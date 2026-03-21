Révélation : quand JJ Gabriel pourrait faire ses débuts avec l'équipe première de Manchester United, son premier match ayant été reporté en raison des règles de la Premier League

Interrogé au sujet de Gabriel, l'actuel entraîneur de Manchester United, Carrick, a clairement indiqué qu'il estimait que l'adolescent avait un énorme potentiel. « JJ se débrouille vraiment bien. Nous avons de très bons jeunes joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les plus jeunes [en équipe première] autant que possible », a-t-il déclaré aux journalistes au début du mois.

« Nous essayons toujours de donner cette opportunité aux joueurs de venir s’entraîner et de se faire une idée. JJ est un grand talent, c’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les U18. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais la patience est importante pour gérer tout ce qui va avec et pour l’accompagner dans son développement, comme nous le faisons avec tous les autres jeunes joueurs, et choisir le bon moment pour lui faire monter en grade. Ce qu’il a montré à l’entraînement, il l’a bien fait, comme on pouvait s’y attendre, et c’est une bonne chose que les jeunes joueurs intègrent notre équipe. »