Après une septième place lors de leur première saison de retour en Championship, les Red Dragons affichent davantage d’ambition que de prudence au Racecourse Ground. L’entraîneur Phil Parkinson collabore étroitement avec le département recrutement pour cibler les renforts capables de combler l’écart de deux points qui a coûté au club une place dans le top 6. Priorité est donnée aux ailier, poste clé dans le système du technicien.

La campagne de recrutement ne s’arrêtera toutefois pas là : Wrexham devrait aussi chercher un milieu de terrain central, un attaquant et un gardien de but afin de disposer d’un effectif capable de rivaliser avec les formations reléguées de Premier League et leurs importantes indemnités de relégation. Fort du soutien financier de Reynolds et Mac, le club se trouve en position de force pour attirer des cibles de haut niveau normalement hors de portée de la plupart des équipes de deuxième division.