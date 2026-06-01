Qualifiée pour la Ligue des champions pour la première fois depuis sept ans, l’AS Rome dispose cet été d’une enveloppe transfert nettement plus confortable. La Louve entend offrir à son entraîneur Gasperini un effectif capable de jouer sur tous les tableaux, d’autant que le technicien avait manifesté son agacement face au manque de profondeur de son attaque la saison passée.

Le technicien s’est ouvertement plaint d’un manque d’avant-postes capables de suivre le rythme de son système à haute intensité, pointant l’impact immédiat de Donyell Malen, arrivé en janvier en provenance d’Aston Villa. De retour parmi l’élite continentale, la direction est donc prête à offrir à son entraîneur chevronné un renfort de premier plan pour animer l’attaque lors de l’exercice 2026-2027.