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Révélation : voici les gains déjà engrangés par Arsenal grâce à sa trajectoire jusqu’à la finale de la Ligue des champions 2026, et le pactole supplémentaire qu’il pourrait toucher en conquérant, pour la première fois de son histoire, la Coupe d’Europe
Le parcours menant à la finale de Budapest
Arsenal est officiellement qualifié pour la finale de la Ligue des champions, programmée le 30 mai à Budapest. Mais la victoire contre l’Atlético de Madrid à l’Emirates Stadium vaut bien plus qu’une simple chance de remporter un titre. En s’imposant 1-0 lors du match retour des demi-finales, puis en validant un total de 2-1 sur les deux rencontres, le club londonien a non seulement confirmé son retour parmi l’élite européenne, mais aussi considérablement renfloué sa cagnotte pour le mercato.
Grâce à cette performance, l’équipe d’Arteta a déjà amassé plus de 142 millions d’euros (122 millions de livres / 167 millions de dollars) de primes depuis le début de la saison. Un total record qui atteste de la régularité du club aussi bien lors de la phase de groupe que durant les tours à élimination directe, et qui confirme Arsenal parmi les formations les plus rentables du football mondial cette année.
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Analyse de cette manne de 122 millions de livres sterling
Le parcours financier d’Arsenal a commencé avec une prime d’inscription de 18,62 millions d’euros (16 millions de livres sterling ou 22 millions de dollars) versée dès la phase de groupes. La forme impeccable d’Arsenal lors des premières étapes et sa qualification pour les huitièmes de finale lui ont rapporté 40,6 millions d’euros supplémentaires (35 millions de livres sterling / 48 millions de dollars) en primes de performance. Ce montant total comprend un versement spécifique de 9,5 millions de livres sterling (13 millions de dollars) pour avoir franchi avec succès le premier obstacle de la compétition.
Selon les estimations du blog financier réputé Swiss Ramble, les Gunners ont également perçu 37 millions d’euros (32 millions de livres sterling / 43 millions de dollars) au titre des paiements « pilier de la valeur » de l’UEFA. Ces montants sont calculés en fonction de la valeur du marché médiatique de leur pays d’origine et des performances européennes individuelles du club sur les cinq et dix dernières années, récompensant ainsi Arsenal pour l’amélioration de son indice coefficient.
Les primes des phases à élimination directe s’accumulent
Au fur et à mesure que la compétition avançait, les gains financiers devenaient encore plus substantiels pour les géants de la Premier League. Arsenal a touché 12,5 millions d'euros (11 M£ / 15 M$) pour son accession en quarts de finale, puis a perçu un versement supplémentaire de 15 millions d'euros (13 M£ / 18 M$) après sa qualification pour les demi-finales. Enfin, leur qualification pour la finale leur a rapporté 18,5 millions d’euros (16 M£/22 M$).
Cette grille de rémunération, établie par l’UEFA, assure aux formations qui vont le plus loin des rentrées d’argent substantielles. Pour Mikel Arteta, cet afflux de liquidités tombe à pic avant le mercato estival : il offre au club les moyens de recruter des joueurs de haut niveau et de rester un prétendant crédible aux titres nationaux et européens.
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Ce que représente une première Coupe d'Europe
En cas de succès contre le Bayern Munich ou le PSG en finale, Arsenal empochera 10,5 M€ supplémentaires (9 M£ / 12 M$). Cette manne comprend une prime de victoire de 6,5 M€ et 4 M€ attribués d’office pour la qualification à la Supercoupe de l’UEFA 2026. Enfin, le vainqueur de cette grande finale percevra un bonus supplémentaire d’un million d’euros (863 000 £) pour couronner son parcours.