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Révélation : voici combien Manchester United va toucher grâce au documentaire Amazon Prime Video, alors que les prétendants au titre de Premier League bénéficient du traitement « All or Nothing »
Un accord record avec Amazon pour les Red Devils
Dans une interview exclusive accordée à Football Insider, l’ancien directeur général d’Everton, Wyness, a dévoilé les modalités financières de l’accord qui autorise les caméras d’Amazon à pénétrer les coulisses d’Old Trafford. Conclu en début de semaine par Manchester United, ce partenariat devrait rapporter au club une somme initiale de 20 millions de livres sterling.
Les joueurs de Michael Carrick seront suivis tout au long de la saison 2026-2027, rejoignant ainsi Tottenham, Manchester City et Arsenal, déjà passés sous les caméras des saisons précédentes d’« All or Nothing ». Malgré une offre documentaire sportive désormais saturée, Wyness est convaincu que l’attrait mondial des Red Devils assurera à ce projet un succès commercial retentissant pour le club historique.
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Wyness détaille les avantages financiers
Wyness a livré un décryptage précis de la structure du contrat, expliquant que les clauses d’audience devraient faire grimper la rémunération finale à 25 millions de livres sterling. L’homme d’affaires écossais a décrit le processus de négociation et l’importante visibilité mondiale que ce partenariat offrira au club. Il a déclaré : « Je table sur 20 millions de livres sterling, puis les clauses additionnelles, liées aux chiffres d’audience, pourraient porter le total à 25 millions, ce qui me semble réaliste. Je table sur 25 millions de livres sterling, et c’est tout à fait jouable. J’ai déjà mené ce type de discussions : on fixe les conditions d’accès, puis le montage et tous les détails. C’est une belle somme, mais l’avantage majeur pour United, c’est la visibilité mondiale de la marque. »
Pour surmonter la lassitude vis-à-vis des documentaires, misez sur un attrait international.
Wyness reconnaît un certain essoufflement du public face aux nombreuses séries sur les coulisses du football, mais il rappelle que l’immense base de fans des Red Devils change la donne. L’équipe de Carrick, qui prépare son retour en Ligue des champions et une course au titre, offre un contexte dramatique solide.
Il a ajouté : « On observe une certaine lassitude dans ce secteur. Il y a eu tellement d’émissions qui n’ont pas vraiment fait mouche. Mais il est certain que Manchester United possède cet attrait mondial. L’audience devrait être respectable. C’est une formidable opportunité qui peut servir de tremplin, mais en ce qui concerne l’émission en elle-même, je m’attends à des chiffres de l’ordre de 20, voire plus, compte tenu de l’importance de l’audience. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Carrick et Manchester United ?
Pendant les douze prochains mois, les caméras captureront chaque instant, et tous les regards se porteront sur la façon dont le groupe gérera cette exposition maximale. Le club entend briguer le titre de Premier League tout en négociant son retour en Ligue des champions. Les supporters patienteront jusqu’en 2027 pour découvrir le documentaire et revivre chaque temps fort d’une saison qui pourrait s’avérer décisive.