Révélation : où Lionel Messi s'est rendu au lieu de rejoindre l'équipe d'Argentine pour le défilé en bus à toit ouvert, après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Messi a atterri à l’aéroport international de Rosario tôt mardi matin. Après avoir pris un jet privé depuis Miami, le joueur de 39 ans a été conduit dans un véhicule aux vitres teintées jusqu’à sa résidence familiale, située dans le quartier huppé de Fisherton. Il a délibérément évité les supporters qui s’étaient rassemblés pour l’accueillir aux petites heures du matin.

De leur côté, la plupart des autres joueurs de l’équipe d’Argentine sont rentrés à Buenos Aires lundi après-midi. Ils ont été accueillis par une foule en liesse près de l’aéroport international d’Ezeiza, et des milliers de supporters ont suivi leur défilé en bus à toit ouvert jusqu’au centre d’entraînement de l’équipe nationale, malgré la défaite concédée de justesse face à l’Espagne à New Jersey.