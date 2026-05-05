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Révélation : malgré ses performances décevantes, Chelsea peut encore se qualifier pour la Ligue des champions, à condition d’obtenir un précieux coup de main d’Aston Villa
Comment Chelsea conserve un mince espoir en Ligue des champions
Lundi soir, Chelsea a été battu 3-0 à domicile par Nottingham Forest et pointe désormais à la neuvième place de la Premier League. À trois journées de la fin, les Blues comptent dix points de retard sur le top 5 et ne peuvent plus se qualifier directement via le classement. Il leur reste toutefois une option, très complexe, pour atteindre la plus grande compétition européenne : terminer sixième et espérer une combinaison précise de résultats dans d’autres championnats.
Dans le cadre du système des « places de performance européenne » de l’UEFA, les ligues affichant les meilleures performances collectives peuvent se voir attribuer un billet supplémentaire pour la Ligue des champions. Concrètement, le 6^e d’Angleterre pourrait donc être repêché si le vainqueur de la Ligue Europa termine déjà dans le top 5 de la Premier League.
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Aston Villa détient la clé
Les espoirs de Chelsea reposent désormais sur Unai Emery et Aston Villa. Le club des Midlands est toujours en lice pour remporter l’Europa League tout en occupant confortablement une place parmi les cinq premiers de la Premier League. Si Villa remporte la compétition et termine également parmi les cinq premiers du championnat, sa qualification pour la Ligue des champions via l’Europa League ferait passer la place de qualification supplémentaire au classement général. Cela permettrait à l’équipe terminant sixième d’accéder à la Ligue des champions.
Reste que les Villans doivent d’abord effacer un retard d’un but au match retour des demi-finales contre Nottingham Forest, puis, le cas échéant, disputer la finale face à Fribourg ou Braga.
McFarlane affirme que Chelsea reste motivé
L’entraîneur par intérim Calum McFarlane refuse de se perdre en calculs mathématiques et exige que son groupe se concentre sur un seul objectif : terminer la saison en beauté. Le technicien insiste : sa priorité immédiate est d’élever le niveau de performance, non d’épuiser les scénarios théoriques.
« Oui, je connais bien ce groupe », a-t-il déclaré à Football London. « Je les connais depuis longtemps, ils sont motivés et veulent ce qu’il y a de mieux pour eux-mêmes comme pour le club. Nous allons donc tout faire pour gagner chaque match jusqu’à la fin de la saison.
Pour l’instant, nous nous concentrons sur l’entraînement de demain, l’analyse du match, l’identification des raisons de la défaite et la montée en puissance pour affronter Liverpool dans cinq jours. Je ne m’attarde pas sur le tableau d’ensemble ni sur les raisons ; je vis l’instant présent et je veux le saisir. »
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Pour se qualifier, Chelsea doit remporter sa rencontre et compter sur un résultat favorable ailleurs.
Même si Villa se montre à la hauteur en Europe, Chelsea doit d’abord remonter au classement. Les Blues comptent quatre points de retard sur Bournemouth, sixième, tandis que Brentford et Brighton les devancent également. La course est extrêmement serrée, et Everton, Fulham ainsi que Sunderland restent à portée de main, laissant à Chelsea une marge d’erreur quasi nulle pour le sprint final. Les Blues doivent donc grignoter plusieurs places au classement et espérer un coup de pouce d’Aston Villa sur la scène européenne pour maintenir en vie leur rêve improbable de Ligue des champions.
Les Londoniens recevront Liverpool et Tottenham, puis se rendront à Sunderland lors des trois dernières journées de Premier League, avant de disputer la finale de la FA Cup face à Manchester City le 16 mai.