Révélation : un entraîneur très convoité de la Premier League émergerait comme le « candidat le plus sérieux » pour rivaliser avec Michael Carrick au poste d’entraîneur de Manchester United

Selon The Telegraph, Iraola se positionne désormais comme le principal rival de Michael Carrick pour le poste d’entraîneur principal de Manchester United. Le club insiste sur la nécessité d’un processus de sélection complet et prévoit d’autres entretiens, même si la nomination de Carrick semble de plus en plus probable dès que la qualification en Ligue des champions sera acquise. Malgré tout, il serait surprenant que Carrick ne décroche pas le poste, lui qui a stabilisé le club après le limogeage de Ruben Amorim début janvier.

Toutefois, le club veut éviter de répéter le scénario de 2019, quand Ole Gunnar Solskjaer avait été confirmé dans ses fonctions sous l’effet d’un large soutien populaire. D’autres candidats seront donc consultés, et Iraola, très admiré pour son travail à Bournemouth et son style de jeu offensif, pourrait ainsi incarner une alternative crédible. Ses méthodes semblent en phase avec le projet sportif que United cherche à bâtir sous l’égide de sa nouvelle direction menée par Sir Jim Ratcliffe.