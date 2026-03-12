Révélation : Vinicius Junior a demandé à Federico Valverde s'il voulait tirer le penalty du Real Madrid quelques instants avant son échec coûteux contre Manchester City

Après le coup de sifflet final, la star uruguayenne a confirmé que cet échange avait bien eu lieu sur le terrain. « Vini Jr m'a demandé si je voulais tirer le penalty », a déclaré Valverde à TNT Sports. « Vini est une légende du Real Madrid, c'est un grand ami, moi et d'autres coéquipiers lui avons dit de le tirer. » Au sujet de ce penalty manqué, Valverde a ajouté : « Ce genre de choses peut arriver, cela fait partie du football. » C'était une preuve d'humilité de la part d'un joueur qui avait déjà démantelé l'équipe de Pep Guardiola avec un superbe triplé en première mi-temps, en l'espace de 22 minutes, devenant ainsi le deuxième milieu de terrain de l'histoire des Blancos à marquer un triplé en compétition européenne après Pirri.