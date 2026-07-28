Sesko gérait déjà une douleur au tibia avant d’aggraver la blessure lors de la passionnante victoire 3-2 de United contre Liverpool le 3 mai. Le club est resté particulièrement vague quant à la gravité du problème à ce moment-là.

Par conséquent, l’équipe médicale a décidé de le laisser au repos pour les trois derniers matches de la saison dernière. Heureusement pour United, ces matches de fin de saison devraient être les seules rencontres compétitives que l’attaquant manquera. Le talentueux attaquant officiellement est revenu à l’entraînement en extérieur la semaine dernière et franchit des étapes importantes vers un rétablissement complet.