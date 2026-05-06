Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : Neymar devrait bientôt annoncer sa décision concernant un transfert en MLS. La star brésilienne pourrait retrouver Lionel Messi à l’Inter Miami, mais un départ pour Cincinnati est également évoqué
Le parcours de Neymar vers le rêve américain
De retour au Brésil sous les couleurs de Santos, Neymar, 34 ans, devrait bientôt chercher un dernier défi à l’étranger. La MLS, devenue refuge pour les stars mondiales, est souvent citée comme sa prochaine étape, à l’image du parcours de ses amis en Floride. Mais aucune décision ne sera officialisée tant que la situation internationale ne se sera pas clarifiée.
Selon le journaliste Ben Jacobs, les principaux obstacles à un départ sont d’ordre physique et calendaire. « Un accord entre Cincinnati et Neymar pourrait se dessiner si le joueur reste en forme », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission talkSPORT « The S Word ». « Neymar n’annoncera rien avant la fin de la Coupe du monde, et encore faut-il qu’il soit d’abord sélectionné. »
- AFP
L'Inter Miami et le coup de théâtre de Cincinnati
Alors que le monde du football attendait depuis longtemps de voir Neymar rejoindre la « réunion du Barça » à l’Inter Miami aux côtés de Messi et Suárez, Cincinnati s’est imposé comme un concurrent sérieux. Un transfert chez ces rivaux de la Conférence Est constituerait une véritable déclaration d’intention pour le club de l’Ohio, désireux de rivaliser avec l’attrait des stars de Miami.
L’attaquant brésilien, auteur du transfert le plus cher de l’histoire (222 M€) lors de son arrivée au PSG en 2017, a connu de nombreuses blessures ces dernières années. Tout club de MLS intéressé le scruterait donc attentivement lors de la prochaine Coupe du monde avant de s’engager sur un contrat de joueur désigné.
Selon nos informations, Mohamed Salah et Casemiro figureraient également sur les tablettes de la MLS.
Neymar n'est pas la seule grande star actuellement courtisée par les clubs américains. Mohamed Salah, qui a déjà confirmé son intention de quitter Liverpool cet été après neuf années couronnées de succès à Anfield, est une cible prioritaire. Le San Diego FC, dirigé par son propriétaire anglo-égyptien Sir Mohamed Mansour, fait partie des clubs qui suivent de très près cet attaquant prolifique.
À propos de Salah, Jacobs a ajouté : « Salah est le gros poisson, car tout le monde en MLS a minimisé l’affaire. J’ai parlé à Sir Mohamed Mansour, le propriétaire de San Diego, et n’oublions pas qu’il est anglo-égyptien... Malgré les difficultés, il continue de pousser, donc le duo Salah-San Diego est à surveiller. » Autre cador susceptible de traverser l’Atlantique : le milieu de terrain de Manchester United Casemiro, qui devrait quitter Old Trafford ; l’Inter Miami et le LA Galaxy suivent de près le vétéran brésilien.
- Getty Images Sport
L'avenir de Lewandowski prend une nouvelle tournure
Si la MLS est convaincue de pouvoir attirer plusieurs grands noms, elle risque de passer à côté de Robert Lewandowski, l’attaquant du FC Barcelone. L’international polonais était annoncé avec insistance au Chicago Fire, mais les dernières informations indiquent qu’il pourrait finalement s’exiler sur un autre continent pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière après quatre saisons en Catalogne.
« Pour Lewandowski, j’ai l’impression que l’intérêt de la MLS s’est un peu refroidi et qu’il est désormais plus probable qu’il parte en Arabie saoudite. Il faut donc attendre de voir comment la situation évolue », note Jacobs. Même en cas de déception sur ce dossier, l’arrivée de joueurs comme Casemiro, et peut-être Neymar, indique que la MLS s’apprête à vivre sa plus grande campagne de recrutement depuis l’arrivée de Messi en 2023.