BSR Agency
Traduit par
Révélation sur Reijnders ! Son père s’exprime sur son départ de Manchester City et les millions derrière son incroyable transfert en Arabie saoudite
Les raisons du transfert en Arabie saoudite
Tijjani Reijnders a bouclé un transfert retentissant de Manchester City vers le club de Saudi Pro League Al Qadsiah. Ce départ a surpris beaucoup de monde, surtout au vu du statut du joueur, international néerlandais entrant dans les meilleures années de sa carrière à 28 ans. Si un lucratif contrat de quatre ans, d'une valeur rapportée de 100 millions d'euros, a fait les gros titres, son père et conseiller d'affaires, Martin Reijnders, assure que l'histoire va bien au-delà de la seule question financière.
S'exprimant franchement devant la presse, Martin a reconnu que ce choix susciterait inévitablement le débat. Il a toutefois souligné qu'un mélange complexe d'exigences du club et de facteurs sportifs a finalement dicté le départ du milieu de terrain de l'Etihad Stadium.
- ANP
Le blocage lié à la valorisation
Selon Martin, des prétendants européens comme la Juventus, Newcastle United et l'Atlético de Madrid ont manifesté un intérêt concret après que Reijnders s'est montré de plus en plus mécontent de l'évolution de son rôle dans l'effectif sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Pourtant, le transfert s'est immédiatement heurté à un obstacle en raison de l'évaluation financière très élevée fixée par Manchester City.
« Tijjani ne pouvait tout simplement pas aller n'importe où », a révélé Martin, expliquant que City réclamait une indemnité de transfert importante qu'aucun club européen intéressé n'était disposé ou capable de payer. Seul Al Qadsiah avait la puissance financière nécessaire pour s'aligner sur ces montants élevés, poussant le joueur et son entourage à étudier sérieusement la proposition après l'avoir d'abord refusée à deux reprises.
L’ambition se heurte à la réalité financière
Au-delà des complications liées à l’indemnité de transfert, l’ambitieux projet sportif d’Al Qadsiah a contribué à faire pencher la décision finale. Le club s’est qualifié pour la Ligue des champions asiatique et a recruté de manière agressive des talents internationaux de tout premier plan afin de s’imposer comme une force dominante du football asiatique.
Si Martin a reconnu ouvertement que l’offre financière est tout simplement incroyable et qu’elle a joué un rôle, il a soutenu que l’argent n’est devenu décisif qu’au moment de trancher entre un rôle de remplaçant frustrant à City et du temps de jeu régulier, compétitif, dans un dispositif tactique conçu sur mesure. « L’argent n’est devenu un facteur que lorsqu’il ne restait plus que deux choix sportifs », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Tourner la page
Reijnders quitte Manchester après avoir laissé une empreinte tangible lors de son passage en Angleterre, marqué notamment par les sacres en FA Cup et en Carabao Cup durant la saison 2025-2026. Après avoir également représenté les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain tourne désormais toute son attention vers le Moyen-Orient.
Alors qu’Al Qadsiah cherche à faire sensation sur la scène continentale, Reijnders espère s’assurer un temps de jeu régulier et être le pilier de leur ambitieux projet. Ce transfert controversé referme un chapitre de sa carrière tout en ouvrant une nouvelle aventure lucrative et exigeante à l’étranger.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles