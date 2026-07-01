Tottenham se montre de plus en plus confiant quant à la finalisation d’un accord pour Sandro Tonali, le club se rapprochant de l’évaluation élevée fixée par Newcastle United. Les Magpies sont restés fermes sur leur position, mais Sky SportItalie indique que les Spurs seraient désormais prêts à formuler une offre plus proche des 100 millions de livres réclamés.

Les Magpies avaient déjà rejeté une première offre de 80 millions de livres, mais la perspective d’une plus-value substantielle sur un joueur acquis 60 millions de livres à l’AC Milan en 2023 pourrait les faire fléchir. Le club londonien, dirigé par Roberto De Zerbi, a fait de Tonali sa priorité pour renforcer son milieu de terrain en vue de la prochaine saison de Premier League.



