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Révélation : quand Pep Guardiola se prononcera-t-il sur son avenir à Manchester City alors que les rumeurs concernant son départ s'intensifient ?
La pression monte pour qu'une décision soit prise
Bien que son contrat court jusqu'en juin 2027, l'entraîneur de 55 ans n'a pas encore confirmé s'il allait aller jusqu'au bout de son contrat ou s'il allait partir cet été. Alors que les premières informations laissaient entendre qu'il pourrait profiter de la trêve internationale de mars pour réfléchir, *The Telegraph* croit savoir que Guardiola souhaite attendre la fin de la saison, en mai, pour analyser la situation de l'équipe et faire le point sur son état d'esprit avant de s'engager pour une nouvelle saison. Si certaines informations indiquent que City aurait officiellement interrogé Guardiola sur ses projets avant le prochain mercato, il semblerait également que le club n'ait pas l'intention de lui mettre la pression. Il entretient avec le Catalan une relation fondée sur une confiance absolue, ce qui signifie qu'il ne le pressera pas de donner une réponse, mais le silence devient assourdissant.
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Les cibles de transfert attendent des nouvelles
L'incertitude qui règne sur le banc commence déjà à faire des vagues au sein du service des recrutements de City. Le directeur sportif Hugo Viana dirige la stratégie de transfert du club, mais il constate que la situation au poste d'entraîneur reste une préoccupation majeure pour les recrues potentielles. Les principales cibles hésiteraient à signer sans savoir si l'homme qui a remporté 16 trophées à Manchester sera toujours là pour les diriger la saison prochaine.
Les nouvelles recrues ne sont pas les seules concernées : l'avenir de l'effectif actuel est également incertain. Le capitaine Bernardo Silva devrait quitter le club à l'expiration de son contrat cet été, et une refonte plus large pourrait être envisagée. En l'absence de réponse claire de la part de Guardiola, le club fait face à un été compliqué en matière de planification, qui devra également tenir compte de la Coupe du monde à venir et d'un éventuel changement de philosophie tactique si un nouvel entraîneur est nommé.
La nostalgie alimente les rumeurs de départ
Les exigences physiques et mentales de près d’une décennie passée à l’Etihad Stadium pèsent manifestement lourdement sur l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Ses récentes déclarations n’ont fait qu’alimenter les rumeurs d’un départ imminent, Pep Guardiola adoptant un ton visiblement contemplatif lorsqu’il évoque les aspects de son métier qu’il aura du mal à laisser derrière lui.
S'adressant à TNT Sports avant le choc contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Catalan semblait s'adresser à un entraîneur se préparant à faire ses adieux, alors qu'il évoquait avec franchise les grandes soirées européennes qui lui manqueront : « Ces matchs, bien sûr qu'ils me manqueront, j'ai un amour incroyable pour cet endroit. Les Madrilènes ne s’y attendent pas, mais j’ai beaucoup de respect pour cette institution. » Il a ajouté : « Ne plus aller au Camp Nou me manquera, le Bayern de Munich me manquera… Ces soirées me manqueront parce qu’elles sont si spéciales. » Cette nostalgie s’étendait également au championnat national. « Selhurst Park me manquera aussi, j’adore cet endroit », a-t-il expliqué. « La Premier League, ces stades… Goodison Park – ces stades sont l’une des raisons pour lesquelles j’adore l’Angleterre. La FA Cup ! Contre des équipes de League One… J’aime beaucoup ça ! Mais un jour, ce sera fini, n’est-ce pas ? »
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Recherche de successeurs potentiels
Si City espère toujours que son entraîneur restera à long terme, des plans d'urgence sont déjà en place. Le club suivrait de près plusieurs grands noms en prévision d'un éventuel départ. L'ancien assistant Enzo Maresca figure en bonne place sur la liste des candidats, aux côtés de l'ancien capitaine de City Vincent Kompany et de Xabi Alonso, qui a joué sous les ordres de Guardiola lors de son passage au Bayern de Munich.
Pour l'instant, l'attention reste tournée vers le terrain, alors que City vise les titres nationaux. Le club compte neuf points de retard sur Arsenal dans la course au titre, mais a déjà remporté la Carabao Cup en battant les hommes de Mikel Arteta en finale. Avec un quart de finale de FA Cup contre Liverpool à l'horizon, Guardiola est déterminé à maintenir ses joueurs concentrés sur la tâche à accomplir. Cependant, jusqu'au coup de sifflet final en mai, la question de savoir qui dirigera Man City la saison prochaine continuera de planer sur l'Etihad.