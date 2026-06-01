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Révélation : voici le montant de l’offre de transfert que l’AS Rome prépare pour Mason Greenwood. Les géants de la Serie A s’apprêtent à tester la détermination de Marseille tout en proposant un coup de pouce financier à Manchester United cet été
La qualification pour la Ligue des champions nourrit les ambitions de la Roma.
Qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans, l’AS Rome dispose cet été d’une enveloppe transfert nettement plus confortable. La Louve entend offrir à son entraîneur Gasperini un effectif capable de jouer sur tous les tableaux, d’autant que le technicien avait manifesté son agacement face au manque de profondeur de son attaque la saison passée.
Le technicien s’est ouvertement plaint d’un manque d’avant-postes capables de suivre le rythme de son système à haute intensité, pointant l’impact immédiat de Donyell Malen, arrivé en janvier en provenance d’Aston Villa. De retour parmi l’élite continentale, la direction est donc prête à offrir à son entraîneur chevronné un renfort de premier plan pour animer l’attaque lors de l’exercice 2026-2027.
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Greenwood s’impose comme la cible prioritaire.
Mason Greenwood est en tête de la short-list de Gasperini. D’après Le10Sport, l’AS Rome s’apprête à déposer une première offre de 40 millions d’euros, bonifiée par des bonus liés aux performances. Le joueur de 24 ans a tapé dans l’œil des dirigeants romains après une saison prolifique en Ligue 1 sous les couleurs de Marseille.
Formé à Manchester United, l’attaquant a relancé sa carrière en France après un transfert évalué à 26 millions d’euros en 2024. Évoluant principalement sur le côté droit d’un trio offensif, il a démontré une finition clinique et une créativité que Gasperini juge parfaitement adaptées au calcio, où il pourrait constituer l’atout parfait pour l’attaque des Giallorossi.
L’Olympique de Marseille a fixé une valeur ferme pour son attaquant vedette.
Si l’AS Rome souhaite agir rapidement, son offre initiale de 40 millions d’euros pourrait ne pas suffire pour convaincre Marseille de céder son joueur vedette. Le club phocéen, malgré ses contraintes financières, entend tenir bon et réclame entre 50 et 55 millions d’euros. La valeur de Greenwood a flambé après une saison au cours de laquelle il a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 matchs officiels.
Les négociations devraient se poursuivre, le club italien cherchant à réduire l’écart entre les deux évaluations. Marseille doit trouver le juste équilibre entre ses besoins financiers et la perte de son joueur offensif le plus productif, ce qui rend les prochaines semaines cruciales pour l’avancement du dossier.
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Manchester United s'apprête à encaisser une manne financière considérable
Si l’AS Rome et l’Olympique de Marseille trouvent un accord, Manchester United en sera l’un des principaux bénéficiaires. Dans le cadre du contrat qui a mené Greenwood au Stade Vélodrome en 2024, le club anglais a négocié une clause de participation aux bénéfices de 40 %. Cette disposition astucieuse doit lui procurer un apport de liquidités conséquent cet été.
Si le transfert se concrétise au prix réclamé par l’OM, soit 50 millions d’euros, Manchester United percevra donc un chèque conséquent, de quoi nourrir sereinement ses propres ambitions estivales sur le marché des transferts.