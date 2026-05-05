Révélation : malgré ses performances décevantes, Chelsea peut encore se qualifier pour la Ligue des champions, à condition d’obtenir un précieux coup de main d’Aston Villa

Lundi soir, Chelsea a été battu 3-0 à domicile par Nottingham Forest et pointe désormais à la neuvième place de la Premier League. À trois journées de la fin, les Blues comptent dix points de retard sur le top 5 et ne peuvent plus se qualifier directement via le classement. Il leur reste toutefois une option, très complexe, pour atteindre la plus grande compétition européenne : terminer sixième et espérer une combinaison précise de résultats dans d’autres championnats.

Dans le cadre du système des « places de performance européenne » de l’UEFA, les ligues affichant les meilleures performances collectives peuvent se voir attribuer un billet supplémentaire pour la Ligue des champions. Concrètement, le 6^e d’Angleterre pourrait donc être repêché si le vainqueur de la Ligue Europa termine déjà dans le top 5 de la Premier League.