Getty Images
Traduit par
Révélé : Barcelone REJETTE à la surprise générale un attaquant de Premier League à 70 M£ le dernier jour du mercato pour s’assurer Gabriel Jesus, l’attaquant d’Arsenal
Jesus préféré à l’offre tardive pour Woltemade
Selon Mundo Deportivo, Woltemade a été proposé au Barça alors que son avenir à Tyneside devenait de plus en plus incertain, dans un contexte d'intérêt de l'Atlético de Madrid et du Borussia Dortmund.
Cependant, le club catalan a rapidement écarté la proposition, le département sportif de Barcelone s'étant déjà engagé à faire venir Jesus en Espagne, ce qui a conduit à balayer immédiatement la disponibilité tardive de l'attaquant allemand.
L'attaquant brésilien est arrivé au Camp Nou en provenance d'Arsenal pour un montant fixe initial de 10 millions d'euros (8,4 M£), avec 4 millions d'euros supplémentaires (3,4 M£) inclus en potentiels bonus liés aux performances.
- AFP
Le secret entourant la perquisition à Arsenal
Alors que les représentants de Woltemade cherchaient désespérément une porte de sortie le jour de la date limite, Barcelone restait entièrement focalisé sur sa cible. La rapidité de ses affaires avec Arsenal a pris beaucoup de monde de court, mais les bases avaient déjà été posées.
Selon le rapport, Jesus a révélé qu'il était au courant de l'intérêt sérieux de Barcelone depuis une semaine entière. L'ancien joueur de Manchester City a confirmé que les négociations entre les deux clubs se sont rapidement accélérées en coulisses, permettant au transfert d'être bouclé dans le plus grand secret.
Au moment où Woltemade est apparu comme une option sur le marché pour Barcelone à la fin de la semaine dernière, Jesus avait pratiquement déjà un pied au Camp Nou. Le joueur de Newcastle n'a jamais été considéré comme une cible prioritaire par le géant espagnol.
Une chute brutale à Tyneside
La volonté pressante de Woltemade de partir cet été fait suite à un passage désastreux en Premier League. L’imposant attaquant est arrivé à St James' Park l’an dernier après une spectaculaire campagne de Bundesliga avec Stuttgart, pour un montant de 70 M£. Malgré neuf buts lors de ses trois premiers mois, sa forme et sa confiance se sont effondrées de manière spectaculaire en 2026.
Le joueur formé à l’académie du Werder Brême a eu du mal à s’adapter au système en 4-3-3 de l’ancien entraîneur Eddie Howe, sans parvenir à convaincre ni comme attaquant de pointe ni comme numéro 10 de fortune. Un changement d’entraîneur intervenu par la suite n’a pas permis de relancer sa carrière en Angleterre.
Sous les ordres du nouvel entraîneur Matthias Jaissle, Woltemade a fortement reculé dans la hiérarchie offensive. Après avoir échoué à avoir un impact durant le premier mois de la nouvelle ère, le joueur de 24 ans s’est retrouvé derrière Yoane Wissa, Joe Willock et Will Osula dans la course à une place de titulaire.
- Every Second Media
Un nouveau départ en Serie A
Alors que sa carrière à Newcastle piétinait, Woltemade a troqué l’Angleterre pour l’Italie, en acceptant un prêt à la Juventus jusqu’en juin 2027, sans option d’achat. Il va désormais tenter de reconstruire sa confiance brisée en Serie A, après avoir échoué à justifier son énorme prix en Premier League.
L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, prévoit d’exploiter l’imposante présence physique de l’Allemand et son jeu en remise pour mener son attaque. Du côté de Barcelone, on espère que la décision de privilégier l’expérience confirmée de Jesus plutôt que Woltemade portera immédiatement ses fruits.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles