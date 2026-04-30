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Donny Afroni

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Révélation : un entraîneur très convoité de la Premier League émergerait comme le « candidat le plus sérieux » pour rivaliser avec Michael Carrick au poste d’entraîneur de Manchester United

Manchester United
Premier League
Bournemouth
M. Carrick
A. Iraola

Manchester United envisage Andoni Iraola, l’actuel entraîneur de Bournemouth, comme principal candidat pour prendre la succession de l’intérimaire Michael Carrick et s’installer durablement sur le banc d’Old Trafford. Malgré le rebond sportif orchestré par Carrick depuis sa prise de fonction en janvier, en remplacement de Ruben Amorim, la direction des Red Devils entend mener une consultation exhaustive afin d’éviter de répéter les erreurs du passé.

  • Iraola entre en scène alors que Manchester United cherche un joueur au profil adéquat

    Selon The Telegraph, Iraola se positionne désormais comme le principal rival de Michael Carrick pour le poste d’entraîneur principal de Manchester United. Le club insiste sur la nécessité d’un processus de sélection complet et prévoit d’autres entretiens, même si la nomination de Carrick semble de plus en plus probable dès que la qualification en Ligue des champions sera acquise. Malgré tout, il serait surprenant que Carrick ne décroche pas le poste, lui qui a stabilisé le club après le limogeage de Ruben Amorim début janvier.

    Toutefois, le club veut éviter de répéter le scénario de 2019, quand Ole Gunnar Solskjaer avait été confirmé dans ses fonctions sous l’effet d’un large soutien populaire. D’autres candidats seront donc consultés, et Iraola, très admiré pour son travail à Bournemouth et son style de jeu offensif, pourrait ainsi incarner une alternative crédible. Ses méthodes semblent en phase avec le projet sportif que United cherche à bâtir sous l’égide de sa nouvelle direction menée par Sir Jim Ratcliffe.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le départ de Bournemouth ouvre la voie à United

    Iraola a décidé de quitter Bournemouth en fin de saison après avoir décliné plusieurs offres de prolongation. Son successeur, Marco Rose, est déjà officialisé, et l’Espagnol espère partir en ayant qualifié le club pour l’Europe. L’Espagnol de 43 ans est courtisé par Crystal Palace, tandis qu’Oliver Glasner, un temps sur les radars de Manchester United mais désormais hors course, quittera lui aussi son club à l’issue de la saison, son contrat arrivant à échéance.

    Son nom circule aussi à Chelsea, qui le compare à Marco Silva (encore sans nouveau contrat à Fulham) et à Xabi Alonso, dans la short-list pour succéder à Liam Rosenior. Iraola apprécie l’idée de vivre à Londres, mais l’attrait d’Old Trafford demeure fort. Certains observateurs estiment qu’il pourrait peiner à répondre aux exigences d’un « grand club », car il est un entraîneur qui aime bâtir un « projet », mais ses proches réfutent cette idée, soulignant son ambition et ses compétences avérées.

  • Le facteur Carrick et les objectifs en Ligue des champions

    Dans la short-list de Manchester United pour le poste d’entraîneur principal, une expérience en Premier League constitue un atout majeur. Une qualification pour la Ligue des champions, à valider ce week-end contre Liverpool, devrait logiquement faire pencher la balance en faveur de Michael Carrick. L’ancien milieu de terrain a remporté neuf de ses treize matches à la tête des Red Devils, propulsant le club de la septième à la troisième place. Ce succès sportif rend sa candidature particulièrement crédible, même si United refuse de se priver de talents extérieurs éventuels.

    Carrick a rencontré le copropriétaire de United, Sir Jim Ratcliffe, la semaine dernière à Carrington pour une discussion informelle. Après cet entretien, l’intéressé a affirmé ne pas « harceler » la direction pour obtenir une décision concernant son avenir : « Les choses s’éclairciront en temps voulu », a-t-il déclaré. Le club préfère donc attendre la confirmation mathématique de sa place dans le top 4 avant d’engager une procédure qui pourrait créer une distraction.

  • Carrick(C)Getty Images

    Les candidats alternatifs sont éliminés les uns après les autres.

    Le cercle des candidats potentiels s’est récemment rétréci, plusieurs cibles ayant choisi de s’engager ailleurs. La prolongation du contrat de Thomas Tuchel avec l’Angleterre l’a écarté de la course, tandis que Roberto De Zerbi a signé un contrat à long terme avec Tottenham Hotspur malgré des soutiens à Old Trafford. Luis Enrique serait le candidat idéal, mais il s’apprête à signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain.

    Mauricio Pochettino se dit intéressé, mais il reste injoignable jusqu’à la fin de la Coupe du monde, puisque les États-Unis l’occupent encore cet été. Manchester United a déjà fait savoir qu’il pouvait attendre la fin du tournoi pour recruter le bon entraîneur ; pourtant, ni Pochettino ni l’Allemand Julian Nagelsmann ne semblent en lice. Il ne reste donc que l’option Iraola comme principale alternative externe au favori interne, Carrick.

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