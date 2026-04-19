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Révélation : quand Romelu Lukaku mettra-t-il fin à son exil à Naples ? Et quelle sanction l'ancien attaquant de Manchester United risque-t-il alors que l'on évoque une suspension ?
La date du retour de Lukaku est désormais connue.
Selon le Corriere dello Sport, Lukaku a fait savoir, par l’intermédiaire de son agent, qu’il regagnerait le centre d’entraînement de Castel Volturno, à Naples, dès lundi. Cette décision met fin à un bras de fer qui durait depuis un mois, soit depuis que l’attaquant n’a pas réintégré le groupe après la trêve internationale de mars. L’ancien avant-centre de Manchester United et de Chelsea n’a pas encore eu d’entretien en face à face avec l’entraîneur Antonio Conte depuis la victoire 1-0 contre Cagliari, le 20 mars.
Ce retour survient à un moment crucial pour les Partenopei, qui ne disposent plus que de cinq matches pour atteindre leurs objectifs dans la saison 2025-2026 de Serie A. Si l’attaquant se dit prêt à réintégrer le groupe, sa saison reste jusqu’ici une immense déception. Une grave blessure aux ischio-jambiers, subie dès la préparation estivale, l’a limité à 64 minutes de jeu en sept apparitions en tant que remplaçant. Son indisponibilité a contraint Conte à chercher des solutions pour une attaque qui peine à retrouver la domination de la saison dernière.
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Amendes et sanctions disciplinaires
La direction du Napoli n’a pas toléré la désobéissance de Lukaku et a immédiatement annoncé une amende, le joueur ayant séjourné en Belgique sans autorisation. La tension a culminé lorsque l’attaquant a préféré consulter un médecin indépendant pour soigner son problème au fléchisseur de la hanche plutôt que de passer par le staff médical du club. Ce manque de confiance perçu a entraîné une rupture publique : le club a publié un communiqué promettant de décider si le joueur pourra continuer à s’entraîner avec l’équipe pour une durée indéterminée.
Le directeur sportif Giovanni Manna a annoncé sans détour les sanctions disciplinaires qui attendent l’attaquant de 32 ans. Avant la rencontre face à l’AC Milan, il a exprimé la frustration du club : « Nous sommes mécontents de cette situation. L’intégrité, le respect et la valeur du groupe priment sur tout le reste. En parler maintenant est superflu, car Romelu n’est pas là. Il travaille en Belgique. Je pense et j’espère qu’il reviendra d’ici une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences. » La fermeté du dirigeant laisse entendre que, même en cas de retour sur la pelouse, l’attaquant restera sous surveillance au stade Diego Armando Maradona.
La loyauté de Conte mise à rude épreuve
Cette situation place Antonio Conte dans une position délicate, d’autant plus qu’il avait été l’artisan principal du transfert de Lukaku à Naples, en provenance de Chelsea, pour un montant de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling / 35 millions de dollars). Malgré le soutien de certains coéquipiers ayant souligné le poids émotionnel de ses pertes personnelles, les plans tactiques de l’entraîneur ont souffert de l’absence de l’attaquant. Avec un seul but marqué en championnat cette saison, le statut d’intouchable dont Lukaku jouissait sous Conte semble désormais volatilisé.
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Dernière ligne droite pour les places en Ligue des champions
Alors que Lukaku se prépare à retrouver Conte et Manna, Naples doit rester concentré sur le terrain. Le club occupe actuellement la deuxième place du classement de la Serie A, à 12 points de l’Inter, leader du championnat. Même si un retour en force pour le titre reste mathématiquement possible, l’objectif principal est d’assurer une place en Ligue des champions et de repousser la remontée tardive de l’AC Milan. Le club s’est parfaitement adapté à l’absence de Lukaku, confiant récemment à Giovane, recruté en janvier, le rôle de fer de lance de l’attaque.
Reste à savoir s’il prendra effectivement part aux cinq dernières journées. Alors que certaines rumeurs évoquent encore son exclusion jusqu’à la fin de la saison, les prochains jours d’entraînement s’annoncent décisifs : ils diront si l’attaquant peut sauver son aventure napolitaine ou si un départ est déjà acté cet été. Pour l’heure, le club privilégie une réintégration professionnelle, mais les sanctions annoncées par la direction laissent entendre que l’épisode n’est pas clos.