Getty Images
Traduit par
Révélation : où Lionel Messi s'est rendu au lieu de rejoindre l'équipe d'Argentine pour le défilé en bus à toit ouvert, après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne
Un retour discret à Rosario
Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Messi a atterri à l’aéroport international de Rosario tôt mardi matin. Après avoir pris un jet privé depuis Miami, le joueur de 39 ans a été conduit dans un véhicule aux vitres teintées jusqu’à sa résidence familiale, située dans le quartier huppé de Fisherton. Il a délibérément évité les supporters qui s’étaient rassemblés pour l’accueillir aux petites heures du matin.
De leur côté, la plupart des autres joueurs de l’équipe d’Argentine sont rentrés à Buenos Aires lundi après-midi. Ils ont été accueillis par une foule en liesse près de l’aéroport international d’Ezeiza, et des milliers de supporters ont suivi leur défilé en bus à toit ouvert jusqu’au centre d’entraînement de l’équipe nationale, malgré la défaite concédée de justesse face à l’Espagne à New Jersey.
- Getty Images
Gérer une rupture amoureuse
La décision de ne pas organiser de célébrations d’envergure témoigne du choc émotionnel profond provoqué par la défaite de dimanche au MetLife Stadium. Messi, qui avait fondu en larmes après le coup de sifflet final, s’est adressé lundi à ses abonnés sur Instagram pour exprimer ses sentiments. « La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser », a-t-il écrit.
Il a toutefois exhorté tout le monde à se concentrer sur les aspects positifs : « Sur les bons moments : ces matchs que nous avons renversés en donnant tout et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires, le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis d’être, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde. »
Un avenir international incertain
Alors que la poussière retombe après la finale, d’intenses spéculations agitent les esprits quant à savoir si Messi continuera à représenter l’Argentine. L’attaquant ne s’est pas encore exprimé publiquement sur la poursuite de sa carrière internationale sous les ordres de Lionel Scaloni. Il est largement admis que le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada sera sa sixième et dernière participation à la Coupe du monde.
Ces dernières années, l’attaquant a brillé avec l’Albiceleste, s’adjugeant la Copa América 2021 et 2024, la Finalissima 2022, ainsi que le sacre mondial au Qatar. Si son avenir reste à écrire, il devrait pour l’instant se consacrer au repos en famille, loin des projecteurs.
- Getty
Quelle sera la prochaine étape pour Messi ?
Messi va passer les prochains jours à se reposer à Rosario avant de reprendre ses obligations avec son club. L'Inter Miami a des matchs à disputer aux États-Unis, et il rejoindra bientôt les entraînements de l'équipe. Sur la scène internationale, l'Argentine a deux fenêtres prévues pour des matchs amicaux plus tard en 2026, ce qui pourrait être l'occasion pour lui de faire ses adieux définitifs.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles