Révélation : voici combien Manchester United va toucher grâce au documentaire Amazon Prime Video, alors que les prétendants au titre de Premier League bénéficient du traitement « All or Nothing »

Dans une interview exclusive accordée à Football Insider, l’ancien directeur général d’Everton, Wyness, a dévoilé les modalités financières de l’accord qui autorise les caméras d’Amazon à pénétrer les coulisses d’Old Trafford. Conclu en début de semaine par Manchester United, ce partenariat devrait rapporter au club une somme initiale de 20 millions de livres sterling.

Les joueurs de Michael Carrick seront suivis tout au long de la saison 2026-2027, rejoignant ainsi Tottenham, Manchester City et Arsenal, déjà passés sous les caméras des saisons précédentes d’« All or Nothing ». Malgré une offre documentaire sportive désormais saturée, Wyness est convaincu que l’attrait mondial des Red Devils assurera à ce projet un succès commercial retentissant pour le club historique.