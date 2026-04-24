Après une période fructueuse au Racing Strasbourg, club partenaire de Chelsea en France, Rosenior a été envoyé à Londres en janvier pour succéder à Enzo Maresca, tout juste limogé. Au sein de cet effectif de stars, il aurait toutefois souffert de problèmes d’autorité, comme l’indique le surnom qui lui aurait été attribué.

Si les premiers résultats étaient encourageants, le club londonien a ensuite plongé dans une crise profonde : sept défaites en huit matchs officiels, et surtout aucun but marqué lors des trois dernières sorties. Les Blues ont été éliminés de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain et sont tombés à la huitième place de la Premier League.