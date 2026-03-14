AFP
Traduit par
Révélation : pourquoi le grand choc de Premier League entre Arsenal et Everton, ainsi que le match Chelsea-Newcastle, débuteront TOUS LES DEUX à 17 h 30 aujourd'hui
Un remaniement majeur du programme du samedi
Les supporters habitués aux horaires de coup d'envoi échelonnés traditionnels vont avoir une surprise cet après-midi. Dans une décision inhabituelle, la Premier League a purement et simplement supprimé le créneau de 12h30, choisissant plutôt de regrouper deux rencontres phares simultanément dans la tranche horaire du soir. Le match décisif d'Arsenal contre Everton et la confrontation entre Chelsea et Newcastle United débuteront tous deux à 17h30 GMT.
Ce remaniement logistique est une conséquence directe du calendrier européen surchargé. Plusieurs clubs anglais étant bien avancés dans les phases à élimination directe des compétitions continentales, la ligue a été contrainte de privilégier les temps de récupération plutôt que le flux de diffusion habituel. Cela signifie que les supporters devront attendre la fin du black-out de 15h00 pour avoir un premier aperçu de l'action de haut niveau aujourd'hui.
- Getty Images Sport
Protéger les joueurs
Ce casse-tête logistique a été principalement provoqué par les exploits d'Arsenal en Ligue des champions. L'équipe de Mikel Arteta s'est rendue en Allemagne mercredi pour un match éprouvant qui s'est soldé par un match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen. Conformément aux directives de la Premier League visant à protéger le bien-être des joueurs, les Gunners ont besoin d'une période de récupération d'au moins 72 heures entre deux rencontres.
Le report du match contre Everton au samedi soir permet de respecter ce délai. Si le match d'Arsenal avait été maintenu à sa date initiale du dimanche, le délai aurait été trop court compte tenu des engagements du club en milieu de semaine, obligeant les responsables à caser le match dans la dernière tranche horaire du samedi, aux côtés du match contre Chelsea déjà programmé.
Les répercussions de la gloire européenne
La volonté de tenir compte des engagements européens a également bouleversé les plans de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola, qui a affronté le Real Madrid mercredi soir, affrontera West Ham samedi à 20 h.
Avec neuf clubs anglais encore en lice dans diverses compétitions européennes, ces casse-têtes de programmation deviennent de plus en plus courants. En repoussant les matchs nationaux de premier plan plus tard dans la journée, la ligue s'assure que les équipes représentant la Premier League sur la scène européenne ne soient pas injustement désavantagées par un manque de repos, même si cela perturbe les habitudes de visionnage traditionnelles des supporters à la maison.
- Getty Images Sport
La lutte pour les quatre premières places de la Premier League reste acharnée
À neuf journées de la fin de la saison de Premier League, les prochains matchs s'annoncent décisifs pour les équipes en lice pour le titre, ainsi que pour les quatre premières places. Arsenal occupe actuellement la tête du classement avec sept points d'avance sur Manchester City, tandis que Manchester United, Aston Villa, Chelsea et Liverpool se disputent toujours une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.
Publicité