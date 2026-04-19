Révélation : quand Romelu Lukaku mettra-t-il fin à son exil à Naples ? Et quelle sanction l'ancien attaquant de Manchester United risque-t-il alors que l'on évoque une suspension ?

Selon le Corriere dello Sport, Lukaku a fait savoir, par l’intermédiaire de son agent, qu’il regagnerait le centre d’entraînement de Castel Volturno, à Naples, dès lundi. Cette décision met fin à un bras de fer qui durait depuis un mois, soit depuis que l’attaquant n’a pas réintégré le groupe après la trêve internationale de mars. L’ancien avant-centre de Manchester United et de Chelsea n’a pas encore eu d’entretien en face à face avec l’entraîneur Antonio Conte depuis la victoire 1-0 contre Cagliari, le 20 mars.

Ce retour survient à un moment crucial pour les Partenopei, qui ne disposent plus que de cinq matches pour atteindre leurs objectifs dans la saison 2025-2026 de Serie A. Si l’attaquant se dit prêt à réintégrer le groupe, sa saison reste jusqu’ici une immense déception. Une grave blessure aux ischio-jambiers, subie dès la préparation estivale, l’a limité à 64 minutes de jeu en sept apparitions en tant que remplaçant. Son indisponibilité a contraint Conte à chercher des solutions pour une attaque qui peine à retrouver la domination de la saison dernière.







