italiens après une période difficile à Manchester.
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Se préparer pour la nouvelle campagne
Sesko a désormais une chance extérieure d’être impliqué lorsque United affrontera l’Atletico Madrid à Stockholm samedi. S’il manque cela, il est fortement pressenti pour débuter contre le Paris Saint-Germain à Göteborg le 8 août. Après le match en Suède, United s’envolera pour Dublin pour un stage d’entraînement intensif de six jours. Ils affronteront ensuite Leeds United à Croke Park le 12 août lors de leur avant-dernier match amical avant que la saison de Premier League ne commence contre Hull City le 22 août.
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