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Révélation : Wrexham vise quatre renforts après que Ryan Reynolds et Rob Mac ont débloqué de nouveaux fonds, ce qui pourrait mener à un mercato record
Parkinson a ciblé quatre axes majeurs d’amélioration.
Après une septième place lors de leur première saison de retour en Championship, les Red Dragons affichent davantage d’ambition que de prudence au Racecourse Ground. L’entraîneur Phil Parkinson collabore étroitement avec le département recrutement pour cibler les renforts capables de combler l’écart de deux points qui a coûté au club une place dans le top 6. Priorité est donnée aux ailier, poste clé dans le système du technicien.
La campagne de recrutement ne s’arrêtera toutefois pas là : Wrexham devrait aussi chercher un milieu de terrain central, un attaquant et un gardien de but afin de disposer d’un effectif capable de rivaliser avec les formations reléguées de Premier League et leurs importantes indemnités de relégation. Fort du soutien financier de Reynolds et Mac, le club se trouve en position de force pour attirer des cibles de haut niveau normalement hors de portée de la plupart des équipes de deuxième division.
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En quête de talents à l’échelle mondiale, une mission de recrutement est lancée en vue de la Coupe du monde.
Dans un geste audacieux illustrant la stature internationale grandissante de Wrexham, le club s’apprête à faire de la Coupe du monde 2026 son principal terrain de recrutement. Bien que les Red Dragons comptent déjà dans leurs rangs l’Écossais Dom Hyam et le Néo-Zélandais Liberato Cacace, qui défendront les couleurs de leurs sélections respectives lors du tournoi, Parkinson entend renforcer son effectif en identifiant de nouveaux talents d’élite. Le manager a confirmé que le réseau de recrutement du club sera actif aux États-Unis, au Mexique et au Canada pendant la compétition.
« Nous avons repéré plusieurs joueurs qui participent à la Coupe du monde », a déclaré Parkinson au Leader. « Il s’agit de les observer pendant qu’ils sont aux États-Unis. Nous nous sommes évidemment tournés vers le marché étranger avec Libby Cacace l’année dernière et, bien sûr, nous sommes toujours à la recherche de joueurs qui, selon nous, peuvent améliorer ce que nous avons déjà, quel que soit le pays dans lequel ils jouent. »
Allier le talent international à la combativité propre au championnat
Séduit par le rayonnement des stars internationales, Parkinson demeure prudent sur leur adaptation au football anglais. L’écart entre les championnats étrangers et l’exigence du Championship est soigneusement pesé par le technicien de Wrexham. Il détaille sa méthode pour trouver le bon équilibre : « Il s’agit toujours de mettre en balance les championnats dans lesquels ils ont évolué et le niveau de ces compétitions, puis de comparer cela avec le Championship. On n’exclut jamais rien. »
Conscient que le prochain exercice s’annonce plus concurrentiel que jamais avec la descente de trois clubs de Premier League, le staff dirigeant entend renforcer l’effectif avec méthode pour préserver son élan. L’objectif est clair : décrocher une quatrième promotion en cinq ans et ainsi inscrire l’ère « Hollywood » parmi les plus prolifiques de l’histoire du football britannique.
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La leçon de Cacace et l’exigence physique
La précédente incursion de Wrexham sur le marché international avec Cacace sert à la fois de modèle et d’avertissement. Recruté auprès du club de Serie A Empoli, le défenseur a eu du mal à s’adapter physiquement, ne disputant que 13 matches lors d’une première saison marquée par les blessures. Cacace lui-même a récemment souligné la différence flagrante entre l’approche tactique du football italien et l’intensité du championnat anglais.
« Sur le plan footballistique, c’est tout simplement implacable ici », a déclaré Cacace au podcast The Unused Subs. « C’est presque comme un match de basket ; ça va d’un bout à l’autre du terrain, surtout au poste où je joue. C’est une exigence énorme pour moi. Je pense que c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme elles se sont passées cette saison. C’est tout simplement implacable, d’un niveau très élevé. Je pense que c’est la plus grande différence. En Italie, c’est tellement tactique – c’est comme une partie d’échecs. Ici, le terrain est tellement ouvert, on court énormément à grande vitesse. C’est presque une question de savoir quelle équipe est la plus en forme et peut marquer. »