Révélation : pourquoi le grand choc de Premier League entre Arsenal et Everton, ainsi que le match Chelsea-Newcastle, débuteront TOUS LES DEUX à 17 h 30 aujourd'hui

Les supporters habitués aux horaires de coup d'envoi échelonnés traditionnels vont avoir une surprise cet après-midi. Dans une décision inhabituelle, la Premier League a purement et simplement supprimé le créneau de 12h30, choisissant plutôt de regrouper deux rencontres phares simultanément dans la tranche horaire du soir. Le match décisif d'Arsenal contre Everton et la confrontation entre Chelsea et Newcastle United débuteront tous deux à 17h30 GMT.

Ce remaniement logistique est une conséquence directe du calendrier européen surchargé. Plusieurs clubs anglais étant bien avancés dans les phases à élimination directe des compétitions continentales, la ligue a été contrainte de privilégier les temps de récupération plutôt que le flux de diffusion habituel. Cela signifie que les supporters devront attendre la fin du black-out de 15h00 pour avoir un premier aperçu de l'action de haut niveau aujourd'hui.