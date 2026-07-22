AFP
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Révélation : voici combien David Beckham a perçu pour la Coupe du monde 2026. La légende de Manchester United et de l’Angleterre consolide ainsi une fortune estimée à plusieurs milliards de livres sterling
La domination publicitaire assure un pactole colossal
Si l’Espagne a brillé sur le terrain, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre David Beckham est considéré comme le grand vainqueur de la Coupe du monde 2026. Selon Marketing Made Clear, cité par The Sun, il aurait perçu la somme astronomique de 19 millions de livres sterling durant le tournoi. Retiré des terrains depuis plus de dix ans, l’homme de 51 ans demeure l’un des visages les plus bankables du sport mondial. Il est apparu dans presque chaque pause publicitaire de la compétition.
Les analystes du marché ont scruté ses apparitions et estiment que la marque « Beckham » a engrangé cette somme à huit chiffres grâce à une série de contrats publicitaires. L’observatoire du secteur Marketing Made Clear résume : « Les marques travaillent avec Beckham parce qu’il est fiable et reconnaissable. »
- Getty Images Sport
Un effectif de partenaires internationaux de premier plan
L’ampleur de l’engagement commercial de Beckham pendant le tournoi était sans précédent pour un sportif à la retraite. On l’a vu faire la promotion de tout, des institutions financières aux snacks, en participant à des campagnes pour la Bank of America et les chips Lay’s. Son portefeuille comprenait également des rôles majeurs pour le géant américain du bricolage Home Depot, le colosse de la restauration rapide McDonald’s et la légendaire marque de bière Stella Artois.
Nick Ede, expert en marques et en culture, rappelle que la Coupe du monde offre une tribune inégalée aux célébrités du calibre de Beckham pour maximiser leur valeur. « Les marques sont prêtes à débourser des dizaines de millions pour s’assurer les services de personnalités capables d’attirer instantanément l’attention pendant les pauses publicitaires, car elles savent qu’elles touchent un public de plusieurs milliards de personnes », analyse Nick.
Préserver sa pertinence culturelle malgré la célébrité
Beckham n’a pas été le seul membre de sa famille à profiter de la vitrine offerte par la Coupe du monde : son fils Brooklyn a lui aussi signé un contrat remarquable. Selon les sources, le jeune homme aurait touché environ 1 million de dollars pour une apparition dans une publicité DoorDash, agrémentée d’un clin d’œil à sa vie de famille. Reste que Sir David demeure la tête d’affiche privilégiée des sponsors premium.
Une analyse approfondie du marché des célébrités pendant le tournoi souligne toutefois le pouvoir de génération de revenus exceptionnel de Beckham par rapport à d’autres grandes stars. Si des icônes de la musique comme Shakira, Justin Bieber et Lisa de Blackpink ont également encaissé des sommes importantes grâce à leurs prestations et à leurs diffusions en continu, la présence constante de l’ancien footballeur pendant les pauses publicitaires lui a permis de rester au premier plan du récit commercial.
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L'héritage et le statut de milliardaire
Le succès financier de la saison 2026, qui a encore accru sa fortune nette de 1,185 milliard de livres sterling partagée avec son épouse Victoria, ex-Spice Girl, s’inscrit dans la continuité du parcours de Beckham, premier sportif britannique à atteindre le statut de milliardaire. Multiples champion en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis et en France, vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United en 1999, il possède un palmarès déjà impressionnant. Mais c’est depuis l’après-carrière que ses revenus explosent.
Son parcours sert de modèle aux footballeurs modernes qui cherchent à se forger une image de marque dépassant le cadre du football. De l’East End de Londres au Walk of Fame d’Hollywood, la trajectoire de Beckham reste sans équivalent dans le monde du sport.
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