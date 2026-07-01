Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : Vitor Pereira a découvert son licenciement de Nottingham Forest avec brutalité, seulement deux minutes avant l’expiration de sa clause de résiliation
La sirène des deux minutes au City Ground retentit.
Dans un rebondissement qui illustre la rigueur du management d’Evangelos Marinakis, l’aventure de Pereira à Nottingham Forest s’est brusquement arrêtée. Selon TalkSPORT, le départ a été orchestré de manière impitoyable : la décision lui a été notifiée deux minutes avant l’expiration, à minuit, d’une clause de résiliation spécifique de son contrat, qui aurait rendu son licenciement nettement plus coûteux pour le club. Au lieu de recevoir un appel d’un dirigeant, Pereira a été informé par e-mail à 23 h 58.
Âgé de 57 ans, il avait pris ses fonctions en février, mais la direction des « Reds » a préféré agir avant le coup d’envoi de la préparation estivale. Une décision surprenante, d’autant que le club avait manifesté son intention de prolonger son contrat dès le début de l’été. Selon le média britannique, Pereira, alors en pleine organisation de la présaison, a été pris de court par cette volte-face.
- AFP
Glasner s’apprête à faire un retour rapide
St. Johnstone n’a pas perdu de temps pour lui trouver un successeur : Glasner s’apprête à prendre les rênes. Le technicien autrichien, libre depuis son départ de Crystal Palace en fin de saison dernière, y a connu un passage très fructueux. Glasner a notamment mené les Eagles à la victoire en Ligue des conférences de l’UEFA, un exploit qui leur a ouvert les portes de la Ligue Europa la saison prochaine.
Son arrivée revêt une saveur ironique : c’est en effet Forest qui a hérité de la place initialement réservée à Palace en Europa League la saison passée. Son arrivée est perçue comme un coup de maître pour Forest, qui entend capitaliser sur les fondations posées durant une saison 2025-2026 chaotique mais finalement couronnée de succès. L’ancien coach de l’Eintracht Francfort apporte une solide expérience européenne dans les East Midlands, alors que le club se prépare à aborder une nouvelle campagne en première division et sur la scène continentale.
Un mandat éphémère, ponctué de hauts et de bas
Le départ de Pereira surprend, car ses résultats sont solides : en 20 matches, il a maintenu le club loin de la zone de relégation et mené un parcours européen jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa. Eliminé par Aston Villa, il totalise tout de même huit victoires, six nuls et six défaites.
Heureusement pour Pereira, son passage au chômage s’annonce bref : selon talkSPORT, le géant saoudien Al-Hilal, évoluant en Saudi Pro League, serait prêt à lui offrir un contrat très lucratif pour prendre les commandes de l’équipe.
- Getty
Pereira a publié un communiqué après son élimination surprise face à Forest.
Dans un communiqué diffusé mercredi en fin de journée, l’entraîneur portugais a confirmé que la décision du club l’avait pris de court et a exprimé sa surprise face à son licenciement : « Bien que cette décision m’ait pris complètement par surprise et sans aucun avertissement, je respecte pleinement le droit du club de prendre les décisions qu’il juge les meilleures pour son avenir. » « Naturellement, je suis déçu et attristé. Je croyais sincèrement en ce que nous construisions ensemble, et je pars avec la fierté de ce que nous avons accompli ces derniers mois.
« Ensemble, nous avons vécu une fin de saison mémorable : nous avons assuré le maintien du club en Premier League, atteint les demi-finales de la Ligue Europa et créé des moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. »
Le départ soudain de Pereira et la nomination apparemment imminente de Glasner portent à cinq le nombre d’entraîneurs passés par Nottingham Forest depuis le début de la saison 2025-2026 ; une saison chaotique marquée par l’arrivée d’Ange Postecoglou en remplacement de Nuno Espírito Santo en septembre, une série de huit matchs sans victoire, puis le bref passage stabilisateur de Sean Dyche d’octobre jusqu’à son limogeage en février, avant l’arrivée de Pereira trois jours plus tard.