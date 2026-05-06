Arsenal est officiellement qualifié pour la finale de la Ligue des champions, programmée le 30 mai à Budapest. Mais la victoire contre l’Atlético de Madrid à l’Emirates Stadium vaut bien plus qu’une simple chance de remporter un titre. En s’imposant 1-0 lors du match retour des demi-finales, puis en validant un total de 2-1 sur les deux rencontres, le club londonien a non seulement confirmé son retour parmi l’élite européenne, mais aussi considérablement renfloué sa cagnotte pour le mercato.

Grâce à cette performance, l’équipe d’Arteta a déjà amassé plus de 142 millions d’euros (122 millions de livres / 167 millions de dollars) de primes depuis le début de la saison. Un total record qui atteste de la régularité du club aussi bien lors de la phase de groupe que durant les tours à élimination directe, et qui confirme Arsenal parmi les formations les plus rentables du football mondial cette année.