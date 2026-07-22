Révélation : voici combien David Beckham a perçu pour la Coupe du monde 2026. La légende de Manchester United et de l’Angleterre consolide ainsi une fortune estimée à plusieurs milliards de livres sterling

Si l’Espagne a brillé sur le terrain, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre David Beckham est considéré comme le grand vainqueur de la Coupe du monde 2026. Selon Marketing Made Clear, cité par The Sun, il aurait perçu la somme astronomique de 19 millions de livres sterling durant le tournoi. Retiré des terrains depuis plus de dix ans, l’homme de 51 ans demeure l’un des visages les plus bankables du sport mondial. Il est apparu dans presque chaque pause publicitaire de la compétition.

Les analystes du marché ont scruté ses apparitions et estiment que la marque « Beckham » a engrangé cette somme à huit chiffres grâce à une série de contrats publicitaires. L’observatoire du secteur Marketing Made Clear résume : « Les marques travaillent avec Beckham parce qu’il est fiable et reconnaissable. »