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Révélation : Sandro Tonali et Tottenham ont trouvé un accord sur le salaire hebdomadaire du joueur, tandis que la dernière offre des Spurs se rapproche enfin de la somme colossale réclamée par Newcastle pour son transfert
Les Spurs s'apprêtent à lancer une offre historique
Tottenham se montre de plus en plus confiant quant à la finalisation d’un accord pour Sandro Tonali, le club se rapprochant de l’évaluation élevée fixée par Newcastle United. Les Magpies sont restés fermes sur leur position, mais Sky SportItalie indique que les Spurs seraient désormais prêts à formuler une offre plus proche des 100 millions de livres réclamés.
Les Magpies avaient déjà rejeté une première offre de 80 millions de livres, mais la perspective d’une plus-value substantielle sur un joueur acquis 60 millions de livres à l’AC Milan en 2023 pourrait les faire fléchir. Le club londonien, dirigé par Roberto De Zerbi, a fait de Tonali sa priorité pour renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine saison de Premier League.
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Les conditions personnelles et la structure salariale ont été finalisées.
Bien que les discussions entre les deux clubs se poursuivent, l’accord concernant le joueur est déjà acté. Tonali a accepté un contrat de six ans au Tottenham Hotspur Stadium, qui lui octroiera un salaire hebdomadaire de 275 000 £.
L’accord inclut également des frais annexes substantiels, l’agence GR Sports devant percevoir une commission de 10 % sur le montant final du transfert. Cet investissement considérable traduit la volonté de De Zerbi de s’entourer de son compatriote, le manager entretenant, semble-t-il, des relations étroites avec l’agent de Tonali, Giuseppe Riso.
Manchester City entre dans la course
La piste menant au milieu de terrain Sandro Tonali s’avère désormais plus ardue pour Tottenham. Manchester City est officiellement entré dans la course : le nouvel entraîneur Enzo Maresca veut renforcer un effectif doublement couronné en FA Cup et en Coupe de la Ligue. D’après Chronicle Live, les Citizens sont des prétendants sérieux et envisagent Tonali comme successeur à long terme de Bernardo Silva, fraîchement parti au Real Madrid, ou comme alternative de poids à Rodri.
La puissance financière de City est bien connue : après avoir déjà déboursé 116 millions de livres pour Elliot Anderson cet été, le club peut aisément surenchérir sur toute offre des Spurs. Tonali est dans le viseur de l’Etihad depuis l’ère Guardiola, et la perspective de jouer pour ce géant de la Premier League pourrait bien faire craquer l’Italien.
- AFP
La position de Riso et de Newcastle concernant un départ
L'agent de Tonali n'a jamais caché la possibilité d'un départ. Interrogé en mars au sujet d'un transfert vers un grand club européen, Riso avait déclaré : « L'objectif, dès son arrivée en Angleterre, était de le propulser au rang de star. Je pense qu’il est l’un des footballeurs italiens les plus valorisés au monde. Ce transfert a pu se concrétiser parce qu’un club comme Newcastle, disposant de ressources financières illimitées, avait décidé d’investir dans Sandro. Nous avons envisagé l’idée de le faire évoluer dans un championnat de plus haut niveau. »
David Hopkinson, directeur général de Newcastle, a également abordé la possibilité de départs de joueurs cadres en début d’année. Il a déclaré : « Nous réfléchissons à ce que les joueurs pourraient ou non vouloir faire cet été. Mais si un scénario similaire à celui d’Isak se présente à nouveau, tout joueur sous contrat partira selon nos conditions et nous tirerons le meilleur parti de l’opportunité que cela pourrait représenter pour le club. »