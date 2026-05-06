De retour au Brésil sous les couleurs de Santos, Neymar, 34 ans, devrait bientôt chercher un dernier défi à l’étranger. La MLS, devenue refuge pour les stars mondiales, est souvent citée comme sa prochaine étape, à l’image du parcours de ses amis en Floride. Mais aucune décision ne sera officialisée tant que la situation internationale ne se sera pas clarifiée.

Selon le journaliste Ben Jacobs, les principaux obstacles à un départ sont d’ordre physique et calendaire. « Un accord entre Cincinnati et Neymar pourrait se dessiner si le joueur reste en forme », a-t-il expliqué sur le plateau de l’émission talkSPORT « The S Word ». « Neymar n’annoncera rien avant la fin de la Coupe du monde, et encore faut-il qu’il soit d’abord sélectionné. »