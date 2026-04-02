Révélation : quand Pep Guardiola se prononcera-t-il sur son avenir à Manchester City alors que les rumeurs concernant son départ s'intensifient ?

L'incertitude qui règne sur le banc commence déjà à faire des vagues au sein du service des recrutements de City. Le directeur sportif Hugo Viana dirige la stratégie de transfert du club, mais il constate que la situation au poste d'entraîneur reste une préoccupation majeure pour les recrues potentielles. Les principales cibles hésiteraient à signer sans savoir si l'homme qui a remporté 16 trophées à Manchester sera toujours là pour les diriger la saison prochaine.

Les nouvelles recrues ne sont pas les seules concernées : l'avenir de l'effectif actuel est également incertain. Le capitaine Bernardo Silva devrait quitter le club à l'expiration de son contrat cet été, et une refonte plus large pourrait être envisagée. En l'absence de réponse claire de la part de Guardiola, le club fait face à un été compliqué en matière de planification, qui devra également tenir compte de la Coupe du monde à venir et d'un éventuel changement de philosophie tactique si un nouvel entraîneur est nommé.