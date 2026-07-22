AFP
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Révélation : voici combien David Beckham a perçu pour la Coupe du monde 2026. La légende de Manchester United et de l’Angleterre ajoute ainsi à sa fortune estimée en milliards de livres sterling
La domination publicitaire assure un pactole colossal
Si l’Espagne a brillé sur le terrain, l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre David Beckham est considéré comme le grand vainqueur de la Coupe du monde 2026. Selon Marketing Made Clear, cité par The Sun, il aurait perçu la somme astronomique de 19 millions de livres sterling durant le tournoi. Retiré des terrains depuis plus de dix ans, l’homme de 51 ans demeure l’un des visages les plus bankables du sport mondial, trustant presque chaque pause publicitaire de la compétition.
Les analystes du marché ont scruté ses apparitions et estiment que la marque « Beckham » a engrangé cette somme à huit chiffres grâce à de multiples contrats publicitaires. L’observatoire du secteur Marketing Made Clear résume : « Les marques travaillent avec Beckham parce qu’il est fiable et reconnaissable. »
- Getty Images Sport
Un effectif de partenaires internationaux de premier plan
L’ampleur de l’engagement commercial de Beckham pendant le tournoi était sans précédent pour un sportif à la retraite. On l’a vu faire la promotion de tout, des institutions financières aux snacks, en participant à des campagnes pour la Bank of America et les chips Lay’s. Son portefeuille comprenait également des rôles majeurs pour le géant américain du bricolage Home Depot, le colosse de la restauration rapide McDonald’s et la légendaire marque de bière Stella Artois.
Nick Ede, expert en marques et en culture, rappelle que la Coupe du monde offre une tribune inégalée aux stars de ce calibre pour maximiser leur valeur. « Les marques sont prêtes à débourser des dizaines de millions pour s’assurer les services de célébrités capables d’attirer instantanément l’attention pendant les pauses publicitaires, car elles savent qu’elles touchent un public de plusieurs milliards de personnes », explique Nick.
Préserver sa pertinence culturelle malgré la célébrité
Beckham n’a pas été le seul membre de sa famille à profiter de la Coupe du monde : son fils Brooklyn a lui aussi signé un contrat remarquable. Selon les sources, il aurait touché environ 1 million de dollars pour une apparition dans une publicité DoorDash comportant un clin d’œil à sa vie de famille. Reste que Sir David demeure la principale attraction pour les sponsors d’élite.
Une analyse approfondie du marché des célébrités durant la compétition souligne toutefois l’écart : les revenus de Beckham surpassent ceux de nombreuses autres stars. Si des icônes de la musique comme Shakira, Justin Bieber ou Lisa de Blackpink ont aussi touché des sommes importantes grâce à leurs prestations et à leurs diffusions en direct, la présence constante de l’ancien footballeur pendant les pauses publicitaires lui a permis de rester au premier plan du récit commercial.
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L’héritage et le statut de milliardaire
Le succès financier de la saison 2026, qui a encore accru sa fortune nette de 1,185 milliard de livres sterling partagée avec son épouse Victoria, ex-Spice Girl, s’inscrit dans la continuité du parcours de Beckham, premier sportif britannique à atteindre le statut de milliardaire. Multiples champion en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis et en France, vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United en 1999, il possède un palmarès déjà impressionnant. Mais c’est depuis sa retraite sportive que ses revenus ont véritablement explosé.
Son parcours sert de modèle aux footballeurs modernes qui cherchent à se forger une image de marque dépassant le cadre du football. De l’East End londonien au Walk of Fame d’Hollywood, la trajectoire de Beckham reste sans équivalent dans le monde du sport.
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