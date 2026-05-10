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Révélation : Tottenham a ignoré les conseils lui recommandant de recruter Cristiano Ronaldo et paie aujourd'hui le prix de ses erreurs de transfert
La révélation concernant Ronaldo qui risque de hanter les Spurs
Dans une révélation qui laisse les supporters de Tottenham imaginer ce qui aurait pu être, Rosenthal a raconté en détail comment il avait tenté de recruter un Ronaldo adolescent à White Hart Lane. Bien avant que l’icône portugaise ne devienne une superstar mondiale à Manchester United puis au Real Madrid, il avait repéré son talent explosif dès ses premières sorties avec le Sporting CP.
Évoquant cette erreur de recrutement historique, Rosenthal a déclaré à Flashscore : « J’ai vu Cristiano lors de son deuxième ou troisième match avec l’équipe première du Sporting, et j’ai immédiatement alerté Tottenham, mais ils n’ont pas donné suite. » Une occasion manquée de recruter celui qui est sans doute le plus grand joueur de l’histoire du football, une pilule difficile à avaler pour les supporters des Spurs, d’autant plus que le club se trouve désormais dans une position précaire, près du bas du classement. « J’avais déjà compris que la vitesse serait la clé du jeu. C’est pourquoi j’ai découvert des joueurs comme Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang et bien d’autres, car je recherchais les meilleurs sprinteurs du football. »
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Des lacunes tactiques et un manque de rapidité
L’incapacité à recruter des joueurs de classe mondiale pèse aujourd’hui lourdement sur le club. Rosenthal estime que l’effectif actuel manque des qualités explosives nécessaires pour rivaliser dans la Premier League moderne, surtout depuis le départ de Son Heung-min. Si l’ancien entraîneur Ange Postecoglou avait mis en place un style de jeu attractif, le manque de vitesse et de précision sur les ailes a rendu l’équipe vulnérable et peu incisive en attaque.
« Tottenham manque de vitesse dans son effectif », constate Rosenthal. « Sous Postecoglou, ils pratiquaient un football fantastique, avec de belles combinaisons, mais n’oubliez pas que Son était là, et qu’il n’est plus là. On se retrouve donc dans une situation un peu similaire à celle que va connaître Liverpool avec Salah. Tottenham n’a pas d’ailiers ni de joueurs dotés d’une vitesse fulgurante, et c’est précisément ce dont ils ont besoin. »
Une lutte acharnée contre la relégation
Les conséquences de ces échecs sur le marché des transferts ont plongé Tottenham dans une saison 2025-2026 cauchemardesque, où les Spurs luttent pied à pied pour éviter la relégation aux côtés de West Ham. Malgré le prestige du club, le spectre d’une descente en Championship est bien réel, même si une récente victoire contre Aston Villa a offert une lueur d’espoir à l’équipe de Roberto De Zerbi à l’aube d’une fin de saison décisive.
Évaluant le danger, Rosenthal a déclaré : « C’est une situation folle pour Tottenham, mais après la victoire contre Villa, je leur donne 40 % de chances de descendre et 60 % de rester en Premier League. Ils doivent battre Leeds et espérer que West Ham ne gagne pas. Ils peuvent encore effacer cette saison cauchemar. Je crois que la rencontre face à Villa a constitué un tournant : sur le plan tactique, le nouvel entraîneur a compris l’importance de l’aspect défensif, car il sait qu’il ne dispose pas d’une équipe de haut niveau et qu’il ne peut pas tuer le match. »
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La révolution De Zerbi et la voie du renouveau
Si Tottenham parvient à éviter la relégation, le chantier de reconstruction qui attend De Zerbi s’annonce colossal. Rosenthal estime que l’effectif regorge actuellement de joueurs « médiocres » et qu’un apport massif de talents d’élite est nécessaire pour espérer revenir un jour dans le top 6. Si des éléments comme Micky van de Ven et James Maddison sont jugés indispensables, le niveau global reste insuffisant pour un club aux ambitions des Spurs.
« Il est encore trop tôt », ajoute Rosenthal au sujet de l’impact de De Zerbi. « On attend beaucoup de Tottenham, qui doit toujours figurer dans le top 6, donc il devra recruter quatre nouveaux joueurs, mais vraiment des stars de premier plan. Il dispose déjà des joueurs clés : Van de Ven... [Djed] Spence est important, Maddison est important, [Mohamed] Kudus aussi, mais il y a trop de joueurs médiocres. Il s’agit simplement d’ajouter de la qualité… Ce sera très difficile, et très coûteux. »