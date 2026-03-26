Révélation : Manchester United a supprimé la clause du contrat de Casemiro qui lui aurait garanti une saison supplémentaire

Même s'il se concentre pour l'instant sur la fin de saison avec Manchester United, la destination de Casemiro restera un sujet de débat jusqu'à la fin de la saison. Son nom continue d'être associé à des transferts vers l'Arabie saoudite et les États-Unis, mais le club italien de l'Inter serait également intéressé par son recrutement.

Casemiro est actuellement avec l'équipe nationale brésilienne et devrait être aligné lorsque son pays affrontera la France et la Croatie pendant la trêve internationale. Après cela, le milieu de terrain reprendra du service avec Man Utd en Premier League contre Leeds United.