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Révélation : quand JJ Gabriel pourrait faire ses débuts avec l'équipe première de Manchester United, son premier match ayant été reporté en raison des règles de la Premier League
La prochaine superstar de Manchester United ?
Manchester United est réputé dans le monde entier pour intégrer des talents issus de son propre centre de formation au sein de l'équipe première ; des joueurs tels que George Best, Sir Bobby Charlton, David Beckham, Ryan Giggs et Paul Scholes font tous partie d'une longue liste de produits du centre de formation qui sont devenus des stars mondiales. Gabriel semble être la dernière pépite du centre de formation à avoir un avenir très prometteur devant lui et a déjà fait sensation grâce à ses brillantes performances avec les moins de 18 ans. Le jeune joueur de 15 ans a marqué 20 buts en 22 matchs cette saison, ce qui lui a valu la reconnaissance de Marcus Rashford et les éloges de Bryan Mbeumo.
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Quand Gabriel pourrait-il faire ses débuts avec Manchester United ?
Gabriel n'a pas pu faire ses débuts avec Manchester United cette saison, car le règlement de la Premier League stipule que les joueurs doivent avoir 15 ans au 31 août de la saison en question pour être autorisés à jouer. Le jeune joueur de Manchester United n'a fêté ses 15 ans qu'en octobre, ce qui signifie qu'il a manqué de peu cette date limite. Cependant, il devrait faire ses débuts avec Manchester United lors de la tournée de pré-saison du club cet été. Selon The Sun, Gabriel pourrait bénéficier d'un parcours accéléré cet été et faire partie des jeunes joueurs sélectionnés pour la tournée du club. Manchester United pourrait également se tourner vers ses jeunes, car de nombreux joueurs de l'équipe première risquent de revenir tardivement après l'été en raison de leur participation à la Coupe du monde 2026. Les joueurs qui passeront la phase de groupes pourraient ne pas revenir au club avant début août, soit quelques semaines seulement avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, le 22 août.
Qu'a dit Carrick à propos de Gabriel ?
Interrogé au sujet de Gabriel, l'actuel entraîneur de Manchester United, Carrick, a clairement indiqué qu'il estimait que l'adolescent avait un énorme potentiel. « JJ se débrouille vraiment bien. Nous avons de très bons jeunes joueurs au centre de formation et nous essayons de faire monter les plus jeunes [en équipe première] autant que possible », a-t-il déclaré aux journalistes au début du mois.
« Nous essayons toujours de donner cette opportunité aux joueurs de venir s’entraîner et de se faire une idée. JJ est un grand talent, c’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les U18. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais la patience est importante pour gérer tout ce qui va avec et pour l’accompagner dans son développement, comme nous le faisons avec tous les autres jeunes joueurs, et choisir le bon moment pour lui faire monter en grade. Ce qu’il a montré à l’entraînement, il l’a bien fait, comme on pouvait s’y attendre, et c’est une bonne chose que les jeunes joueurs intègrent notre équipe. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Gabriel ?
Les supporters de Manchester United suivront avec impatience les progrès de Gabriel au cours des prochains mois et espéreront que l'équipe de Carrick terminera la saison en beauté. Grâce à leur match nul contre Bournemouth lors de la dernière journée, les Red Devils sont en bonne position pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Manchester United occupe la troisième place, avec quatre points d'avance sur Aston Villa, qui compte un match en moins, et six points d'avance sur Liverpool, cinquième au classement.
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