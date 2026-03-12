Getty
Révélation : Vinicius Junior a demandé à Federico Valverde s'il voulait tirer le penalty du Real Madrid quelques instants avant son échec coûteux contre Manchester City
Valverde aurait pu tirer le penalty pour Madrid
Malgré l'opportunité de marquer un quatrième but, Valverde a décliné l'offre, laissant cette responsabilité au Brésilien. Vinicius s'est finalement présenté devant le but, mais son tir relativement timide a été repoussé par le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Ce raté a visiblement frustré l'attaquant, qui s'est excusé auprès du public local, sachant qu'un quatrième but aurait définitivement scellé le sort de la rencontre avant le match retour à l'Etihad Stadium.
Valverde revient sur le drame du penalty
Après le coup de sifflet final, la star uruguayenne a confirmé que cet échange avait bien eu lieu sur le terrain. « Vini Jr m'a demandé si je voulais tirer le penalty », a déclaré Valverde à TNT Sports. « Vini est une légende du Real Madrid, c'est un grand ami, moi et d'autres coéquipiers lui avons dit de le tirer. » Au sujet de ce penalty manqué, Valverde a ajouté : « Ce genre de choses peut arriver, cela fait partie du football. » C'était une preuve d'humilité de la part d'un joueur qui avait déjà démantelé l'équipe de Pep Guardiola avec un superbe triplé en première mi-temps, en l'espace de 22 minutes, devenant ainsi le deuxième milieu de terrain de l'histoire des Blancos à marquer un triplé en compétition européenne après Pirri.
Le footballeur le plus sous-estimé de la planète ?
Le penalty manqué n'a pas vraiment refroidi les ardeurs ce soir-là, Trent Alexander-Arnold ayant fait l'éloge de Valverde pour sa contribution globale à la victoire. L'international anglais a été impressionné par sa performance, affirmant que Valverde est sans aucun doute « le footballeur le plus sous-estimé » de la planète.
Guardiola fait face à une bataille difficile
Manchester City doit désormais relever un défi colossal pour renverser la situation, après avoir été tactiquement dominé dans la capitale espagnole. Malgré sa domination en début de match, City n'a pas su répondre à la finition clinique et au rythme de travail de Valverde. Le penalty arrêté par Donnarumma pourrait encore s'avérer être une bouée de sauvetage précieuse, mais le score de 3-0 reflète la domination du Real Madrid, qui laisse Guardiola avec peu de solutions avant le match retour mardi prochain.
