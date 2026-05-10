Dans une révélation qui laisse les supporters de Tottenham imaginer ce qui aurait pu être, Rosenthal a raconté en détail comment il avait tenté de recruter un Ronaldo adolescent à White Hart Lane. Bien avant que l’icône portugaise ne devienne une superstar mondiale à Manchester United puis au Real Madrid, il avait repéré son talent explosif dès ses premières sorties avec le Sporting CP.

Évoquant cette erreur de recrutement historique, Rosenthal a déclaré à Flashscore : « J’ai vu Cristiano lors de son deuxième ou troisième match avec l’équipe première du Sporting, et j’ai immédiatement alerté Tottenham, mais ils n’ont pas donné suite. » Une occasion manquée de recruter celui qui est sans doute le plus grand joueur de l’histoire du football, une pilule difficile à avaler pour les supporters des Spurs, d’autant plus que le club se trouve désormais dans une position précaire, près du bas du classement. « J’avais déjà compris que la vitesse serait la clé du jeu. C’est pourquoi j’ai découvert des joueurs comme Samuel Eto’o, Cristiano Ronaldo, Vincent Kompany, Pierre-Emerick Aubameyang et bien d’autres, car je recherchais les meilleurs sprinteurs du football. »