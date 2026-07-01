Dans un rebondissement qui illustre la rigueur du management d’Evangelos Marinakis, l’aventure de Pereira à Nottingham Forest s’est brusquement arrêtée. Selon TalkSPORT, le départ a été orchestré de manière impitoyable : la décision lui a été notifiée deux minutes avant l’expiration, à minuit, d’une clause de résiliation spécifique de son contrat, qui aurait rendu son licenciement nettement plus coûteux pour le club. Au lieu de recevoir un appel d’un dirigeant, Pereira a été informé par e-mail à 23 h 58.

Âgé de 57 ans, il avait pris ses fonctions en février, mais la direction des « Reds » a préféré agir avant le coup d’envoi de la préparation estivale. Une décision surprenante, d’autant que le club avait manifesté son intention de prolonger son contrat dès le début de l’été. Selon le média britannique, Pereira, alors en pleine organisation de la présaison, a été pris de court par cette volte-face.