Selon Mundo Deportivo, Woltemade a été proposé au Barça alors que son avenir à Tyneside devenait de plus en plus incertain, dans un contexte d'intérêt de l'Atlético de Madrid et du Borussia Dortmund.

Cependant, le club catalan a rapidement écarté la proposition, le département sportif de Barcelone s'étant déjà engagé à faire venir Jesus en Espagne, ce qui a conduit à balayer immédiatement la disponibilité tardive de l'attaquant allemand.

L'attaquant brésilien est arrivé au Camp Nou en provenance d'Arsenal pour un montant fixe initial de 10 millions d'euros (8,4 M£), avec 4 millions d'euros supplémentaires (3,4 M£) inclus en potentiels bonus liés aux performances.



