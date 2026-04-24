Selon la BBC britannique, cet Anglais de 41 ans était surnommé « supply teacher », ce qui signifie en français « enseignant remplaçant ». Rétrospectivement, ce surnom s’est révélé tout à fait approprié.
Traduit par
Révélation tombée peu après son licenciement : les joueurs de Chelsea auraient collé un surnom peu flatteur à leur ex-entraîneur Liam Rosenior
Après une période fructueuse au Racing Strasbourg, club partenaire de Chelsea en France, Rosenior a été envoyé à Londres en janvier pour succéder à Enzo Maresca, tout juste limogé. Au sein de cet effectif de stars, il aurait toutefois souffert de problèmes d’autorité, comme l’indique le surnom qui lui aurait été attribué.
Si les premiers résultats étaient encourageants, le club londonien a ensuite plongé dans une crise profonde : sept défaites en huit matchs officiels, et surtout aucun but marqué lors des trois dernières sorties. Les Blues ont été éliminés de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain et sont tombés à la huitième place de la Premier League.
À Chelsea, qui prendra la relève de Liam Rosenior ?
Après la défaite 0-3 concédée mardi face à Brighton & Hove Albion, Chelsea a officialisé le limogeage de Rosenior. « Cette décision n'a pas été facile à prendre pour le club, mais les derniers résultats et performances n'ont pas été à la hauteur des exigences », a indiqué le club dans un communiqué.
Son contrat, qui courait jusqu’en 2032, devrait lui valoir une indemnité de départ de 28 millions d’euros. L’ancien coach des jeunes, Calum McFarlane (40 ans), assure l’intérim. Andoni Iraola, dont le contrat avec Bournemouth expire cet été, est le grand favori pour prendre la relève à titre permanent. Les noms de Cesc Fàbregas, Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Frank Lampard et José Mourinho ont aussi été cités.
Dimanche, Chelsea affrontera Leeds United en demi-finale de la FA Cup.