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Révélation : Manchester United a supprimé la clause du contrat de Casemiro qui lui aurait garanti une saison supplémentaire
Renonciation à la clause de reconduction automatique
Selon le Manchester Evening News, le contrat initial du milieu de terrain chevronné prévoyait une prolongation d’un an à Old Trafford s’il disputait 35 matches de Premier League cette saison. Bien qu’âgé de 34 ans, l’ancienne star du Real Madrid a continué à occuper une place de choix dans le onze de départ et était, d’un point de vue statistique, en bonne voie pour atteindre cet objectif avant la fin de la saison. À la suite de discussions de haut niveau en janvier, les deux parties ont décidé de résilier l'accord. Cette décision a coïncidé avec la confirmation officielle du départ de Casemiro à la fin de la saison, garantissant ainsi que Manchester United ne serait pas lié à la cinquième année de son contrat de 350 000 £ par semaine et laissant au joueur une totale liberté quant à sa future destination.
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Éliminer toute conséquence
Cet accord mutuel signifie que Casemiro est autorisé à débuter tous les matchs restants sans aucune conséquence en dehors du terrain. Cela élimine la pression liée à la gestion de son temps de jeu pour des raisons purement financières. Michael Carrick, qui a pris les rênes en janvier, s'est fortement appuyé sur l'expérience du Brésilien, qui a été titularisé à 28 reprises lors de ses 29 apparitions en Premier League. En supprimant cette clause, la direction a évité un scénario où elle aurait pu demander à Carrick de laisser le milieu de terrain sur le banc pour éviter le déclenchement automatique, permettant ainsi à l'entraîneur de sélectionner son onze de départ le plus solide alors que United vise une fin de saison en force.
Pas de revirement malgré la pression des supporters
Alors que certains supporters ont appelé à un réexamen de la situation suite à la récente remontée de forme du Brésilien, le club reste déterminé à procéder à une refonte complète de son milieu de terrain. Les dirigeants ont informé le joueur que son contrat ne serait pas renouvelé, ce qui a conduit Casemiro à demander que ses projets de départ soient rendus publics afin de lui permettre de faire ses adieux comme il se doit. La direction estime qu'un regain d'énergie est nécessaire au cœur du jeu pour faire avancer le projet. Les Red Devils auraient dressé une liste de joueurs qu'ils souhaitent recruter lors du mercato estival, parmi lesquels figurent le milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba et la révélation de Nottingham Forest, Elliot Anderson.
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Et maintenant ?
Même s'il se concentre pour l'instant sur la fin de saison avec Manchester United, la destination de Casemiro restera un sujet de débat jusqu'à la fin de la saison. Son nom continue d'être associé à des transferts vers l'Arabie saoudite et les États-Unis, mais le club italien de l'Inter serait également intéressé par son recrutement.
Casemiro est actuellement avec l'équipe nationale brésilienne et devrait être aligné lorsque son pays affrontera la France et la Croatie pendant la trêve internationale. Après cela, le milieu de terrain reprendra du service avec Man Utd en Premier League contre Leeds United.